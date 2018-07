von Noah Lischka

Alle Jahre wieder finden die Ferienspiele auf der Wiese am Weiher in Markdorf statt. Vom 4. bis 10. August verwandelt sich die Wiese in einen Dschungel getreu des Mottos: „Ferienspiele immer wieder – dieses Jahr im Dschungelfieber“. „Das Thema hat das Konzeptteam erarbeitet und die Leiterin Daria Daniker hat sich den Spruch ausgedacht“, sagt Jugendreferent Ralf Waldenmayer. Rund 60 ehrenamtliche Jugendliche und Erwachsene werden 105 Kinder in zehn Gruppen betreuen.

Vergangenes Jahr ging es für die Kinder der Ferienspiele nach Neuhausen ob Eck. Diesmal steht der Skywalk Allgäu auf dem Programm. | Bild: Maximilian Wildi

Auf die Kinder wartet ein spannendes Programm. Neben Angebotsgruppen und Spielen findet am Mittwoch ein Ganztagsausflug zum Skywalk Allgäu statt. „Wir haben nach Alternativen zum letztjährigen Ausflug gesucht und das Angebot passt“, erklärt Waldenmayer. "Dort können sich die Kinder auf einem Spielplatz austoben oder besuchen den Streichelzoo." Eine Nachtwanderung wird es auch geben. „Sie ist freiwillig und Eltern sind gerne dazu eingeladen, die Kinder zu begleiten.“ gendreferent, der sich über 105 Anmeldungen freut.

Eine Woche später als sonst

Die Ferienspiele finden diesmal eine Woche später als üblich statt. „Der Hauptgrund ist, dass viele Ehrenamtliche, gerade Studenten, in der ersten Sommerferienwoche Prüfungen haben und ohne sie wären die Ferienspiele nicht stemmbar“, sagt der 32-Jährige.

Die Kinder werden bestens versorgt. „Teilweise wird das Essen geliefert, teilweise machen wir es selbst. Wir haben aber für jeden Geschmack etwas dabei und alle Wünsche werden berücksichtigt“, sagt Ralf Waldenmayer, der zusammen mit seinem Kollegen Jan Hendrick Münzer die Ferienspiele organisiert und leitet. „Ich hoffe, Jan machen seine ersten geleiteten Ferienspiele Spaß“, sagt Waldenmayer. Die Wiese am Weiher wird dem Motto entsprechend gestaltet. „Wir machen aus der Wiese einen richtigen Dschungel. Ich hoffe, alle Kinder, Leiter und Helfer haben Spaß und das Wetter macht mit.“

