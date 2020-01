von Jan Manuel Hess

Eine zufriedenstellende Bilanz für das vergangene Jahr der Abteilung Ittendorf der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf zog Abteilungskommandant Karl-Heinz Alber auf der Hauptversammlung. Insgesamt neun Mal mussten die Feuerwehrfrauen und -männer zu Einsätzen 2019 ausrücken, davon drei Brände und sechs Hilfeleistungen.

Völlig abgebrannt ist im August ein Wohnwagen in Ittendorf-Reute. Bild: Feuerwehr | Bild: Martin Scheerer

Mit gut 73 Prozent Probenbesuch zeigte sich Alber ebenfalls zufrieden. „Ich denke, das ist ein sehr ordentlicher Wert, der natürlich immer noch zu steigern ist“, so Alber.

Neues Löschfahrzeug kommt 2021

Für dieses Jahr stehen die Aufbautreffen für das neue Löschfahrzeug (LF 10) an, dass 2021 in Dienst gestellt werden soll sowie die Fortführung der zuletzt erfolgreichen Mitgliedergewinnung.

Das Löschfahrzeug vom Typ LF8/6 der Ittendorfer Feuerwehr, Baujahr 1992. Dieses und ein gleiches der Riedheimer Feuerwehr werden altersbedingt jeweils durch ein neues vom Typ LF10 mit moderner und besserer Ausstattung ersetzt. Bild: Feuerwehr | Bild: Martin Scheerer

„Im vergangenen Jahr haben wir zwei neue Kameraden und eine neue Kameradin für uns gewinnen können, was für uns eine sehr gute Erfolgsbilanz darstellt und auch für dieses Jahr haben wir bereits vier Interessenten“, so Alber. Daher soll die zur Mitgliedergewinnung ins Leben gerufene Kleiderbügel-Aktion „Dein Bügel ist noch frei“ fortgeführt werden.

Mehr Präsenz im Ort zeigen

„Wir sahen uns gezwungen, etwas zu unternehmen, denn Mitte 2018 war die Personalsituation bei uns wirklich schlimm und uns war klar, dass wir aktiv werden und die Leute direkt ansprechen müssen“, so Alber im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Darüber hinaus sollen künftig mehr Proben im Dorf und weniger am Gerätehaus stattfinden, um so mehr Präsenz im Ort zu zeigen. Der erstmalig im Dezember stattgefundene Feuerzauber-Abend kam sehr gut bei den Ittendorfern an und soll ebenfalls in diesem Jahr wieder stattfinden.

Im August musste die Feuerwehr in Ittendorf einen brennenden Holzstapel löschen. Bild: Feuerwehr Markdorf | Bild: Grupp, Helmar

Neu-Kameradin möchte die Gemeinde unterstützen

Maja Isaksson wurde im Dezember 2018 durch ein verteiltes Weihnachtsgedicht auf die Feuerwehr aufmerksam. „Es handelte davon, was alles passieren kann, wenn es nicht genügend Feuerwehrleute gibt und das ließ mich irgendwie nicht los.“

Es dauerte noch bis März, bis sie sich dazu entschied, beizutreten. „Man muss doch einfach die Gemeinde, in der man lebt unterstützen und Feuerwehr fand ich interessant“, erklärt sie. Nachdem sie an den Proben bisher nur begleitend teilgenommen hat, freut sich Isaksson jetzt auf den Beginn ihrer Ausbildung.