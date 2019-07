von Andreas Lang

Über einen großen Zulauf bei ihrer Vernissage durften sich fünf junge Abiturenten im Kleiderladen der Caritas-Konferenz Deutschland (CKD) in der Poststraße in Markdorf freuen. Unter dem Titel „Matter-of-Perspektive“, auf Deutsch „Frage der Perspektive“, zeigten die fünf jungen Künstler witzige und interessante Fotografien. Mittels Minifiguren, die in verschiedenste Positionen und Perspektiven fotografiert wurden, erscheinen ansonsten kleine Gegenstände riesig. Für den Kleiderladen war die Ausstellung eine Besonderheit, zumal sie dem Modegeschäft für gebrauchte Kleider einen weiteren Pep gaben und für mehr Zulauf sorgten.

Vor der Eingangstür machte die Band „D-Jazz“ auf die Vernissage aufmerksam und sorgte dafür, das etliche Besucher neugierig ins Geschäft kamen. „Das Fotoprojekt wurde im Neigungsfach Kunst, das abiturrelevant war, umgesetzt“, erklärte Gymnasiallehrerin Irina Stengele. Umgesetzt wurde das Projekt vom Gymnasium des Bildungszentrums Markdorf (BZM) in Kooperation mit dem Droste-Hülshoff-Gymnasium Meersburg. So werden derzeit im Kleiderladen seitens des BZM Fotografien von Elisabeth von Alberti und Pauline Ruhl ausgestellt. Sophia Wohlleb, Leonie Baumann und Marvin Renz sind mit ihren Bildern für das Meersburger Gymnasium vertreten.

„Ich finde es einfach großartig und bin nicht nur von den Bildern begeistert, sondern auch von der Schulkooperation und von der Idee diese Kunstwerke im Kleiderladen der Caritas auszustellen“, freute sich Pfarrer Ulrich Hund. „Für uns ist es auch etwas Besonderes. Die Ausstellung sorgt dafür, dass auch Menschen dieses Geschäft betreten, die ansonsten nicht reingekommen wären. Die Schwellenangst ist somit überwunden“, zeigte sich auch Evi Gräble-Kopp vom Orga-Team des CKD-Kleiderladens erfreut. So gab es für beiden Seiten Gewinner, die Schüler hatten eine Möglichkeit ihre Fotografien auszustellen und unterstützten somit gleichzeitig einen karitativen Zweck, da der Umsatz angekurbelt wurde und das Ladengeschäft sich über neue Kunden freuen durfte.