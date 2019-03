von Eva Maria Vaassen

Das Amtsgericht Konstanz hat einen 57-jährigen Mann aus dem Raum Markdorf zu einem Jahr Haft verurteilt. Die Strafe wird unter strengen Auflagen für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Ermittlungsgruppe Rauschgift erhält einen Tipp

Aus der Anklageschrift ging hervor, dass der Familienvater 2017 zwei Abnehmern drei Mal kleine Mengen von Marihuana und Haschisch angeboten haben soll. Und in einem Fall soll er vier Gramm Marihuana für 50 Euro verkauft haben. Die Polizei hatte zudem 70 Gramm der sogenannten weichen Drogen im Keller des Mannes sichergestellt. Zuvor hatte die Ermittlungsgruppe Rauschgift in Überlingen von der Frau eines Bekannten, dem der 57-Jährige Drogen angeboten haben soll, einen Tipp erhalten.

57-Jähriger legt Geständnis ab

Vor Gericht räumte der Mann die Anklagevorwürfe sofort ein. Die Drogen in seinem Keller habe er vorwiegend für seinen Eigenkonsum gehortet, erklärte er. Ein als Zeuge geladener Kripobeamter aus Friedrichshafen berichtete, er habe von vornherein nicht den Eindruck gehabt, dass es sich bei dem Mann um einen "typischen Dealer" handelte. Auch habe er sofort mit der Polizei kooperiert.

Konsum von Alkohol und Drogen bei Stress

Auf dem Handy des Mannes hatten die Ermittler verschlüsselte Chat-Nachrichten gefunden, in denen es um Drogen ging. Der 57-Jährige erzählte vor Gericht, dass er in jüngeren Jahren schwer heroinabhängig und nach einer Therapie jahrelang "clean" war. Dann aber sei er über seine Einstiegsdroge Alkohol rückfällig geworden. Er habe immer wieder versucht, davon los zu kommen, doch insbesondere bei großem Stress habe er wieder auf Drogen oder Alkohol zurückgegriffen. "Für meine Kinder war ich ein abschreckendes Beispiel", räumte er ein.

Therapie ist in die Wege geleitet

Inzwischen habe sich in seinem Leben eine große Kehrtwende vollzogen. Er wolle jetzt einen dicken Schlussstrich unter seine Drogenbiografie setzen, beteuerte er. Dass er inzwischen stationär entgiftet und eine Therapie in die Wege geleitet hat, konnte er mit entsprechenden Nachweisen belegen.

Gericht verhängt strenge Auflagen für die Bewährung

Gericht und Staatsanwaltschaft gingen in Übereinstimmung mit dem Verteidiger des 57-Jährigen von minderschweren Fällen aus. Zudem habe der Mann durch sein vollumfängliches Geständnis ein sogenanntes verschlanktes Verfahren ermöglicht. Und es seien insgesamt nur vier Gramm Haschisch tatsächlich an einen Konsumenten gelangt. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Als Auflagen muss der Mann sich einem Bewährungshelfer unterstellen, 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und auf jegliche Art von Drogen verzichten. Bis zum Antritt der Therapie muss er in regelmäßigen Abständen Urinproben abgeben, um diesen Verzicht nachzuweisen.

Führerscheinsperre angeordnet

In das Urteil wurde eine vor einiger Zeit verhängte Geldstrafe einbezogen. Mit zwei Promille Alkohol und THC im Blut hatte der 57-Jährige vor ein paar Monaten einen Unfall mit seinem Wagen gehabt. Dafür wurde neben der Geldstrafe eine Führerscheinsperre angeordnet.