Er ist ein deutscher Kabarettist und war schon in der TV-Sendung "Die Anstalt" zu sehen: Chin Meyer – auch Schauspieler, Buchautor und Kolumnist – gastiert am Freitag, 21. September, mit seinem Programm "Macht! Geld! Sexy?" im Theaterstadel des Wirtshauses am Gehrenberg. Laut Veranstalter betrachtet Chin Meyer in seinem neuen Bühnenprogramm das Instrumentarium der Mächtigen, die Machthaberei und was Macht mit Menschen macht.

Im Kampf der Wertschöpfungsszenarien

Meyer, Kapitalismusversteher des Kabaretts, hinterfrage die allgegenwärtige Gier nach immer mehr Geld und das in alle Lebensbereiche ausufernde Streben nach Sexy-Selbstbestätigungs-Wohlfühl-Konsum. Im unterhaltsamen Kampf der Wertschöpfungsszenarien unterstützen ihn neue und bekannte Figuren, die – wie etwa der mies gelaunte Steuerfahnder Sigmund von Treiber – ihre ganz eigene, knallharte Sicht auf die Dinge beisteuern. Der Kabarettist gehe auch folgenden Fragen nach: Kennen sie ihren Marktvorteil? Ist es Geld? Oder Macht? Oder sind sie einfach nur sexy? Saalöffnung um 19 Uhr, Probrammbeginn um 20.30 Uhr.

Fünf mal zwei Freikarten zu gewinnen

Die Betreiber des Theaterstadels stellen kurzfristig für eine Verlosung fünf mal zwei Freikarten zur Verfügung. Das Mitmachen ist kinderleicht: einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 26 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunktarife können abweichen) und das Lösungswort "Theaterstadel" nennen. Bitte geben Sie unbedingt Vor- und Nachname, Adresse sowie eine Telefonnummer an, unter der Sie verlässlich erreichbar sind. Die fünf Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 19. September, um 14 Uhr. Die Freikarten liegen dann an der Abendkasse bereit. Viel Glück!

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein