Filmbeginn im Innenhof des Theaterstadels ist jeweils um 21.15 Uhr, die drei Filme ab dem 13. August beginnen um 21 Uhr, Öffnung ist stets um 20 Uhr. Bei Regen oder kaltem Wetter finden die Vorstellungen im Saal statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro pro Person. Reservierungen sind beim Open-Air-Kino nicht möglich, es gibt eine Abendkasse.

Bei der Auswahl der Filme ist Veranstalter Frank Schirl darauf angewiesen, was im vergangenen halben Jahr im Kino lief und was gerade neu anläuft. Außerdem sollten die Filme Open-Air-tauglich sein und dafür bieten sich am besten Komödien an.

Nach der Open-Air-Kino-Saison geht der Theaterstadel beim Wirtshaus am Gehrenberg in die Sommerpause. Das Programm beginnt dann wieder Mitte September. Im Kino – dann ausschließlich im Saal – läuft ab dem 13. September "Sauerkrautkoma". Christian Springer eröffnet mit seinem neuen Programm ”Alle machen, keiner tut was” dann den Kabarett-Herbst.

Krimispaß in der bayrischen Provinz

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, links) und Kumpel Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) ermitteln. Eberhofer ist in Verdacht geraten, eine Straftat begangen zu haben. | Bild: tel-a-vision

Grießnockerlaffäre ist die vierte Verfilmung der Provinzkrimis von Rita Falk, in der der niederbayrische Polizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) diesmal selbst zum Verdächtigen wird. Nur dank seines Hippie-Vaters (Eisi Gulp), der schnell ein Alibi zusammenlügt, kommt Eberhofer auf freien Fuß. Gemeinsam mit Kumpel Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) beginnt er nun, zu ermitteln. Die deutsche Krimikomödie mit den spleenigen Charakteren läuft am 30. und 31. Juli.

Leben in Pariser Patchwork-Familie

"Wohne lieber ungewöhnlich" zeigt einen Blick auf französische Patchwork-Familien. | Bild: Verleih

Wohne lieber ungewöhnlich wirft einen erfrischend neuen Blick auf das Leben in Patchwork-Familien. Sieben französische Scheidungsgeschwister zwischen vier und 17 Jahen haben die ständige Pendelei zwischen unterschiedlichen Wohnungen satt. Sie verbünden sich und ziehen gemeinsam in eine Altbauwohnung in Paris. Dort sollen sich die insgesamt vier Elternpaare künftig um sie kümmern. Die französische Familienkomödie kann man sich am 1. und 2. August anschauen.

Rollentausch sorgt für reichlich Chaos

In "Voll verschleiert!" setzt sich das Liebespaar Armand und Leila, gegen Leilas Bruder Mahmoud durch. | Bild: tel-a-vision

Voll verschleiert! kommt aus Frankreich. Nachdem Leilas Bruder Mahmoud aus dem Jemen zurückkehrt, ist er zu einem strengen Moslem geworden und stellt sich gegen ihre Beziehung mit Armand. Um sich heimlich treffen zu können, verkleidet sich Armand als Frau und wirft sich den Niqab über. Als sich Mahmoud für die mysteriöse Freundin interessiert, ist das Chaos programmiert. Dem spielfreudigen Ensemble kann man am 3. und 4. August zu sehen.

Pädagoge stolpert ins Schlamassel

In der Komödie "Flitzer" entdeckt ein Deutschlehrer Nacktheit als Geschäftsmodell. | Bild: tel-a-vision

Flitzer erzählt die Geschichte eines Deutschlehrers (Beat Schlatter) an einem Schweizer Gymnasium. Er träumt davon, ein Museum für seinen Lieblingsautor auf den Weg zu bringen. Als das Projekt durch unglückliche Umstände scheitert und er Schulden macht, lässt er sich auf dubiose Geschäfte mit Sportwetten ein und muss schließlich in größter Not höchst erfinderisch werden. Die turbulente Schweizer Komödie wird am 5. und 6. August gezeigt.

Zwei Welten treffen aufeinander

"Die Sch'tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen": Valentin und Constance Brandt haben es geschafft. Sie dürfen ihre Architekturentwürfe im Pariser Museum für Moderne Kunst ausstellen. Da ahnen sie noch nichts vom kommenden Chaos... | Bild: tel-a-vision

Die Sch'tis in Paris – Eine Familie auf Abwegen zeigt, was passiert, wenn Provinzler aus dem Norden auf die High Society in Paris treffen. Ein Architekenpaar organisiert eine Eröffnung im Museum für Moderne Kunst – als die verschwiegene Sippe auftaucht, wird es explosiv. Regisseur Dany Boorn inszeniert das Aufeinandertreffen zweier völlig gegensätzlichen Welten mit viel Sprachwitz und Herz. Die Komödie aus Frankreich läuft am 7. und 8. August.

Selbstfindung einer Einzelgängerin

"Der wunderbare Garten der Bella Brown" zeigt, wie eine Bibliothekarin ihre Angst vor der Natur besiegt. | Bild: tel-a-vision

Der wunderbare Garten der Bella Brown gilt als pures Kinovergnügen. Eine junge Bibliothekarin soll auf Geheiß ihres Vermieters binnen eines Monats ihren verwilderten Garten auf Vordermann bringen, sonst muss sie sich eine neue Wohnung suchen. Für ein Mädchen, das panische Angst vor der Natur hat, ist das eine echte Herausforderung. Doch glücklicherweise findet sie Helfer in der Not. Der märchenhafte Film wird am 9. und 10. August gezeigt.

Witwe zwischen Trauer und Rache

"Aus dem Nichts" verliert Katja (Diane Kruger) ihren Mann Nuri und ihren Sohn Rocco. Sie will die Schuldigen auf keinen Fall davon kommen lassen. | Bild: Verleih

Aus dem Nichts verändert sich Katjas Leben: Katja (Diane Kruger) verliert ihre Familie bei einem Attentat. Ein Neonazi-Paar soll die Tat ausgeübt haben. Katja will die Schuldigen auf keinen Fall einfach so davon kommen lassen und nimmt die Gerechtigkeit für ihren Sohn und Mann selbst in die Hand. Kruger erhielt für ihre Leistung die Goldene Palme in Cannes als beste Darstellerin. Der preisgekrönte Film von Fatih Akin läuft am 11. und 12. August.

Die Tragik der Vergänglichkeit

Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland) in einer Szene des Kinofilms "Das Leuchten der Erinnerung". | Bild: Concorde Filmverleih GmbH



Das Leuchten der Erinnerung ist ein Film mit Hellen Mirren und Donald Sutherland. Die beiden Hauptdarsteller erweisen sich als Glücksgriff. Sie lassen ihre langjährige Beziehung mit einem gemeinsamen Road Trip von Boston nach Florida ein letztes Mal aufleben. Der italienische Regisseur Paolo Virzi erzählt eine Geschichte über das Leben, die große Liebe und die Schatten der Vergangenheit. Der stimmungsvolle Roadmovie ist am 13. und 14. August zu sehen.

Konflikte mit schwarzem Humor

In "Three Billboards Outside Ebbing" klagt Mildred Hayes nach einem Mord den Polizeichef wegen Untätigkeit an. | Bild: Verleih

ThreeBillboardsOutsideEbbing erhielt bei der diesjährigen Oscar-Verleihung zwei Auszeichnungen: für die beste Hauptdarstellerin (Frances McDormand) und bester Nebendarsteller (Sam Rockwell). Eine über den Mord an ihrer Tochter verbitterte Frau klagt den örtlichen Polizeichef auf drei großen Werbetafeln der Untätigkeit an, was in der Kleinstadt für Aufruhr sorgt und in einen erbitterten Kleinkrieg mündet. Die mitreißende Tragikkomödie läuft am 15. und 16. August.

Freiburger Paar erkundet die Welt

Die Freiburger Gwendoline Weisser und Patrick Allgaier sind um die Welt gereist und haben auf 97.000 Kilometern einiges erlebt. | Bild: DRK Villingen-Schwenningen

Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt begeistert Kinobesucher. Die Freiburger Globetrotter Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser brechen im Frühjahr 2013 auf, um zu Fuß, per Anhalter oder mit Schiffen die Welt zu umrunden und sie mit allen Sinnen aufzunehmen. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse füllen abwechslungsreich den Film, der ein positives, Mut machendes Bild der Erde und ihrer Bewohner entwirft. Der Dokumentarfilm wird am 17. und 18. August gezeigt.

