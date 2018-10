Markdorf (büj) Sie scheint wie die Ruhe selbst. Wer Gisela Jegler an ihrem Marktstand sieht, käme nicht auf den Gedanken, dass es der Landwirtin pressiert. In aller Gelassenheit bedient sie die Kunden und verkauft ihnen ihr am Vortag gebackenes Holzofenbrot – „das kommt am Mittwoch in den Ofen“. Damit sind die Laibe am Donnerstagvormittag möglichst frisch, wenn Gisela Jegler auf den Bauernmarkt am Fuß des Markdorfer Hexenturms kommt. Im Angebot hat die Bäuerin vom Sturzhof in Harresheim aber nicht nur Backwerk. Sie verkauft auch Eier und Blütenhonig. Und sie bietet ihren Selbstgebrannten feil, ihren Obstbrand auf der Basis von Birnen und Äpfeln.

„Den macht mein Mann“, erklärt Gisela Jegler. Der habe die Rezeptur von seinem Vater – und der wiederum von seinem. Die Äpfel, die in diesen Tagen reif genug sind und daher auf den Jegler'schen Hochstammwiesen bei Harresheim aufgelesen oder gepflückt werden, werden zunächst gemaischt. Dafür werden die Birnen und Äpfel zerkleinert und grob zermahlen. Die Maische wiederum muss erst gären, damit sich Alkohol entwickelt. Ein Prozess, der sich länger hinzieht, wie Gisela Jegler erläutert.

Die großvolumigen Behälter mit dem gärenden Maischbrei der aktuellen Ernte werden erst im nächsten Sommer angerührt. „Im Juni oder Juli“, erläutert die Bäuerin, ja, das sei mitten in der Saison. „Was gemacht werden muss, muss halt gemacht werden.“ Wenn das Brennen des Obstwassers anstehe, dürfe es keine Rolle spielen, dass es auf dem Hof auch genügend andere Dinge zu erledigen gebe.

Doch lohnt sich solcher Zusatzaufwand für das Ergebnis. „Zusatz“, weil das Obstbrennen ja nur nebenher geschieht – aus Liebhaberei gewissermaßen. Und weil die Jeglers nicht auf ihren eigenen Obstbrand verzichten möchten. Denn „der ist sehr mild, irgendwie rund“, versichert die Bäuerin aus Harresheim. Nach schwerem Essen tue er besonders gut. Aber auch wenn es kalt ist, schenke der Obstbrand eine schöne innere Wärme, erklärt Gisela Jegler. Auf sie wartet später daheim wieder das in diesem Jahr so reichlich ausfallende Obst.

