Als Emmelie am 28. Dezember 2010 das Licht der Welt erblickt, wiegt die heute Sechsjährige gerade 420 Gramm. Wenn Mama Stefanie Reithofer von dieser Zeit erzählt, bekommt sie immer noch feuchte Augen. Aber eher vor Freude, dass eine harte Zeit ein glückliches Ende für die Familie nahm. Als die 36-Jährige damals schwanger ist, erwartet sie Zwillinge. Während sich Phillip im Bauch gut entwickelt, ist Emmelie in der 30. Schwangerschaftswoche (SSW) auf dem Stand der 23. Woche. „Mein Frauenarzt hat mich darauf vorbereitet, dass sie es nicht bis zum Ende der Schwangerschaft schaffen wird“, erzählt Reithofer. Der errechnete Geburtstermin war der 6. März 2011. Doch nach einer Untersuchung kurz nach Weihnachten 2010 wird klar: Man muss die Kinder holen.

Phillip: drei Tage alt, 1110 Gramm, 36 cm groß

Für das Perinatalzentrum in der Kinderklinik Friedrichshafen, in dem Frühgeborene ab einem Reifealter von 29 plus null Schwangerschaftswochen betreut werden, ist Emmelie zu klein. Jährlich werden in Friedrichshafen etwa 900 Neugeborene auf der Wochenstation betreut, die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Früh- und Neugeborenen liegt bei etwa 200 pro Jahr. Familie Reithofer wird in die Uniklinik Ulm überwiesen. „Es gab nie einen Moment, in dem wir gedacht haben, wir schaffen das nicht“, erzählen Stefanie und ihr Mann Gerd Reithofer. Erst kommt Phillip auf die Welt, dann Emmelie. Er wiegt 1110 Gramm bei einer Größe von 36 Zentimetern, sie 420 Gramm bei einer Größe von 26 Zentimetern. Das Paar ist erleichtert, als bei der Geburt alles ganz schnell und reibungslos geht und sie die Babys schreien hören. Doch der Start in das Leben ist voller Sorge.

Phillip und Emmelie sind ein halbes Jahr alt, kurz vor der Krankenhausentlassung von Emmelie.

Die Familie lebt bis Ende März in einem Klinikappartment, Phillip wird Anfang Februar entlassen, er hat sich gut entwickelt. Bei Emmelie ist die Situation eine andere. Bei ihr entdecken die Ärzte ein großes Loch in der Herzscheidewand. Für eine Operation muss sie an Gewicht zulegen. „Das ging nur sehr schleppend und wir haben uns über 20 Gramm pro Tag gefreut“, erinnert sich Stefanie Reithofer. Ende März wird die Kleine nach Friedrichshafen verlegt, die restliche Familie kann nach Hause. Schließlich wird Emmelie Mitte Mai in München operiert, alles läuft gut.

Warm eingepackt beim Spaziergang: Die Zwillinge sind jetzt zehn Monate alt.

Das Leben von Reithofers war und ist stark getaktet von Arztbesuchen und Therapiestunden. Die Zwillinge müssen unterstützt werden, denn durch die zu frühe Geburt und das damit verbundene niedrige Gewicht ist die körperliche Entwicklung verzögert. Auch neurologische Störungen können das Kind stark beeinträchtigen. Die Frühförderstelle der Stiftung Liebenau mit Sitz in Markdorf kümmert sich meist direkt nach der Entlassung aus dem Krankenhaus um die Kinder. „Was das Gehirn früh lernt, muss es später nicht nachholen“, sagt Leiterin Sylvia Unseld aus Erfahrung. Die Frühförderstelle bietet neben der Förderung von Fein- und Grobmotorik auch heilpädagogische Unterstützung, achtet auf die Wahrnehmung sowie die Sprachentwicklung. Bei einer optimalen Versorgung durch Eltern und Fachleute holen Frühgeborene in den meisten Fällen die anfänglichen Defizite in den ersten Lebensjahren auf, so dass später keine oder nur sehr geringe Einschränkungen zu erwarten sind. Emmelie bleibt das Sorgenkind. Lange muss sie über eine Magensonde ernährt werden, erst mit zweieinhalb Jahren fängt sie an zu essen.

Emmelie während ihrer Sondenentwöhnung im Sommer 2013 – da wusste sie noch nicht genau, wo die Nudel hingehört.

Besonders Flips und Käse haben es ihr dann angetan. Davor hat es einige Zeit gedauert, um Emmelie von der Sonde zu entwöhnen. Hier hatte sie eine regelrechte Abhängigkeit aufgebaut. Erst durch eine ambulante Entwöhnung mit einer Klinik in Österreich, gelingt es. „Sie ist nach wie vor keine so gute Esserin“, sagt ihre Mutter.

Im Sommer 2014 – die Zwillinge besuchen bereits den Kindergarten in Untersiggingen – empfiehlt die Integrationshilfe, die nur für Emmelie zuständig ist, den Kontakt zur Frühförderstelle aufzunehmen. Bis sie einen Platz bekommen, dauert es bis Frühjahr 2015, aber das Warten hat sich gelohnt. „Ich kann das Team dort nur in höchsten Tönen loben“, sagt Stefanie Reithofer. Während Emmelie weiterhin eine Logopädin in Friedrichshafen aufsucht, wird sie in Markdorf heilpädagogisch betreut. Phililip bekommt Logopädie-Stunden, um die sprachlichen Defizite auszubessern. „Man muss sich als Eltern natürlich um alles kümmern und sehr viel Kraft aufbringen, aber wir sind von allen Seiten immer sehr gut betreut und unterstützt worden“, dankt Stefanie Reithofer den Ärzten und Therapeuten. Mit Emmelie wird an ihrer Sozialfähigkeit gearbeitet, sie scheut sich auf andere Kinder zuzugehen. „Aber ihr Selbstbewusstsein wird besser“, ist Stefanie Reithofer stolz auf die Entwicklung ihrer Tochter, die in ihren Augen immer eine ganz besondere Kämpferin war und ist. Sie wünscht sich, dass Emmelie weiter an ihrer sozialen Fähigkeit arbeitet und diese verbessert. Phillip ist in der Hinsicht offener, er spielt Fußball beim SV Deggenhausertal. Noch heute ist Emmelie zehn Zentimeter kleiner als ihr Zwillingsbruder und genauso groß wie ihr kleiner Bruder Lucas, der im April 2013 zur Welt kam.

April 2013: Lucas vervollständigt die kleine Familie

Stefanie Reithofer ist froh, dass bei dieser Geburt alles gut ging. „Als Mutter hatte man natürlich auch Zweifel“, gibt sie offen zu. Das dritte Kind vervollständigt die Familie. Während sich die Zwillinge eher wie großer Bruder und kleine Schwester verhalten, sind sich die beiden Brüder sehr ähnlich. Lucas wird Emmelie bald von der Größe überholen, obwohl er zweieinhalb Jahre jünger ist.

Sommer 2015: Phillip, Lucas und Emmelie posieren fürs Familienbild. Bild: Ingo Rack

Phillip und Emmelie werden in diesem Jahr eingeschult, die Vorfreude bei den beiden ist groß. Die Frühförderstelle ist dann nicht mehr zuständig. „Wir werden auch weiterhin mit Förderung durch diverse Therapeuten rechnen“, blickt Stefanie Reithofer in die Zukunft. Regelmäßig besucht die Familie auch das Sozialpädiatrische Zentrum Konstanz, in dem die Entwicklung der Zwillinge beobachtet wird. Derzeit sind alle zufrieden.



Dezember 2016: Die drei Geschwister lassen sich die Plätzchen schmecken. Bilder: Privat | Bild: Nosswitz, Stefanie

Stefanie und Gerd Reithofer mit Emmelie und Phillip im Dezember 2016. | Bild: Nosswitz, Stefanie

"Das Frühgeborene muss Hilfe erfahren"

Chefarzt Dr. Steffen Kallsen vom Klinikum Friedrichshafen, über Frühgeburten und ihre Herausforderungen.

Herr Dr. Kallsen, wann spricht man von einem Frühchen?

Eine Schwangerschaft dauert 40 vollendete Schwangerschaftswochen (SSW). Von einer Frühgeburt spricht man, wenn das Kind vor der vollendeten 37. SSW zur Welt kommt, also bei Kindern mit einem Reifealter kleiner gleich 36 Wochen plus sechs Tage.

Wie hoch sind die Überlebenschancen?

Sterblichkeit und Komplikationen sind stark abhängig von der Ausprägung der Unreife. Die Sterblichkeit liegt zum Beispiel bei Kindern mit einem Reifealter von weniger als 24 vollendete SSW immer noch sehr hoch. Wenn keine besonderen Risikofaktoren vorliegen, wie beispielsweise eine Infektion, die im Bereich der Fruchthöhle bereits während der Schwangerschaft beginnt, ist von einer relativ niedrigen Sterblichkeit auszugehen.

Was sind die Ursachen für eine Frühgeburt?

Es gibt vielfältige Ursachen, nicht alle sind bisher gut verstanden. Es gibt ethnische, genetische Ursachen, die sich in einer unterschiedlichen Frühgeborenenrate im Vergleich unterschiedlicher Kontinente zeigen oder in einer familiären Häufung. Zu diskutieren sind auch sozioökonomische Faktoren und mütterlicher Stress. Gut erkennbare Ursachen für Frühgeburtlichkeit sind sich entwickelnde Infektionen, Fehlbildungen und Mehrgeburtlichkeit.

Was sind die größten medizinischen Herausforderungen?

Der Organismus des Frühgeborenen muss noch reifen, diese Reifung ist ausgelegt für die Bedingungen, die das intrauterine Leben mit sich bringt. Das Frühgeborene muss eine Hilfe erfahren, die eigentlich für den reifenden „unfertigen“ Organismus unphysiologisch ist. Diese Unterstützung sollte so erfolgen, dass die wichtigen Körperfunktionen erhalten werden, weder zu viel noch zu wenig Unterstützung erfahren. Das ist die Kunst: dem Ideal der Schwangerschaft so nah wie möglich zu kommen.

Haben Frühchen in ihrem Leben häufiger mit Problemen zu kämpfen?

Das ist ganz unterschiedlich. Schwerwiegende Komplikationen sind vergesellschaftet mit langfristigen Problemen. Zudem finden sich bei Frühgeborenen statistisch häufiger Lernschwächen oder Aufmerksamkeitsstörungen, die aber bei vielen Kinder durch besondere Förderung ausgeglichen werden können. (shn)