Abteilungskommandant Florian Jehle hatte sich für die Jahreshauptübung der Markdorfer Abteilungswehr Riedheim eine knifflige Aufgabe einfallen lassen. Es galt, ein Feuer zu bekämpfen, das durch menschliches Fehlverhalten in einer Erntehelferwohnung oberhalb eines Scheunentores ausgebrochen war.

Da die Flammen nicht sofort bemerkt wurden, standen der Dachstuhl sowie die Scheune in Vollbrand. Drei Personen waren eingeschlossen und konnten sich nicht mehr durch das verrauchte und brennende Treppenhaus retten.

Übung auf den Hof von Familie Brielmayer

Für die Übung stellte die Familie Brielmayer ihr Hofgut zur Verfügung. Den Alarm durfte mithilfe von Feuerwehrmann Günter Thiel der elfjährige Maximilian Fahr über das Handy auslösen.

Den Alarm löst mithilfe von Feuerwehrmann Günter Thiel der elfjährige Maximilian Fahr über das Handy aus. | Bild: Lang, Andreas

Er zeigte sich dabei sehr geschickt. Der Elfjährige gab alle wichtige Informationen wie Brandort, Angaben über die in Not befindlichen Personen sowie Art und Ausmaß des Brandgeschehens.

Mit einer Puppe wird die Menschenrettung von den Feuerwehrmännern geübt. | Bild: Lang, Andreas

Von der Alarmierung bis zum Eintreffen der Wehr und der ersten Menschenrettung vergingen rund zehn Minuten. Das Aufbauen der Infrastruktur für die Löscharbeiten erwies aufgrund der engen Bebauung als sehr schwierig.

Neues Löschtruppenfahrzeug im Einsatz

Die Menschenrettung erfolgte über Steckleitern und für die Löscharbeiten am Dach wurden die Markdorfer Drehleiter sowie das neue Löschtruppenfahrzeug eingesetzt, das aus mehreren Gründen für diesen Einsatz sehr wertvoll war.

Das neue Löschtruppenfahrzeug LF 16 Cafs leistete bei der Hauptübung gute Dienste und bewies sich als flexibles Einsatzfahrzeug. Bild: Andreas Lang | Bild: Lang, Andreas

So wurde das Löschtruppenfahrzeug mit dem Strahlrohr auf dem Dach zum Löschen verwendet und pumpte zeitgleich mit einer zweiten Wasserleitung das Löschwasser aus der Brunnisach weiter zu einem zweiten Löschfahrzeug und stellte somit dessen Wasserversorgung sicher.

Die mit sieben Fahrzeugen angerückten 39 Wehrleute stemmten ihre Aufgaben souverän. Ein besonderes Lob von Markdorfs Gesamtfeuerwehrkommandant Daniel Kneule ging an Andreas Knödler, der als Abschnittsleiter sehr vorausschauend gearbeitet und somit viel Ruhe in die Mannschaft gebracht habe.

Ein Feuerwehrmann erledigt die letzten Vorbereitungen, bevor es mit der Drehleiter übers Dach geht, um von dort den Löschangriff zu starten. | Bild: Lang, Andreas

Lob für die ganze Mannschaft

Ein weiteres Lob erhielt Abteilungskommandant Florian Jehle, der sich das Szenario ausgedacht hatte und als Einsatzleiter ebenso vorbildlich funktioniert habe. „Ich muss ein ganz besonders Lob an die ganze Mannschaft aussprechen, jede Aufgabe wurde von Euch schulbuchmäßig abgearbeitet“, sagte Kneule stolz.

Rund 100 Besucher schauen den Wehrleuten bei deren Hauptübung zu. | Bild: Lang, Andreas

Kneule dankte Jehle dafür, dass er die Brunnisach als Löschwasserquelle und das neue Löschtruppenfahrzeug in die Übung eingeplant habe. Die Hydrantenverteilung in Riedheim wäre ansonsten an ihre Grenzen gestoßen, zeigte sich Kneule sicher.

Brunnisach als naheliegende Löschquelle

Gleichzeitig gab er Entwarnung und wies darauf hin, dass im Ernstfall die Brunnisach als naheliegende Löschquelle sowie dank der eigenen Löschfahrzeuge und der Löschfahrzeuge aus den umliegenden Nachbargemeinden genügend und rechtzeitig Wasser zu Löscharbeiten zur Verfügung stünde. „Im Sommer ist die Brunnisach nicht besonders mit Wasser gefüllt“, gab Feuerwehrmann Karl Brielmayer zu bedenken.

Mit Steckleitern rücken die Wehrleute bei ihrer Übung an, um die vermissten Personen aus dem Haus zu bergen. | Bild: Lang, Andreas

„Ich finde es großartig, welche Altersmischung die Riedheimer Wehr aufweist und bin froh, dass die Einsatzgruppe viele neue und junge Kameraden und Kameradinnen hinzugewonnen hat“, so Bürgermeister Georg Riedmann erfreut. Ortsvorsteher Bernd Brielmayer hielt sich mit einer Ansprache zurück, er war an diesem Tag selbst als Feuerwehrmann aktiv an der Übung beteiligt.

Die Übung moderierte Feuerwehrmann Günter Thiel, der die Besucher über die Technik und Aufgabenstellungen sowie deren Abarbeitungen informierte.