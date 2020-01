von sk

In der Hauptversammlung wurde Vorsitzende Monika Hoffmann für zwei weitere Jahre in ihrem Amt an der Spitze des Fördervereins der Grundschule Leimbach bestätigt. Dies teilt der Förderverein mit. Friedrich Köskemeier übergab das Amt des Kassiers nach vierjähriger Amtszeit an die bisherige stellvertretende Vorsitzende Sabine Weingärtner. Sabine Finkenzeller, die bisher einen Beisitz innehatte, wurde in den zweiten Vorsitz und Jana Konrad als neue Beisitzerin gewählt. Die Wahlen in Anwesenheit der neuen Schulleiterin Peggy Müller erfolgten einstimmig.

Viele Spenden ermöglichen schöne Aktionen

Laut Hoffmann finanziere sich der Verein hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge. Daher sei man stolz auf 106 treue Mitglieder, die meist noch Mitglied bleiben, obwohl das Kind die Grundschule schon verlassen hat. Im Jahr 2019 freute man sich aber auch über zahlreiche Spenden, womit größere Aktionen möglich gewesen seien – voran das Zirkusprojekt, das Andrea Sprenger mit der Zirkus-Akademie eine Woche lang begleitet hat. Zum Abschluss fanden am Ende der Projektwoche zwei Zirkusvorstellungen statt, wo die jungen Artisten ihr Können unter Beweis stellen konnten. Die Kooperation mit dem Musikverein Riedheim habe die Aufführungen zu einem ganz besonderen Erlebnis für die Kinder und die Gäste gemacht, so Hoffmann.

Dank von Schulleiterin Peggy Müller

Anlässlich eines Wettbewerbs des Landesverbands der Fördervereine zum Thema „Selfmade“ hatten engagierte Eltern zusammen mit den Kindern in der Ferienbetreuung Filzuntersetzer hergestellt. Weitere Höhepunkte seien der Tag der offenen Tür im März sowie das Musikprojekt der Drittklässler mit Pädagoge Bernhard Rissmann gewesen. Für das traditionelle Weihnachtstheater wurde im vergangenen Jahr das Salzburger Puppentheater engagiert. „Ohne die Unterstützung des Fördervereins wären all diese tollen Projekte nicht möglich“, freut sich die neue Schulleiterin Peggy Müller „und so wollen wir nun auch gemeinsam ins neue Jahr starten.“ Zum Ausklang führte Franziska Weißenbühler-Schlee anhand einer Bilderschau durch das vergangene Schuljahr.