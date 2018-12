von Angelina Sortino

Michael Finkenzeller: Aufsteig zum Zunftmeister

Michael Finkenzeller: „Ich freue mich, die neuen Herausforderungen mit einem engagierten Vorstandsteam umzusetzen.“ | Bild: Helga Stützenberger

Michael Finkenzeller wurde im April nach über zehn Jahren im Vorstand der Guggenbichler von den Vereinsmitgliedern zu ihrem neuen Zunftmeister gewählt. „Seitdem geht es darum, sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten, Themen abzuklären und Kontakte zu knüpfen“, sagt Finkenzeller. Nach dem Weizenbierfest und einer Sitzung am 11.11. steht nun die Planung für die Fasnet 2019 an. „Die kommende ist, im Gegensatz zu der letzten Fasnet, doch sehr lange. Dabei werden wir wieder eine Fasnet mit ausschließlich traditionellen Terminen erleben.“ Nach der fünften Jahreszeit möchte der Zunftmeister neue Impulse beim kommenden Weizenbierfest setzen. „Hier freue ich mich, die neuen Herausforderungen mit einem engagierten Vorstandsteam umzusetzen.“

Christine Beck engagiert sich in neuem Verein

Christine Beck: „Einen solchen Verein aufzubauen, bedarf viel Kraft und Ausdauer. Es hat sich aber alles wirklich gelohnt. | Bild: Stefanie Nosswitz

Christine Beck ist Gründungsmitglied und stellvertretende Vorsitzende der Turmhexen. Die Narrenzunft ist seit April ein eingetragener Verein. „Einen solchen Verein aufzubauen, bedarf viel Kraft und Ausdauer. Es hat sich aber alles wirklich gelohnt. Wir hatten einen tollen Jahresabschluss auf dem Markdorfer Weihnachtsmarkt.“ Der Verein hat für die Fasnet 2019 schon einige Einladungen zu Veranstaltungen erhalten. Das macht Christine Beck sehr glücklich. „Ich freue mich auf die Zukunft unseres Vereines und darauf, ein Teil der Markdorfer Gemeinschaft zu sein.“ Neben ihrem Engagement bei den Turmhexen steht für Christine Beck 2019 noch eine Reise nach Neuseeland an. „Das wird spannend, deshalb freue ich mich schon sehr darauf“, sagt Beck.

Amela Stett eröffnete ihr eigenes Café

Amela Stett: „Es war ein sehr aufregendes erstes Jahr. Wenn man ein Café eröffnet, weiß man nie, wie die Tage werden.“ | Bild: Angelina Sortino

Amela Stett hat im März 2018 ihr eigenes Café in der Mangoldstraße eröffnet. Es trägt den Namen Café Auszeit. Die Betreiberin berichtet: „Es war ein sehr aufregendes erstes Jahr. Wenn man ein Café eröffnet, weiß man nie, wie die Tage werden.“ Die Kuchen backt Amela Stett selbst. Außerdem hat sie entschieden, auch kreative Workshops anzubieten. „Ich bin sehr zufrieden. Mein Konzept ist gut angekommen“, berichtet die Café-Inhaberin. Ein privates Highlight 2018 war für Amela Stett ihre standesamtliche Trauung. „Wenn ich an das kommende Jahr denke, dann freue ich mich besonders auf mein Baby und meine kirchliche Hochzeit.“ Beruflich hofft sie, dass sich ihr Café weiter etabliert.

Michael Lissner startete als neuer Kämmerer

Michael Lissner: "Es war toll, bei der Stadt Markdorf gut aufgenommen zu werden:" | Bild: Helmar Grupp

Michael Lissner übernahm im Oktober das Amt des Kämmerers der Stadt Markdorf. Er arbeitete davon in Salem. Der berufliche Wechsel prägt seinen Rückblick. „Glücklich hat mich dabei die große Wertschätzung gemacht, die ich bei meinem Abschied von vielen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinderäten und Kollegen in Salem erfahren durfte. Gleichzeitig war es toll bei der Stadt Markdorf gut aufgenommen zu werden“, erklärt Lissner. Mit seiner Familie hat Lissner 2018 eine Reise nach Namibia unternommen: „Das war ein echtes Jahreshighlight für mich.“ Für 2019 wünscht sich der Kämmerer privates Wohlergehen. In seinem Beruf möchte er einen bemerkbaren Beitrag zum Erfolg von Markdorf leisten.

Simon Dreher wurde zum Priester geweiht

Simon Dreher: "Die Weihe in Freiburg und die Festlichkeiten waren für mich sehr bewegend und bestärkend." | Bild: Jörg Büsche

Simon Dreher wurde 2018 zum Priester geweiht. „Die Weihe in Freiburg und die Festlichkeiten waren für mich sehr bewegend und bestärkend“, berichtet er. Im Juni kam Dreher als Vikar nach Markdorf. Er sei, wie er sagt, in große Fußstapfen getreten, dabei jedoch herzlich aufgenommen worden. Mittlerweile ist der Vikar in der Gehrenbergstadt angekommen. Er fasst zusammen: „Mit ganz unterschiedlichen Menschen hatte ich hier bereits intensive, fröhliche und auch nachdenkliche und bewegende Begegnungen.“ 2019 möchte Dreher weiterhin eng mit der Gemeinde in den Austausch treten. „Glaube lebt davon, dass wir einander von Freud und Leid, von Ängsten, Zweifel und Hoffnungen erzählen.“