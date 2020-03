Keine Frage, die haben es in sich! Kleine, bohnenartige Pralinen – hätte Feinkosthändlerin Nathaly Clavet nicht gesagt, wie sie heißen, wäre die Überraschung noch größer geworden. Sicher, dass es sich nicht bloß um ganz gewöhnliche Schokolade handelt? Sofern man bei dieser Schokolade das Wort „gewöhnlich“ überhaupt in den Mund nehmen darf – das stand gleich fest. Sie schmilzt sofort. Für Vollmilch ist sie ungewöhnlich zart. Vor allem aber zeigt sich direkt die dezente Alkoholnote.

Hier ist Tresterbrand im Spiel, der Grappa

Dann ist sie fort, die Schokolade. Als hätte es sie davongeweht im Mundraum. Was bleibt, ist die Traube, die der süßen Köstlichkeit den Namen gibt: Grappatraube. Beim Zerbeißen wird dann ganz klar. Hier ist der italienische Tresterbrand im Spiel, der Grappa. Was im Italienischen Traube heißt. So birgt Nathaly Clavets Schokospezialität für Kenner obendrein ein Wortspiel.

Trauben kommen aus Schokoladen-Manufaktur in Hamburg

Sie habe lange suchen müssen. Denn anders als ihre übrigen Delikatessen stellt die Langenargener Feinkosthändlerin ihre Grappatrauben nicht selbst her. Sie bietet sie an, „weil ich ganz begeistert davon bin“. Darum habe sie, von einer Freundin einmal auf den Geschmack gebracht, auch so lange gefahndet, bis sie in Hamburg eine Schokoladen-Manufaktur fand, mit deren handgemachten Grappatrauben Nathaly Clavet zufrieden ist. Diese können ihre hohen Qualitätsansprüche restlos erfüllen.

Wer aber nach dem letzten Schlucken quasi reflexhaft zur Zellophantüte greifen möchte, dem sei gesagt: Die haben es in sich!