Rund, rot und glänzend sind derzeit allenfalls Christbaumkugeln. Und was in diesen Monaten rot-glänzend auf Fruchtpaletten landet und nach Tomate schmeckt, das kommt ganz bestimmt nicht aus der Region – oder ist zumindest nicht an der Sonne gereift, sondern im Gewächshaus. Trost spendet den Freunden des fruchtigen Nachtschattengewächses das Schild am Stand von Alf Meuser auf dem Markdorfer Bauernmarkt beim Hexenturm. Denn das verheißt: „Frische sonnengereifte Tomaten gibt's wieder ab Sommer 2019“. Immerhin!

Wer den typischen Tomatengeschmack trotzdem nicht missen mag – in der Suppe, der Soße oder im Auflauf –, dem bietet Alf Meuser Abhilfe. Und zwar Abhilfe, die sich mit den Regeln des biologisch-dynamischen Anbaus verträgt. Schließlich arbeitet Meuser für das Hofgut Rimpertsweiler zwischen Autenweiler und Bermatingen, der sich an die Richtlinien des Demeter-Verbands hält. Die Abhilfe heißt Rimpertsweiler Bio-Passata. „Das ist eine Tomaten-Grund-Soße“, erklärt Alf Meuser und zeigt auf die Batterie der 500-Gramm-Gläser mit dem ungekochten Tomaten-Püree darin.

Im Sommer werden reichlich Tomaten geerntet

Es sei ein Versuch, erklärt der Markthändler weiter. „Im Sommer werden hier in der Region reichlich Tomaten geerntet.“ So viele sogar, dass es recht schwer sei, sie sinnvoll zu vermarkten. Und schon bald, nach wenigen Wochen nur, sei der Segen vorüber. Da sei man auf dem Rimpertsweiler Hofgut auf die Idee gekommen, ein Bio-Passata herzustellen. Genauer: in Gottmadingen produzieren zu lassen.

Hintergedanke dabei sei auch, eine Alternative zu den Produkten aus Italien anzubieten. Denn die segelten gewissermaßen unter falscher Flagge. Italienisch grün, weiß, rot dürften sich die Dosen nur deshalb schmücken, weil es laut EU-Gesetzen reicht, die woanders produzierten Tomaten in einem EU-Land abzufüllen, zu verarbeiten, erklärt Meuser. „Tatsächlich stammen die Früchte aus China, dem größten Tomaten-Produzenten – sie haben 8000 Kilometer Reise hinter sich – und wurden mit Pestiziden behandelt.“ Anders als die Bio-Tomaten, die in den Rimpertsweiler Bio-Passata-Gläsern sind.