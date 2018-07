Die hohen Temperaturen bringen für die Mitarbeiter der städtischen Forstverwaltung erhebliche Probleme mit sich. Stadtförster Jörn Burger spricht auch von einer "Kalamität". Womit Forstwissenschaftler und Biologen "schwere Schäden in Pflanzenkulturen" bezeichnen. Verursacht sind diese zumeist durch Schädlingsbefall. Derzeit sind es die Borkenkäfer. Genauer: Der sogenannte Buchdrucker, der neben dem verwandten "Kupferstecher" insbesondere Fichten befällt.

In diesen bereits abgestorbenen Fichten wird sich der Buchdrucker nicht mehr niederlassen. Er befällt nur lebende Bäume. | Bild: Jörg Büsche

Maßnahmen gegen Massenvermehrung

Sehr gute Entwicklungsbedingungen haben Buchdrucker-Käfer in Schadholz. Also in jenen Stämmen und Ästen, die der Wind geworfen hat oder die vom Schnee gebrochen wurden. Von "idealem Brutmaterial" spricht eine Veröffentlichung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Um so mehr sind die Forstleute daher bestrebt, diese latenten "Bruträume" aus ihren Revieren zu entfernen. "Saubere Waldwirtschaft" lautet das entsprechende Stichwort. Denn durch frühzeitiges Abfahren potenzieller Brutstätten – liegender Bäume – lässt sich der Massenvermehrung des Schädlings entgegenwirken.

Markdorfs Stadtförster Jörn Burger zeigt die Brutstätten des Buchdrucker-Käfers unter der Borke eines gefällten Fichtenstamms. | Bild: Jörg Büsche

"Eigentlich arbeiten wir ja immer noch das Holz ab, dass den letzten Sturmtiefs zum Opfer gefallen ist", erklärt Jörn Burger. Doch kämen er und seine beiden Mitarbeiter nicht dazu. Der Grund sei die Käfer-Kalamität, die sprunghafte Massenvermehrung dieser Schädlinge aufgrund des guten Wetters. Bei günstigen Temperaturen legen die Buchdrucker-Weibchen bis zu 150 Eier. Und dann schlüpfen die Käfer auch schon nach vier bis sechs Wochen aus ihren Puppen. "Die Massenvermehrung wächst exponentiell", erklärt Stadtförster Burger.

Abwehrkräfte der Fichten geschwächt

Fatal sei, dass Trockenheit und Hitze das Wachstum der Schädlinge begünstigen, gleichzeitig aber auch dazu führen, dass die Wasserversorgung der Bäume nachlässt. In der Folge schwächt das deren Abwehrkräfte. Gesunde Fichten spülen die angreifenden Buchdrucker mit ihrem Baum-Harz fort. Im Hitzestress sind sie dazu jedoch kaum noch in der Lage. Und schon gar nicht, wenn die Anzahl der Angreifer sprunghaft ansteigt. So wie etwa in den jüngsten Trockenperioden.

Am Gehrenberg wird mit verstärktem Holzeinschlag auf den Schädlingsbefall reagiert. | Bild: Jörg Büsche

Gut wäre Kälte oder starker Regen

"Am besten wäre ein Kälteeinbruch oder starker Regen", erklärt Peter Ummenhofer, Forstmitarbeiter in Markdorf. Ihn schmerzt, dass Privatwaldbesitzer aus Furcht vor weiterem Käfer-Befall nicht nur die betroffenen Bäume fällen, sondern zum Teil auch die benachbarten Stämme hauen lassen, die bislang noch verschont geblieben sind.

Forstmitarbeiter Peter Ummenhofer zeigt auf eine Fichte, an deren Stamm der durch Käferbefall hervorgerufene Harzfluss einer Fichte zu sehen ist. | Bild: Jörg Büsche

Im Amtsblatt hat Stadtförster Burger – gewissermaßen in seiner forstpolizeilichen Funktion – die Markdorfer Privatwaldbesitzer jüngst dazu aufgerufen, ihre Nadelholzbestände sorgfältig zu kontrollieren. Ihr Blick soll den den typischen Symptomen des Buchdrucker-Befalls gelten. Dazu zählt jenes braune Bohrmehl, dass sich unterhalb der senkrechten Gänge zeigt, mit denen sich die Buchdrucker von der Borke in den Bast bohren. Ein weiteres Anzeichen ist vermehrter Harzfluss. Außerdem sollen die Baumkronen kontrolliert werden, ob sich dort Verfärbungen zeigen. Bei warmer Witterung ist wöchentliche Kontrolle geboten.

Das sich auf der Baumrinde sammelnde Bohrmehl des Buchdruckers ist untrügliches Zeichen für den Schädlingsbefall. | Bild: Jörg Büsche





Ein weiterer Indikator für den Buchdrucker-Befall kann ein erhöhter Harzausfluss sein. | Bild: Jörg Büsche

Nicht immer stößt Stadtförster Burger auf offene Ohren. "Bei uns in der Region muss kaum jemand von der Waldwirtschaft leben", erklärt er. Im Schwarzwald sehe das schon anders aus. Dementsprechend akkurat verführen dort die Waldbesitzer mit ihren Bäumen. Was sich Burger durchaus von den hiesigen Waldbesitzern wünschen würde. 900 Hektar liegen insgesamt in deren Händen, während die Stadt demgegenüber lediglich 400 Hektar besitzt. 400 Hektar, die wegen privater Nachlässigkeit stark betroffen seien.

Holzabfuhr als Herausforderung

Das nächste Problem bei der Käfer-Bekämpfung sei die Abfuhr des Käferholzes. Denn das sei mit kaum zu überschätzenden logistischen Herausforderungen verbunden. Schließlich muss das geschlagene Holz den Sägewerken verkauft werden. Die aber profitieren von den günstigen Preisen für Käferholz, das übrigens lediglich in seiner Ansehnlichkeit gesunken ist, ansonsten aber keine funktionalen Einbußen erlitten hat. Ohnehin gut ausgelastet durchs Käferholz aus den baden-württembergischen Staatswäldern, die, da öko-zertifiziert, nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden dürfen und deshalb vorrangig verarbeitet werden sollen, behalten sich die Sägereien ein "Just-in-time"-Verfahren vor. Sie holen die Stämme also dann ab, wenn sie sie auch verarbeiten können. Was letztlich dazu führt, dass in kommunalen Wäldern vermehrt zur "ultima ratio", zum äußersten Mittel gegriffen werden muss: zu chemischen Pflanzenschutzmitteln.

Alternativen bedeuten hohen Aufwand

Denkbar wären auch Alternativen wie Nasslagerung oder die Zwischenlagerung in reinen Laubbeständen. Beides ist mit sehr großem Aufwand verbunden. "Ein Aufwand, der uns sehr treuer käme und obendrein viel zu personalintensiv wäre", erklärt Jörn Burger. Dem Stadtförster ist sehr an der Fichte gelegen. Sie sei wichtiges Nutzholz – und erziele überdies gute Preise auf dem Holzmarkt.

Verunsicherte Ofenbesitzer fragen in Internet-Foren um Rat. Die Auskünfte dort gleichen einander: Käferholz lasse sich bedenkenlos verbrennen. Benno Sandkühler, Kachelofenbauer in Markdorf: "Bei uns wird vor allem Buchenholz verbrannt." Anders möge es im Schwarzwald aussehen, wo schon aufgrund der Höhe vor allem Nadelbäume wachsen. Roland Schellinger, Holzhändler und Sägewerker in Ahausen, sieht keine statische Beeinträchtigung bei Käferholz-Balken, allenfalls ästhetische: "Die sind genau so haltbar und tragfähig", aber sie erforderten teils auch mehr Arbeit. Habe sich die Rinde vom Stamm gelöst, werde das Holz rissig – und für den Säger uninteressant.

Sägewerker und Holzhändler Roland Schellinger, Bermatingen-Ahausen, meidet Käferholz. | Bild: Jörg Büsche

Der Buchdrucker Seinen Namen trägt der Käfer, weil die seitlich vom "Muttergang" des Weibchens abgehenden Larven-Gänge an die Zeilen eines aufgeschlagenen Buches erinnern. Der Buchdrucker misst 4 bis 5,5 Millimeter. Die Deckflügel sind braun, die Brust schwarzbraun. Die Käfer schwärmen ab Mitte April aus, um sich fortzupflanzen. Die von den Männchen vor allem in Fichten begatteten Weibchen bohren sich in den Bast und legen ihre Eier in Seitengängen ab. Über Larve und Puppe bildet sich der Käfer. Der Buchdrucker gehört zu den sogenannten Rindenbrütern. Sie leben vom Bast noch nicht abgestorbener Bäume. Sie töten dadurch aber eben diese befallenen Bäume ab. (büj)

