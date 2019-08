„Es lief nicht ganz glatt für uns, am Freitag hatten wir zwei Qualifikationsläufe. Im ersten hatten wir eine sehr respektable 60-Feet-Zeit, unsere schnellste bisher. Nach drei Sekunden aber hat sich die Lachgaszufuhr abgeschaltet und wir haben 8,060 Sekunden auf die Quartermile und 256 Stundenkilometer erreicht.“

Vor dem Qualifikationslauf heißt es für Manuel Kreiter noch mal durchatmen und konzentrieren. | Bild: Drag Racing Bodensee

Video: Drag Racing Bodensee

Viele Teams machen laut Kreiter nach Veränderungen an den Autos nicht sofort Rennläufe auf die volle Quartermile, sondern auf 60 Fuß (18,288 Meter). „Die da erreichte Leistung ist entscheidend, was man am Start nicht hinbekommt, kann man auf der restlichen Strecke nicht mehr gut machen.“ Nach solchen 60-Fuß-Läufen werden die Fahrzeug- und Motordaten ausgewertet, um zu sehen, welche Einstellungen für einen möglichst perfekten Rennlauf geändert werden müssen.

Drag Racing Bodensee am Freitag im Line Up (von links): Michael Utz, Mark Kreiter und Frederik Polizanov. | Bild: Drag Racing Bodensee

„Im zweiten Qualifikationslauf hatten wir beim Burnout-Versuch wegen der nicht perfekt gewählten Bedüsung der vier Beschleunigerpumpen einen kleinen Brand und konnten den Lauf nicht beenden“, berichtet Kreiter.

Beim Burnout werden die Reifen auf Temperatur gebracht, um für den Rennlauf die bestmögliche Traktion auf die Piste zu bringen. Den Brand erklärt Kreiter so: „Es gab ein Backfire, eine Rückzündung in den Vergaser, weil das Luft-/Treibstoffgemisch zu mager war.“

Video: Drag Racing Bodensee

Am Samstag wurden der 3. und 4. Quali-Lauf wegen Regens gestrichen. So war das Team als 8. für das Rennen qualifiziert. „Mit einem 3. und 4. Quali-Lauf wären wir schon unter die ersten vier, fünf gekommen“, ist Kreiter überzeugt.

Video: Drag Racing Bodensee

Am Sonntag hieß es bis zum Rennlauf um 16.30 Uhr warten. Und gleich das endgültige Aus: „Da hat vermutlich ein Einlassventil nicht ganz dicht gehalten, wir haben uns mit einem Feuerball von der Veranstaltung verabschiedet“, berichtet er. Es gab fünf, sechs Explosionen, Feuer schlug aus dem Ansaugstutzen der Motorhaube.

Flammen schlagen aus dem Ansaugstutzen des Pontiac Firebird. Das Aus für Rennfahrer Manuel Kreiter und sein Team Drag Racing Bodensee. | Bild: Drag Racing Bodensee

Was tatsächlich die Ursache war, werde sich beim Auseinanderbauen des Motors in der heimischen Werkstatt zeigen. „Nun geht es für uns, nach einem tollen Saisonauftakt in Italien mit persönlicher Bestzeit und einem etwas frustrierenden Wochenende in Hockenheim in die Winterpause“, lautet Kreiters Fazit.