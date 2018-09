von Jörg Büsche

Er ist 21 Jahre alt und hat zwölf aufregende Monate hinter sich: Gabriel Beck, 21, aus Markdorf hat ein Jahr lang Freiwilligendienst in Bolivien geleistet. Seit Kurzem ist er wieder zurückgekehrt. So ganz habe er sich noch nicht gewöhnt an den Alltag. Viel zu sehr wirken noch die Erfahrungen nach, die er in Südamerika gesammelt hat. Als Freiwilliger hat er für die Katholische Landjugendbewegung München und Freising in dem Internat "La Salle" in Coroico gearbeitet.

Lernen, mit wenig auszukommen

"Die Menschen dort sind schon anders als hier", erklärt Gabriel Beck, "irgendwie viel zufriedener, das hat mich sehr beeindruckt." Denn gerade dort, an den Ostausläufern der Kordilleren, in einem Regenwald-Gebiet, leben nur wenige in relativem Wohlstand. Der weit überwiegende Teil der Bevölkerung hat Tag für Tag um ein leidliches Auskommen zu kämpfen. Die quasi natürliche Folge: "Die Menschen in Coroico haben nur sehr geringe Ansprüche", berichtet der junge Markdorfer. Außerdem weiß er nun, "mit wie wenig man auskommen kann". Das habe er nicht nur beobachtet, sondern auch selber erfahren. Zum Beispiel beim Essen. "Vor allem Reis und Hülsenfrüchte hat es in dem Internat gegeben, auch Hühnerfleisch."

Er sei schon aufgefallen auf der Straße, erklärt der hochgewachsene junge Mann mit den rötlich-blonden Haaren. Doch hätten sich alle stets nur aufgeschlossen gezeigt. Neugierig, wo Fremde mit der hellen Gesichtsfarbe denn her komme. "Deutschland kennt man dort", schmunzelt Beck, "vor allem vom Fußball her."

Ist vor einigen Wochen von seinem Freiwilligen-Einsatz in Bolivien zurückgekehrt: Gabriel Beck. | Bild: Jörg Büsche

Gabriel Beck, der gelernte Landschaftsgärtner, wollte sich umorientieren. Irgendwann sei ihm klar geworden, dass er den Impulsen, die er durch seine Tätigkeit als Leiter der Ministranten erfahren hat, stärker nachgehen möchte. Zum einen war das die Begegnung mit jungen Menschen, zum anderen aber auch der Bereich des Religiösen. Deshalb fasste er den Entschluss, der Landschaftsgärtnerei den Rücken zu kehren, um, nachdem er seine Fachhochschulreife nachgeholt hat, Soziale Arbeit und Religionspädagogik zu studieren. Sich davor für ein Projekt der Kirche zu engagieren sei aus seiner Sicht eine gute Vorbereitung auf die spätere berufliche Praxis.

Spanisch-Kenntnisse beim Handeln verbessert

"Im Grunde war es mir egal, wo ich hinkomme." Bolivien sei ihm von daher nur recht gewesen – und die ihm dort aufgetragene Arbeit sowieso. Auch wenn es täglich hieß, um 5.30 Uhr aufzustehen. Auch wenn erst Küchenarbeit zu verrichten war, die Frühstücksvorbereitung für die Schüler. Selbst das Füttern und Misten der Schweine und sogar das Schlachten habe ihn nicht abgeschreckt. Seine Freunde, Familie und zahlreiche Interessierte in der Heimat hat er während des Jahres immer wieder mit Nachrichten versorgt.

So erfuhren sie wie Gabriel Beck beim Verkauf des Schweinefleischs auf den Märkten der Umgebung herumgekommen sei in der Region rund um Coroico. Kein Wunder also, dass sich sein Spanisch von vagen Anfängen ausgehend recht rasch gründlich verbessert hat. "Wenn langsam gesprochen wird, verstehe ich eine Menge", sagt er. Vor allem Internats-Schüler, denen er täglich beim den Hausaufgaben geholfen hat, sorgten für seine Spanisch-Fortschritte. "Wenn es irgend geht", so hofft Beck, "will ich mir das bewahren." Neben Küchenarbeit, dem Versorgen des Viehs und Hausaufgaben-Betreuen gab es in Coroico noch weitere Pflichten. "Ich war sozusagen Hausmeister, ich hab auch im Schulkiosk die Süßigkeiten verkauft."

Beeindruckt von tiefer Marien-Verehrung

Was Gabriel Beck besonders beeindruckt hat: "Das Stadtfest, die bunte Pracht der Kostüme und Masken." Tiere und Mythengestalten sind ihm begegnet. Spannend und sehr beeindruckend fand er auch die tiefe Marien-Verehrung der Bolivianer, insbesondere der indigenen Bevölkerungsgruppen. 33 unterschiedliche gebe es – und jede Gruppe spreche ihre eigene Sprache. Und wie fragt man zum Beispiel in einem Dialekt "Wie geht's?" – "Camisaki" – Und die Antwort? "Whiliki" – gut. Und wie geht's denn nun dem jungen Markdorfer? Im Prinzip gut, mit einer Einschränkung: "Ich habe ein bisschen Heimweh nach Coroico."

Freiwilligendienst Der internationale Freiwilligendienst der Erzdiözese München und Freising steht unter dem Motto "Globales Lernen und gelebter Glaube". Im Angebot sind Einsatzstellen in Argentinien, Ecuador und Bolivien. Angenommene Bewerber werden gründlich auf ihren Aufenthalt in den genannten Ländern vorbereitet. Dank des Zuschusses vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit entstehen den Freiwilligen keine Kosten, abgesehen von jenen für den Sprachkurs, das Visum und die gesundheitliche Vorsorge. In Bolivien sind zuletzt zwei Stellen im Internat "La Salle" und in der Pfarrei Coroico entstanden. Im Internat unterstützen die Freiwilligen die Lehrkräfte bei der Schulaufgabenbetreuung. Sie unterstützen die Schüler auch bei ihrer Arbeit im Schulgarten und in der Landwirtschaft. Weitere Aufgaben sind Hausmeisterdieste.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein