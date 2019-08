„Wir hatten eine Superaktion„, sagt Martin Kehrer, der zusammen mit Max Wildi die Aktion Ferienspiele unter dem Motto „Unterwasserwelt“ moderierte am Freitagnachmittag, dem Abschlusstag: „Ich glaube die beste jemals.“ Er muss es eigentlich wissen, denn er hat schon als Kind fünf Jahre mitgemacht und ist seit elf Jahren als Betreuer dabei.

Video: Wex, Georg

„Von unserer Seite war es wunderbar“, meint Max Wildi, der von seinem Freundeskreis überzeugt wurde, erstmals bei den Ferienspielen mitzumachen. Die Stimmung bei den Betreuern, auch bei den neuen, sei super gewesen. „Für mich persönlich ist das eine Woche, die ich nicht vergessen werde“, sagt Martin Kehrer.

Martin Kehrer (links) und Max Wilde moderierten die Aktion Ferienspiele. | Bild: Wex, Georg

Und wie hat es den Kindern gefallen? „Ich habe hier keinen Unglücklichen gesehen“, sagt Kehrer. Von der neunjährigen Lea kommt sofort ein „Super!“ Ob ihr etwas besonders gefallen hat? „Es war alles perfekt“, lautet die Antwort. Und auch von der elfjährigen Nur kommt sofort: „Gut“. Ebenso vom neunjährigen Mathias, der ergänzt: „Alles super.“

Video: Wex, Georg

Jugendreferent Ralf Waldenmayer bilanziert: „Die Aktion Ferienspiele ist weiterhin erfolgreich.“ Dieses Jahr habe man 130 Plätze angeboten und schließlich bis zu 139 Kinder auf der Weiherwiese gehabt. Sie waren in elf Gruppen eingeteilt. Martin Kehrer lobt den in diesem Jahr völlig reibungslosen Ablauf, sowohl bei der Organisation als auch beim Essen.

Grillen und zusammen essen war am letzten Tag der Aktion Ferienspiele für Kinder und Eltern angesagt. | Bild: Wex, Georg

Geboten wurden wieder zahlreiche Aktionen: vom Klassiker Fußballspielen, über die Schnitzeljagd am Sonntag oder am Montag eine Wanderung zur Grillhütte Schweppenen auf dem Gehrenberg. Der Dienstag war verregnet, sodass die Wasserolympiade auf Donnerstag verschoben wurde. Aber kein Problem, berichten Kehrer und Wildi, für solche Fälle habe das Organisationsteam immer schon einen Plan B vorbereitet.

Der zehnjährige Julian und die genauso alte Julia hatte sich das Bearbeiten von Specksteinen ausgesucht. | Bild: Wex, Georg

Am Mittwoch ging es ins Ravensburger Spieleland nach Meckenbeuren-Liebenau. Am Abschlusstag fand am Vormittag eine Stadtrallye statt. Am Nachmittag wurde dann nochmals gespielt und gegrillt, teilweise mit den Eltern.

Mathias, neun Jahre, bemalte eine Tasche und fand die Aktion Ferienspiele super. | Bild: Wex, Georg

Vorher gab es aber noch zwei Tänze, bei denen fast alle Anwesenden mitmachten und die für Stimmung sorgten. Zudem gab es beispielsweise Kinderschmiken, Zöpfe flechten, Volleyballspielen, was vor allem von Erwachsenen genutzt wurde, Pizza belegen und backen, Pappfische basteln, Specksteine bearbeiten, ein Würfelspiel basteln, Taschen bemalen und noch einiges mehr. Der Kreativität war auch am letzten Tag keine Genze gesetzt.

Video: Wex, Georg

Noch am Freitagnachmittag nach dem Ausklingen der Veranstaltung wurde mit dem Abbau der Zelte der Aktion Ferienspiele begonnen. Hintergrund war der für den heutigen Samstag angekündigte Regen, wie der Jugendbeauftrage Jan Münzer erklärte. Heute soll alles weg sein – bis zum nächsten Jahr.

Der neunjährige Semih (links) und der achtjährige Florentin versuchten sich als Pizzabäcker. | Bild: Wex, Georg

Die fünfjährige Franzi bemalte mit ihrer Mutter Christine Hoher Pappfische. | Bild: Wex, Georg