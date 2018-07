Ein neues Betreuungskonzept an der Jakob-Gretser-Grundschule muss zum Schuljahresbeginn 2019/2020 eingeführt werden. Das Konzept ist nun vollends auszuarbeiten und muss bis zur Gemeinderatssitzung am 6. November vorliegen. Diese Fristverlängerung hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Außerdem wurde folgendes beschlossen: Für Kinder mit sogenanntem ergänzenden Betreuungsbedarf wird die Fortbetreuung von 15 bis 17.15 Uhr sowie freitags von 12.15 bis 17.15 Uhr durch städtisches Personal mit Unterstützung durch Jugendbegleitungskräfte weiterhin gewährleistet. Bis zum Einführungszeitpunkt des neuen Betreuungskonzeptes werden die bestehenden Betreuungsangebote fortgeführt.

Start zum Schuljahr 2019/2020

Bürgermeister Georg Riedmann erklärte in der Sitzung am Dienstagabend, es werde "heute keine inhaltliche Auseinandersetzung" zum Thema Betreuungsformen an der Jabob-Gretser-Grundschule geben. Es gehe beispielsweise um die Klärung von Fristen. Riedmann legte dar, man habe sich bei diesem Thema ein gutes Stück angenähert. Der Schule werde ein weiteres Jahr Zeit gegeben, das neue Betreuungskonzept werde zum Schuljahresbeginn 2019/2020 eingeführt. Allerdings müsse dieses bis zur Novembersitzung des Gemeinderates ausgearbeitet vorliegen. Man wollte keine Zwischenlösung präsentieren.

Antrag schon im Mai 2017 gestellt

Namens der Fraktion der Umweltgruppe, die den Antrag zur Änderung der Betreuungsform an der Jakob-Gretser-Grundschule gestellt hatte, erklärte Stadträtin Christiane Oßwald: "Was soll man da sagen? Was bleibt anderes übrig, als dem Beschlussvorschlag heute zuzustimmen? Der Antrag wurde im Mai 2017 gestellt." Oßwald verlangte mit nachdrücklicher Stimme, dass das neue Betreuungskonzept auch wirklich bis zur Novembersitzung ausgearbeitet sein müsse. Die Stadträtin wollte zudem wissen, ob denn nun zumindest eine Ferienbetreuung für alle Schüler möglich sei. Hauptamtsleiter Klaus Schiele entgegnete: "Im Rahmen unserer Kapazitäten sich wir noch nicht so ausgestattet, wie wir uns das wünschen." Allerdings habe es in Sachen Ferienbetreuung eine Öffnung dieses Angebotes gegeben.

Stadträtin Kerstin Mock sagte namens der CDU-Fraktion: "Wir können mit dem Beschlussvorschlag mitgehen." Man warte nun noch rund ein Jahr bis zur Einführung des neuen Konzeptes. Mock erklärte, es müsse sichergestellt werden, dass die Betreuungsgruppen nicht zu groß werden. Die CDU-Stadträtin wollte wissen, was es jetzt noch zu wissen gebe, nachdem die Sitzungsvorlage geschrieben wurde.

Beschlussvorschlag umformuliert

Hauptamtsleiter Klaus Schiele erklärte, man habe sich über das weitere Vorgehen unterhalten, habe einen guten Konsens erreicht und man werde an die Koordinierungsgruppe herantreten, um endgültig zu beraten. Schiele ergänzte, es werde ein Konzept entstehen, das alle Seiten zufriedenstellen könne.

"Schon erstaunlich, dass ein Jahr diskutiert worden ist. Aber es macht keinen Sinn, im November etwas übers Knie zu brechen", befand Stadtrat Uwe Achilles namens der SPD-Fraktion. Es gebe zusätzlichen Betreuungsbedarf und es dürfe keine Vermischung der Angebote mehr geben. Achilles forderte – wohl auch, um weitere Verzögerungen zu vermeiden –, dass im Beschlussvorschlag umformuliert werde, dass das neue Betreuungskonzept zum Schuljahresbeginn 2019/2020 umgesetzt wird. Stadtrat Dietmar Bitzenhofer, Fraktion Freie Wähler, konstatierte: "Es ist viel geredet worden über den Hort und die Betreuung – vielleicht zu viel. Vielleicht war es auch notwendig. Was lange währt, wird sicherlich gut."

Die Diskussion um die schulische Betreuung: Hintergründe und bisherige Entwicklung Die Betreuungsform an der Grundschule soll geändert werden. Darum geht es: .Was ist das Ziel? Die bisherigen Doppelstrukturen aus sich überschneidender schulischer Ganztages- und städtischer Hortbetreuung sollen aufgelöst werden. Dabei soll die Betreuungsqualität aufrecht erhalten und eine möglichst hohe Flexibilität im Angebot an die Eltern gewährleistet bleiben. .Wie soll das neue Modell aussehen? Es soll ab Mittag grob in drei Bausteine aufgeteilt werden: Mittagszeit, Freie Lernzeit und ergänzende Betreuung. Während der Mittagszeit von 12.15 Uhr bis 13/13.30 Uhr können die Schüler am Essen in der Mensa teilnehmen. Dabei werden sie von Personal der Stadt und Jugendbegleitungskräften beaufsichtigt. Die anschließende freie Lernzeit, betreut von Lehrern der Schule, geht von 13/13.30 Uhr bis 15 Uhr, ist weiterhin kostenlos, aber an drei oder vier Nachmittagen verpflichtend für die, die angemeldet sind. In der freien Lernzeit werden Hausaufgaben gemacht und offene Lernangebote orientiert an den Profilbereichen Musik und Sport angeboten. Die daran anschließende optionale ergänzende Betreuung geht von 15 Uhr bis 17.15 Uhr, freitags von 12.15 Uhr bis 17.15 Uhr. Sie soll wie bisher kostenpflichtig bleiben, die Betreuung übernimmt Personal der Stadt, unterstützt von Jugendbegleitern. Dafür vorgesehen sind Stand jetzt zwei Betreuungsgruppen für 40 bis 50 Schulkinder. .Wann soll das neue Modell eingeführt werden? Ursprünglich hätte die neustrukturierte Betreuung an der Grundschule bereits zum nächsten Schuljahr 2018/19 umgesetzt werden sollen. In dem nun achten Arbeitsgruppen-Gespräch zu dem Thema am 27. Juni, an dem auch die Elternvertreter teilnahmen, hatte sich laut Verwaltung in einer "intensiven Debatte" herausgestellt, dass sich das neue Betreuungsmodell noch nicht bereits zum nächsten Schuljahr umsetzen lassen würde. Da aber von einem Zwischenmodell abgesehen werden soll, einigte man sich darauf, die bisherige Betreuungsform für ein weiteres Schuljahr beizubehalten und das neue Modell erst zum Schuljahresbeginn 2019/20 umzusetzen. Damit, so heißt es in der Vorlage der Verwaltung, bestünde genügend Zeit, ein umfassend ausgearbeitetes Konzept zu entwickeln. Die inhaltliche Ausarbeitung der Betreuung übernimmt die Grundschule, sie soll bis Oktober abgeschlossen sein. Eine Befassung im Gemeinderat am 6. November wäre dann möglich, heißt es. .Die bisherige Diskussion: Einen ersten Vorschlag der Verwaltung, von 13.30 Uhr bis 15 Uhr weiterhin ein städtisches und schulisches Angebot vorzuhalten, wurde vom Gemeinderat nicht unterstützt. Die kostenlose Ganztagesschule war zuvor bereits von bis 16 Uhr auf bis 15 Uhr herabgesetzt worden. Das wiederum führte unter anderem zu vehementer Kritik unter den Hort-Eltern. .Die Debatte in der Elternschaft: Aus der Elternschaft wurde in der Vergangenheit wiederholt Kritik an den Plänen der Verwaltung geäußert. Vor allem die Sorge um weniger Flexibilität für sie selbst treibt gerade die auf den Hort angewiesenen berufstätigen Eltern um. Bürgermeister Georg Riedmann hatte jedoch wiederholt betont, dass in dem Zeitkorridor zwischen 13/13.30 Uhr und 15 Uhr keine Flexibilität angeboten werden könne, da es sich um schulpflichtige Zeit für all jene handele, die sich für das schulische Betreuungsangebot anmelden. Immer wieder wurde aus der Elternschaft auch die Qualität im Hort gelobt und die in der Ganztagesbetreuung kritisiert. Darüber war man wiederum in der Lehrerschaft der Schule verstimmt. Die Lehrer durften sich allerdings öffentlich nicht äußern, da sie als Angestellte der Schule oder als staatliche Beamte einer Zurückhaltungspflicht gegenüber ihrem Dienstherrn unterliegen.

