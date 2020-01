Geht es um Matratzen, Schlafsysteme, Heimtextilien, Bettwäsche und Frotteewaren, lohnt sich der Weg nach Horgenzell. Dort hat Peter Durner im Jahr 2014 zusätzlich zum seit fast 150 Jahren in der Ravensburger Innenstadt etablierten Stammhaus ein Outlet eröffnet. 2019 kam außerdem ein Matratzenmarkt hinzu und die Verkaufsfläche der beiden Geschäfte hat sich auf insgesamt 1600 Quadratmeter verdoppelt. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Konzept bei den Kunden ankommt“, sagt Peter Durner, der das Unternehmen bereits in fünfter Generation führt. Dazu tragen wohl auch die sehr gute Erreichbarkeit und die Parkplätze direkt vor der Tür bei.

Auszeichnung für vorbildlichen Umbau

Ausgezeichnet wurde Durner Anfang Januar auf der Messe Heimtextil in Frankfurt – Weltleitmesse für Wohn- und Objekttextilien – mit dem „Haustex-Star 2020“ in der Kategorie „vorbildlicher Umbau Fachmarkt“. Damit würdigt das Magazin Haustex, Europas große Fachzeitschrift für Haustextilien, Bettwaren, Matratzen und Schlafsysteme, Einzelhändler, die in der Branche Maßstäbe setzen und beispielhaft arbeiten. „Wir freuen uns wirklich sehr über diese Auszeichnung“, teilt Peter Durner mit.

Im Matratzenmarkt finden die Kunden Bettgestelle und Matratzen für alle Ansprüche und in allen Preisklassen von günstig bis hochwertig. Dazu zählen auch Zudecken aller Art nach dem persönlichen Wärmebedarf. Zudem Kissen, die höchsten Komfort und beste Stützkraft bieten.

Komfort und professionelle Beratung

„Auch der Lattenrost, das wird gerne vergessen, braucht die richtige Einstellung, damit er den Rücken optimal stützt“, weiß Peter Durner. Vom passenden Rahmen über den Lattenrost bis zur optimalen Matratze werden die Kunden professionell beraten. „Wir nehmen uns gerne die Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.“

Im benachbarten Outlet liegt der Schwerpunkt auf Frottierwaren, Bademänteln, Tischwäsche, Mode und Accessoires in großer und immer wieder wechselnder Auswahl. Auch preislich besonders attraktive 1B-Ware ist zu finden. Außerdem freuen sich Kunden über Aktionsware und Restbestände zu verlockenden Preisen. „Unsere Kunden kommen aus dem ganzen Umkreis“, berichtet Durner. Die Menschen seien sparsam, würden aber gleichzeitig Wert auf Qualität legen. „Und genau diese Kombination bieten wir in einer großen und preisorientierten Vielfalt, damit es für unsere Kunden passt“, so Durner.

Obwohl oder vielleicht gerade weil der Fachmarkt deutlich außerhalb der Stadt liegt, ist immer etwas los. Aktuell kann sich ein Besuch besonders lohnen, denn der Winter-Sale mit vielen Schnäppchen und Angeboten hat begonnen. Geöffnet ist an dreieinhalb Tagen pro Woche, am Montag und am Dienstag haben Matratzenmarkt und Outlet geschlossen.

Kontakt

Outlet Betten Durner, Am Tobel 7, 88263 Horgenzell, Telefon 0¦75¦04/9¦70¦85¦87, E-Mail: outlet@betten-durner.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr. Montag und Dienstag geschlossen

Informationen im Internet:

http://www.outlet-betten-durner.de