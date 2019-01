von SK

Markdorf – Bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Leimbach galt es im Zwei-Jahres-Turnus über den Beirat sowie den stellvertretenden Vorsitz abzustimmen. Claudia Lanz-Kieser übergab den stellvertretenden Vorsitz nach achtjähriger Tätigkeit an Sabine Weingärtner. Als Beisitzer wurden Annemarie Faden, Sabine Finkenzeller und Judith Bailer gewählt.

99 Mitglieder

Laut der Vorsitzenden Monika Hoffmann finanziere sich der Verein hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge. Daher sei man stolz auf 99 treue Mitglieder, die meist noch Mitglied blieben, obwohl das Kind die Grundschule schon verlassen hat. Der Verein arbeite vielfältig und ermögliche vieles, was sonst nicht umsetzbar wäre, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ein Höhepunkt war das mittlerweile fest etablierte Musikprojekt, das auch im vergangenen Jahr von Bernhard Rissmann begleitet wurde.

Tag der offenen Tür im Frühjahr

„Wir haben große Pläne“, freute sich die kommissarische Schulleiterin Franziska Weißenbühler-Schlee, etwa einen Tag der offenen Tür im Frühjahr. Außerdem sei die Digitalisierung der Schülerbibliothek geplant, ebenso ein Besuch des Lesetheaters in Oberteuringen und eine Aufführung des Figurentheaters Salzburg. Als Höhepunkt des Schuljahres werde die Projektwoche unter dem Motto Zirkus stehen. Hierfür konnte Andrea Sprenger mit der Zirkus-Akademie gewonnen werden, die das Projekt mit ihrem Team eine Woche begleiten wird. Am Ende soll die Projektwoche mit zwei Aufführungen ihren Abschluss finden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Kooperation mit dem Musikverein Riedheim und dem Narrenverein Hugeloh Leimbach geplant.