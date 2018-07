Ist es wirklich wahr, dass Sie pensioniert sind? Denn im Bildungszentrum begegnet man Ihnen noch immer – nicht mehr so oft, aber ab und zu.

Ich kann es ja selber kaum glauben, dass ich jetzt schon drei Jahre lang raus bin aus der Schule.

Aber es zieht Sie nach wie vor dorthin?

Was vor allem an meinem Verständnis von pädagogischer Arbeit liegen könnte. Im Kern hat sich dabei immer alles auch um das Aufbauen einer guten Beziehung gedreht. Einer funktionierenden Beziehungsebene mit den Schülern, aber auch mit den Kollegen im Lehrerzimmer.

Könnten Sie das ein wenig erläutern?

Aus meiner Sicht besteht eine erfolgreiche Bildungsarbeit in der Schule aus zwei Ebenen. Da ist auf der einen Seite die fachlich-inhaltliche und auf der anderen Seite die Beziehungsebene der Schüler, der sich in einer Entwicklung, in einem Reifungsprozess befindet. Und der dabei unbedingt ernst genommen werden will. Zu erreichen ist das nur, wenn der Lehrer ihm signalisiert, dass er ihn wahrnimmt und wertschätzt. Auf dieser Basis kann ein junger Mensch akzeptieren, wenn ein Lehrer sagt, da sind noch Entwicklungsimpulse nötig – da musst du dich noch weiter anstrengen.

Klingt gut. Hat es auch funktioniert?

Ich denke schon. Jedenfalls werde ich immer noch von ehemaligen Schülern angesprochen, die mir oft mit berechtigtem Stolz berichten, welchen Weg sie seit ihrer Schulzeit gegangen sind.

Verfolgen Sie die pädagogischen Diskussionen und beunruhigt Sie dort etwas?

Mich bekümmert, wie stark derzeit auf die Digitalisierung des Unterrichts gesetzt wird. Ich halte es für fragwürdig, wenn das Umgehen mit modernen Medien in der Grundschule noch vor der Vermittlung des sinnverstehenden Lesens steht. Aus meiner Sicht ist das die falsche Reihenfolge. Mancherorts wird ja sogar schon diskutiert, ob die Kinder überhaupt noch das handschriftliche Schreiben lernen müssen. Man stelle sich das einmal vor! Diese alte Kulturtechnik soll womöglich aufgegeben werden. Der andere Punkt, der mich beunruhigt, ist die zunehmende Strukturlosigkeit im Klassenzimmer.

Strukturlosigkeit?

Ich denke, dass das Lernen im Klassenverband große Vorteile hat. Heute herrscht bei uns die Tendenz zur Individualisierung. Im Klassenverband gelernte Rücksichtname, Einfühlung drohen da aus dem Blickfeld zu geraten. Lehrern fällt da eine ganz wichtige Vorbildfunktion zu. Sie müssen genau hinschauen, die Gefühle und die Bedürfnisse ihrer Schüler wahrnehmen. Und sie brauchen immer zwei Beine. Das Standbein einer gewissen klaren Strenge und das Spielbein einer verstehenden Zugewandtheit. Fehlt es an einem von beiden, ist jemand für den Lehrerberuf ungeeignet. Ohne dieses gewisse Maß an Klarheit und ohne Strenge könnte ein Lehrer auch nicht gegensteuern, wo Kinder daheim verwöhnt werden. Gerade hier fällt der Schule die Aufgabe zu, bei jungen Menschen so etwas zu wecken wie Bereitschaft, sich anzustrengen und Pflichten für andere zu übernehmen.

Sie waren lange im Gemeinderat.

25 Jahre!

Und Sie sind kommunalpolitische nach wie vor aktiv – jetzt als Kreisrat für Bündnis 90/Die Grünen. Ist das für Sie auch ein Übernehmen von Pflichten für die Allgemeinheit?

Unbedingt. Ich glaube, Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn Menschen bereit sind, eine Verantwortung zu übernehmen.

Ist Ihnen das immer leicht gefallen?

Durchaus nicht. Insbesondere dann nicht, wenn es heißt, eine Entscheidung mitzutragen, hinter der ich nicht stehen kann.

Die Südumfahrung?

Zum Beispiel.

Was missfällt Ihnen daran?

Die gesamte Sichtweise. Die stammt noch aus einer Zeit, als man glaubte, Verkehrsprobleme dadurch lösen zu können, dass man neue Straßen baut.

Kann man nicht?

Nein, ganz sicher nicht – denn die Dinge sind viel komplexer, als es diese einfache Lösung nahelegt. Inzwischen ist doch längst klar, wie wichtig der Ausbau des Schienenverkehrs, überhaupt des Öffentlichen Personennahverkehrs ist. Noch vor fünf Jahren wurde jeder Hinweis auf die wachsende Rolle des Radverkehrs belächelt. Heute ist es unstrittig, dass der Radanteil im Verkehr beträchtlich ist und weiter wachsen wird. Vor diesem Hintergrund ist nicht einzusehen, warum wertvolle Naherholungsbereiche für eine Straße geopfert werden sollen, von der die Verkehrsexperten sagen, dass die Zahl der Fahrzeuge auf der Südumfahrung bis 2030 unter 8000 liegen wird. Aus meiner Sicht wäre das ein Frevel an der Natur. Sonntags sind in dem Gebiet viele Markdorfer unterwegs.

Was sehen Sie beim Blick in die Stadt?

Jüngst war ja dieses Übersichtsfoto im SÜDKURIER. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Darauf zu sehen ist das Bild einer Stadt, die in hohem Maße von Funktionalität geprägt ist, aber kein Gesicht mehr hat. Das bisherige, das alte Markdorf ist nur noch im östlichen Bereich zu erkennen. Im Westen begegnen uns fast nur noch gesichtslose Funktionsbauten. Ins Grübeln komme ich auch, wenn ich sonntagnachmittags durch die Markdorfer Straßen gehe. Alles wie tot. Und eigentlich ist das an vielen Tagen so, außer donnerstags, wenn die Leute auf dem Markt sind.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Der öffentliche Raum lebt nicht und lädt nicht zum Verweilen ein. Unsere Gastronomie nimmt rasant ab. Auch haben wir immer weniger Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität.

Und woran liegt das?

Vor allem daran, dass der Gemeinderat die Investoren ihre Konzepte entwickeln lässt, es aber an einem übergreifenden Gesamtkonzept für die Stadtentwicklung fehlt. An der Mangoldstraße steht jetzt ein Koloss, den die Markdorfer Alcatraz nennen. Und wie ein großes Gefängnis sieht das Gebäude ja auch aus.

Sehen Sie die Gefahr ähnlicher Fehlentwicklungen auf dem Rathaus-Areal – und ließen die sich vermeiden?

Auch dort droht, dass der dritte Schritt vor dem ersten gemacht wird. Zunächst heißt es doch, viele kreative Ideen zuzulassen, damit sich ein wirklich attraktives Areal entwickeln kann. Wir brauchen eine längerfristige Vision, keine dem Zufall geschuldete und sich aus angeblichen Sachzwängen ergebende Entwicklung. Tatsächlich kreisen wieder alle Gedanken um die Frage: Welche Investoren können wir gewinnen?

Was wünschen Sie sich denn?

Einen belebten Raum, vielleicht ein Hotel, eine gastronomische Infrastruktur, möglicherweise auch eine neue Stadthalle – und ganz wichtig: eine stimmige Dimensionierung, welche die gewachsenen Strukturen berücksichtigt.

Was halten Sie vom Rathaus-Umzug?

Ich hätte es gut gefunden, wenn seinerzeit alle Optionen auf dem Tisch gelegen hätten...

Welche Optionen?

Nun, es hätte analysiert werden müssen, unter welchen Bedingungen der Wirtschaftsbetrieb Hotel hätte weiterlaufen können. Hätte sich der Rittersaal ins Tagungsgeschehen einbinden lassen? Wäre eine Nutzung der Tiefgarage, nur für den Hotelbetrieb, machbar gewesen? Das hätte die Stadt sicherlich auch einiges gekostet – aber nicht so viel wie die jetzige Lösung. Was mich irritiert hat: Die Gefahr, dass das Bischofsschloss in die Hände eines Oligarchen gerät, hat zu keinem Zeitpunkt bestanden. Weil sich das Schloss im Eigentum der Stadt befindet. Aber an den Ausgangspunkt kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Auch das ist ein Ergebnis des fehlenden Sinns für eine planvolle Stadtentwicklung.

Zur Person Helmut Faden wurde am 2. April 1950 in Friedrichshafen geboren. Seit 1953 lebt er in Markdorf. Nach der Schule machte er eine Ausbildung als Vermessungstechniker und arbeitete dann im Überlinger Vermessungsamt. Das Abitur erwarb er auf dem Zweiten Bildungsweg. Im Anschluss studierte er an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Seit 1975 unterrichtete er als Hauptschullehrer am Markdorfer Bildungszentrum. 1996 wurde er Schulleiter – zunächst der Haupt-, später der Werkrealschule. Seit 2015 ist er pensioniert. Helmut Faden war lange Zeit Mitglied des Markdorfer Gemeinderats und ist immer noch Kreisrat. Er hat zwei Söhne und vier Enkelkinder.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein