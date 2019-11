15 Kandidaten präsentieren sich im Flyer für die Gemeinderatswahl der evangelischen Kirchengemeinde Markdorf. Auf dem Deckblatt ist eine Zeichnung zu sehen: Frauenkopf, Männerarme, Ohrringe, Wasserwaage – bunt gemischt im Stil eines Verschiebe-Bilderbuchs für Kinder. Solch fröhliche Buntheit sei gut angekommen, berichtet Kristina Wagner. Die Pfarrerin freut‘s, denn bunt und vielseitig begegnen auch die Kandidaten – vom 28-jährigen Studenten bis zum 83-jährigen Rentner, vom Angestellten bis zur Physiotherapeutin.

Kandidaten stellten sich in Gemeindeversammlung vor

Am 10. November stellten sich die 15 Kandidaten in der Gemeindeversammlung im Haus im Weinberg vor. Sie erklärten, was sie bewegte, für das Amt zu kandidieren und was sie künftig in der Kirchengemeinde bewegen wollen. Die eine sprach von ihrem Wunsch, die Gemeinde noch bunter, noch vielfältiger zu machen, berichtet Renate Ernet, die stellvertretende Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses. Der andere habe sich noch mehr Ökumene, noch mehr Zusammenarbeit mit der katholischen Schwestergemeinde in Markdorf gewünscht.

Drei Kandidaten sind neu, die anderen waren bereits im Gremium

Drei Kandidaten sind ganz neu auf der Liste, alle anderen haben schon vor sechs Jahren für den letzten Kirchengemeinderat kandidiert oder sind nachgerückt.

Abstimmung ausschließlich durch Briefwahl

„Wir bieten ausschließlich die Briefwahl an“, erklärt Pfarrerin Kristina Wagner. Das heißt, dass die rund 3800 Stimmberechtigten ihren Stimmzettel in Markdorf in der Kirche, im Pfarramt, im Haus im Weinberg oder in der Buchhandlung Ravensbuch abgeben können. In Bermatingen und in Kluftern steht ihnen dazu das Rathaus offen, in Deggenhausertal die Sparkasse in Wittenhofen.

Ohne Wahlschein zählen die Stimmen nicht

Renate Ernet betont, dass der ausgefüllte Stimmzettel in den blauen Umschlag gehöre, der zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Wahlschein komme, bevor dieser eingeworfen wird. „Ohne Wahlschein zählen die Stimmen nicht“, erklärt Renate Ernet.

Letzte Abgabemöglichkeit ist nach dem Gottesdienst am 1. Dezember im Haus im Weinberg. Die anderen Wahlurnen werden am 28. November abgeholt.