von SK

Die Feuerwehr Markdorf wurde am Mittwochmorgen um 8 Uhr wurde eines PKW-Brandes auf der Bundesstraße 33 zwischen Ittendorf und Markdorf an der Abzweigung nach Bürgberg alarmiert. Das teilt die Feuerwehr in ihrem Presstext mit.

Eine Autofahrerin hatte auf ihrer Fahrt in Richtung Markdorf komischen Geruch und dann eine Rauchentwicklung bemerkt. Daraufhin hielt sie mit ihrem Fahrzeug neben der Bundesstraße an und alamierte über den Notruf die Polizei.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto schon im Vollbrand. Der Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz löschte das Fahrzeug und die nebenliegende Grasfläche, die ebenfalls schon Feuer gefangen hatte, ab.

Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße komplett gesperrt.

Der Einsatz für die Feuerwehr, die mit Kommandowagen, Einsatzleitwagen und einem Löschgruppenfahrzeug ausgerückt war, dauerte bis 8.50 Uhr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein