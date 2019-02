Markdorf hat endlich eine Hall of Fame! Und aus dieser Halle tönte es bei der Frauenfasnet laut: "Schau, Schultes, schau, Schultes, schau, schau, schau!" In Anlehnung an "Bella, ciao" haben die Damen der katholischen Frauengemeinschaft beim Einmarsch in den Pfarrsaal dezente Beinseitenhiebe ausgeteilt.

Brigitte Bauder (links) und Maria Stump als Musikerinnen das Kaplanei-Chaosorchesters mit vollem Einsatz an ihren beiden Instrumenten – zwei Fahrradluftpumpen. | Bild: Helga Stützenberger

Tschüss, schöne Idee vom Schloss! Aber wo manches Luftschloss ein solches bleiben wird, erstrahlt die Kaplanei in neuem Glanz. Ebenso prächtig wie das Gebäude selbst hatten sich die Zuschauerinnen herausgeputzt. Die Plätze waren an beiden Abenden heiß begehrt und in den Reihen saß man dicht an dicht.

Beste Stimmung herrschte am Freitag- und Samstagabend bei der Frauenfasnet der katholischen Frauengemeinschaft in der Mittleren Kaplanei. | Bild: Helga Stützenberger

Selbstverständlich durfte bei so einem Großereignis die Presse nicht fehlen. Neben solchen Glanzlichtern seien es bisweilen auch ganz schön harte Brocken im Gemeingemäuer, über die man schreiben müsse, kamen die Markdorfer Paparazzi Inge Augner, Lisa Bitzenhofer, Regina Lorenz, Marlene Riederle und Birgit Ziegler nach einer anstrengenden Jagd nach dem besten Foto und der besten Story zum Schluss.

Alle singen mit! Auch alte Markdorfer Lieder wurden bei der Frauenfasnet neu aufgelegt. | Bild: Helga Stützenberger

Überhaupt waren es die kleinen wie großen Dinge im harten Presseg'schäft, welche den fünf selbsternannten Journalistinnen mehr und mehr zusetzen. "Was ist bloß aus der Zeitung geworden?", fragte Investigativjournalistin Inge Augner. Lügenpresse, Fake News.

Sie plaudern aus dem Nähkästchen und schweifen vom Bodylifting zur Änderungsschneiderei ab. "Die hitzigen Wieber" und ihre Problemzonen in den Wechseljahren. | Bild: Helga Stützenberger

Da suchen die patenten "Paparazzinnen" doch lieber nach einer anderen Lösung. Man müsse trendiger, emotionaler werden. Warum also nicht das bieder anmutende Pfarrblatt kurzerhand zum Himmelstür-Kurier umbenennen?

"Seemann, laß das Träumen ...". Märchenprinz Uli ist hin- und mitgerissen von der Lumpenkapelle Ittendorf. | Bild: Helga Stützenberger

Apropos Himmelstür: Vom Himmel hoch, da kamen auch diese beiden her: Markdorfs neuer Organist und Kirchenchorleiter Johannes Tress sowie Pfarrer Uli Hund. Der eine als blondgelockter Engel, der andere als Märchenprinz auf einem fliegenden Teppich, welcher sich nach der Landung klein zusammenrollen lässt.

"Guck i num, guck i rum, hond alle di glieche Probleme", sind sich "Die hitzigen Wieber" in ihren Wechseljahren einig. | Bild: Helga Stützenberger

Der Teppich, versteht sich. "Da brauch ich nicht das komische Ding, das aussieht wie ein Auto", kommentierte Prinz Uli das unliebsame Markdorfer Mordstrumm von Fahrradständer. Aus dem Orient angereist sei er in seiner von einem ganzen Harem genähten blauen Weste, welche sich nun in Markdorfs Innenstadt vortrefflich in die Blaue Zone einfüge.

Johannes Tress mit Karin Bockstaller und Susanne Schwaderer von den "Holy Santa Claus Singers" verkünden die für Schlagzeilen sorgende Nachricht: "Im Mock sei alte Kuh isch g'storbe". | Bild: Helga Stützenberger

Überhaupt die Innenstadt: Schön ist sie auf der einen, der kaplaneizugewandten Seite, aber ziemlich ausgestorben auf der anderen. Gerade für ihn als Märchenprinz auf der Durchreise stellt sich die Frage: Wo wohnen, wenn das Schloss keine Option mehr ist? "Wenn ich wüsst, dass ich als Prinz so schön wär', tät ich mich jeden Tag in ein anderes leerstehendes Schaufenster stellen. Ich käme mindestens für sechs Wochen unter", überschlägt er kurz.

Der Märchenprinz Uli setzte in seiner blauen Weste und seinem fliegenden Teppich unmittelbar in Markdorfs Blauer Zone zur Punktlandung an. | Bild: Helga Stützenberger

Es waren kleine Alltäglichkeiten und große Angelegenheiten, welche die 25 Frauen an diesem Abend mit Selbstironie zum Besten gaben. Ob eine alte Schreibmaschine in heutiger Zeit noch den Kampf gegen einen Computer aufnehmen kann, darum rangen Maria Stump und Angelika Thum. Wer was abbekommt, wenn die alte Kuh vom Mock g'storbe isch, überlegten sich "The Holy Santa Claus Singers".

Irrtümlicherweise zwei Pumpstöße "Sächsisch-Menthol" in den Rachen, und schon spricht Daniela Weiß den falschen Dialekt auf der langen Reise mit ihren Chicas von Brasilien nach Markdorf. | Bild: Helga Stützenberger

Welcher Dialekt wo gesprochen wird, fragten sich die Chicas Daniela Weiß, Patricia Wagner und Martina Skopinski, die nach einer Odyssee mit der Gorch Fock endlich den Weg von Brasilien nach Markdorf gefunden haben.

Probates Hilfsmittel dialektischer Geschmacksrichtungen sind dabei ihre kleinen Menthol-Mundsprays im Handgepäck. Schwierig wird’s im Badischen freilich, wenn man irrtümlicherweise "Sächsisch-Menthol" inhaliert.

Spätestens als die Ittendorfer Lumpenkapelle in der Pause die Bühne stürmte, waren die Frauen nicht mehr auf den Stühlen zu halten. | Bild: Helga Stützenberger

Was tun, wenn der erste Lack ab ist und nach Ansicht der Ehemänner die Wechseljahre an den Frauen deutliche Spuren hinterlassen? "Sich eine zweite Meinung einholen!", haben die "Hitzigen Wieber" schnell eine Antwort parat, wenn man sich ein wenig "auseinander gelebt" hat. Aber was soll's: Eine Regel für die Wechseljahre gibt’s nicht; man muss einfach das Beste daraus machen! Und das machten sie wahrlich, die Frauen von der katholischen Gemeinschaft.

Lesen sich gegenseitig ihre Schlagzeilen vor: Die Paparazzi aus Markdorf (von links): Birgit Ziegler, Lisa Bitzenhofer, Inge Augner und Regina Lorenz. | Bild: Helga Stützenberger

Es waren kurzweilige vier Stunden, in denen die Damen und ihre drei Herren zu Bestform aufgelaufen sind. Auch wenn sich diese Form im Lauf der Jahre von der Wespentaille mehr und mehr zur Hummelhüfte deformiert hat.

Stets im Dienste der Presse auf der Suche nach der besten Story und dem schlagkräftigsten Titel: Die Paparazzi von Markdorf. | Bild: Helga Stützenberger

In einem Finale Furiosum des Kaplanei-Chaosorchesters unter der großartigen Leitung von Bärbel Weigele gipfelte dieser Fasnetsabend schließlich in einem Sturm von Lachsalven und tosendem Applaus.

Dass ihm die Frauen scharenweise zu Füßen liegen, wird spätestens dann offensichtlich, wenn Johannes Tress engelsgleich dem Klavier himmlische Töne entlockt. | Bild: Helga Stützenberger