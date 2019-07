Reiner Hobe, wie seine Musiker einmal nicht in der schmucken Uniform, sondern in legerer Freizeitkleidung und damit im Stil der in großer Zahl herbeigeströmten Zuhörer, hatte eine gute Wahl getroffen: Flott, noch flotter, dazwischen zünftig, hier ein Flügelhornsolo, virtuos geblasen von Bernd Eberhard, dort ein Solo des gesamten Posaunenregisters, das Programm kam an.

Dirigenten Reiner Hobe leitet die Stadtkapelle Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Die Besucher plauderten im Takt der Musik. Das Gespräch, das Treffen alter Bekannter ist denn auch ein wesentliches Element des Feierabendhocks. Jürgen Schulz, der „quasi um die Ecke wohnt“, eigentlich kein allzu großer Fan der Blasmusik, „weil die oft viel zu laut gespielt wird“, kommt dann aber doch regelmäßig, wenn die Stadtkapelle aufspielt. „Hier kann man sich ja etwas weiter wegsetzen“, erklärt Schulz augenzwinkernd. Den Eindruck, dass ihm das gerade gespielte Stück etwa nicht gefallen könnte, gewinnt man aber nicht – ganz im Gegenteil.

Zieht immer viel Publikum an: der Feierabendhock mit zünftiger Blasmusik von der Stadtkapelle. | Bild: Jörg Büsche

Philipp Wünsche, bei der Feuerwehr Markdorfs engagiert, ist gleich nach der Arbeit vorbeigekommen. Der junge Mann hört meist Härteres, weniger Märsche, selten Volkstümliches, so gut wie nie Polkas, stattdessen lieber Rock. Was die Stadtkapelle spielt, mag Wünsche trotzdem. Das liege auch an der Atmosphäre hier vorm Musikerheim.

Stadtkapelle verabschiedet Markdorfer in die Ferien

Durchs Programm führt Markus Mock. In knappen Worten erklärt er dem Publikum, dass der Feierabendhock der Stadtkapelle die Markdorfer gewissermaßen in die Ferien verabschiedet. Und wer im Urlaub dennoch Töne aus der Heimat hören möchte, dem empfiehlt Mock dringend, doch die neue CD der Stadtkapelle zu erstehen. Darauf finden sich etliche Höhepunkte des Ensembles – zum Beispiel der komplette Jahresreigen mit Blasmusik aus Markdorf.