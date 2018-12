Markus Birkle aus Markdorf ist Spezialist für hochwertigen Trockenbau in der Region Bodensee-Oberschwaben. Um künftig noch besser aufgestellt zu sein und schneller auf Kundenwünsche eingehen zu können war es an der Zeit sich räumlich zu vergrößern. „Es musste auf jeden Fall ein größeres Lager her und ich musste nicht weit suchen“, so der Geschäftsführer. Ab dem 1. Januar 2019 sind er und sein Team in den neuen Räumen in der Robert-Bosch-Straße 4 zu finden. Für Birkle ein nächster Schritt weiter in seiner sechsjährigen Firmengeschichte. Als Einmannbetrieb 2012 gestartet, beschäftigt er heute 12 Mitarbeiter und ist ständig auf der Suche nach Verstärkung. Den Erfolg seines Wachstums führt Markus Birkle zum einen auf seine Frau und sein Team zurück und zum anderen auf die geleistete Qualitätsarbeit sowie die Vielfalt im Bereich Trockenbau zurück.

Dieser sei schnell und ohne Probleme zu errichten, diene als Raumtrennung, Raumdämmung, Brandschutz, Akustikverbesserung und als geeignete Schalldämmung. „Viele wissen gar nicht wie flexibel man im Trockenbau arbeiten kann“, erläutert Birkle. Im Bereich Brandschutz sei es leider so, dass guter Brandschutz mit Standartlösungen leider nicht zu erreichen sei. Daher sei das Motto des Unternehmens, den Brandschutz gewissenhaft, so gut wie technisch möglich und nach Zulassungen und Anforderungen zu erbringen. „Da es hier um Leib und Leben geht, arbeiten wir nur mit hochwertigen Brandschutzprodukten“, versichert der Geschäftsführer.

Man unterschätze oft den Gips, der im Trockenbau eingesetzt werde, so Birkle. Da Gips ein reines Naturprodukt sei, gebe es von dieser Seite aus beim Einbau keinerlei Bedenken über eine Einwirkung auf die Gesundheit, erklärt der Fachmann. Die Gipsplatten können flexibel und einfach für Ständerwände, Trennwände und vieles mehr eingesetzt werden. „Der Vorteil, die Wände können genauso Problemlos wieder abgebaut werden wie sie eingebaut wurden“, erläutert Birkle. Der Schallschutz, durch die Trockenbauarbeiten seien beachtlich, so könne man bereits mit einer geringen Wanddicke einen sehr guten Schallschutz herstellen, versichert der Experte.

Informationen im Internet:http://www.mb-stuckateur.de