Sie hat schon Einiges gefunden: Das Aquarium-Zubehör, den Radhelm, die Vasen, aber auch die üppig gepolsterten Stühle hat Heike Hörmann links liegen beziehungsweise stehen lassen. Doch auf dem Tisch mit den Büchern, da hat sie schließlich doch etwas entdeckt: Lektüre, die sie interessiert. "Super Idee!", findet Heike Hörmann, "so ein Nachbarschaftsflohmarkt ist doch eine tolle Sache."

Bedauerlich findet sie, dass es in ihrer Straße so etwas nicht gibt – und wohl auch so schnell nicht geben wird. "Vor den Nachbarn seine Siebensachen auszubreiten, das kostet wohl doch einige Überwindung", vermutet Heike Hörmann, "auch wenn es Dinge sind, die man nicht mehr braucht oder nicht mehr haben will."

In der Spiegelbergstraße hat man in dieser Hinsicht offenbar schon weniger Probleme. Denn dort fand am Samstag ein Flohmarkt statt. "Ursprünglich war das ja als richtiger Straßenflohmarkt gedacht", erklärt Markus Readon, Initiator der Gebraucht-Kleider-Möbel-Utensilien-Aktion.

Angebot passt auf einen großen Hof

Aber dann fanden sich nicht genügend Teilnehmer, sodass Readon den Nachbarschaftsflohmarkt auf den großen Hof vor seinem Haus begrenzte. Gegenüber freilich lädt Nachbarin Melanie Bergmann zum Besuch ihrer offenstehenden Garage ein, wo neben Spielsachen vor allem abgelegte Kleidungsstücke auf Käufer warten.

Besucherin aus Sigmaringen liest Ankündigung im SÜDKURIER

Eine Besucherin aus Sigmaringen hat in der dortigen SÜDKURIER-Ausgabe die Ankündigung für den Nachbarschaftsflohmarkt gelesen. Sie sagt: "Man spürt, hier geht es vor allem um die Gemeinschaft." Was Regina Hennig-Beck aus der Spiegelbergstraße auch bestätigt.

Nachbarn planen weitere gemeinsame Aktionen

Tatsächlich gehört diese nun erste Trödelaktion in der Spiegelbergstraße zu einer Reihe weiterer Treffen, zu denen sich die Nachbarn gegenseitig einladen. "Das reicht vom winterlichen Glühweintrinken bis zum Grillfest", erklärt Markus Readon. Melanie Bergmann sagt: "Das meiste wollte ich sowieso in den Kleiderladen oder zum Mehrgenerationenhaus bringen." So bietet sie ihre Sachen erst einmal in ihrer Garage an – und begegnet dabei Nachbaren und Bekannten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein