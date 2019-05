Die Umweltgruppe Markdorf hatte am Samstag zu einem Familientag eingeladen. Geplant war ein bunter Nachmittag mit Spielen und Bewegung für Groß und Klein. Umweltgruppen-Stadträtin Christiane Oßwald zeigte sich trotz des Regenwetters bereits am Mittag zufrieden über den Zuspruch. „Besser als erhofft, die Leute haben es super angenommen“, erklärte die Mitorganisatorin.

Aaron und Erwin Zwirner in der Holzwerkstatt. | Bild: Jörg Büsche

Allein schon wegen der von der Umweltgruppe in der Stadthalle platzierten Stellwand habe sich die Aktion gelohnt, sagte die Stadträtin und fügte hinzu: „Obwohl ich im Gemeinderat sitze, habe ich nicht gewusst, dass in Markdorf ein Mangel an Kita-Plätzen herrscht.“

Ihren Bedarf und ihre Klage über bis zu eineinhalbjährige Wartezeiten auf einen Platz in einer Kindertagesstätte hatten gleich mehrere Eltern an die Stellwand mit den Forderungen und Vorschlägen für ein familienfreundliches Markdorf geheftet.

Es muss nicht immer ein echtes Pferd sein: Markus Eichler und Sewina. | Bild: Jörg Büsche

Schnitzen, Sägen, Bügeln – und das zu munterem Jazz. Spielen, Rollern, Vierrad fahren quer durch die Halle, von Marimbafon-Klängen begleitet oder dem Gemurmel der angeregt diskutierenden Erwachsenen, das war das Familientag-Angebot für die Kinder. Mütter, Väter, Großeltern konnten zuschauen oder selber zur Säge oder zum Bügeleisen greifen, mit dem Bienenwachs auf Leinen gebracht wurde – als umweltfreundliche und wohlriechende Alternative zu den gebräuchlichen Frischhaltefolien aus Kunststoff.

Sogul, Ayghan und Hasan Gür haben einen Hammer geschnitzt. | Bild: Jörg Büsche

„Umweltschutz, die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit, unseren ökologischen Ansatz, all das – und auch unsere übrigen Ziele im sozialen Bereich – wollen wir natürlich auch vermitteln“, erläuterte Fraktionssprecherin Susanne Deiters Wälischmiller das Anliegen der Umweltgruppe. Doch geschehe das eher über die frisch gedruckte und tags zuvor an die Haushalte verteilte Infobroschüre der Gruppierung.

Tobias Mindel und Thomas Mayer spielen beim Familientag in der Stadthalle auf ihrem Marimbafon. | Bild: Jörg Büsche

Der Familientag wende sich vor allem an junge Eltern in Markdorf. Ganz ähnlich wie das Volleyball-Turnier im Sommer, zu dem die Umweltgruppe die Jugendlichen der Stadt einlädt, um nebenbei etwas über deren Bedürfnisse zu erfahren, neue Anhaltspunkte für die Markdorfer Jugendarbeit zu gewinnen.

Philipp Beran und Lino beim gemeinsamen Turmbau. | Bild: Jörg Büsche

Solche Veranstaltungen seien das Gegenmodell zum früheren „Wahldampfabend“ der Umweltgruppe. Susanne Deiters Wälischmiller sprach von niederschwelligeren Angeboten, die die Bürger zudem genau dort abholten, wo ihre Bedürfnisse liegen. „Samstags und donnerstags beim Wochenmarkt werden wir natürlich auch die Leute ansprechen“, kündigte Susanne Deiters Wälischmiller an.

Stella Giuriato aus Sipplingen: „Ich finde die Veranstaltung ganz toll, schon wegen der vielen verschiedenen Angebote für die Kinder.“ | Bild: Jörg Büsche

„Das Thema Mobilität und Verkehr in Markdorf haben wir neulich mit unserem Stadtbustag aufgegriffen“, ergänzte Helmut Faden, Mitorganisator der Busaktion. Faden verwies auf die Dringlichkeit klimaschützenden Handelns – auch beziehungsweise gerade in den Kommunen. „Da bekommen wir ja gerade wichtige Impulse von der Jugend, durch Fridays for Future“, so der Grünen-Kreisrat.

Wolfgang Giessmann, Markdorf: „Ich bin begeistert von der Veranstaltung.“ | Bild: Jörg Büsche

Erstmals würde den Menschen klar, „dass sie den Klimawandel noch selber, in ihrer eigenen Lebenszeit miterleben werden.“ Und Susanne Deiters Wälischmiller fügte auf die herumtollenden Kinder zeigend hinzu: „Wir machen unsere Umweltarbeit für die, die hier in der Halle spielen.“