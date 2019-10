Hüpfburg, Tombola, Basar – Kaffee, Kuchen, Mittagessen, zuvor aber Brot und Wein. Brot und Wein am Tisch des Herrn, der dieses Mal nicht am Altar bereitet war, sondern an mehreren Stellen im Gemeindehaus. So viele Gläubige waren am Sonntagvormittag Erntedankgottesdienst gekommen, der um eine Woche verschoben worden war, dass das Abendmahl gleich an mehreren Stellen im großen Saal gereicht wurde. Grund für solchen Andrang war das Gemeindefest, zu dem die evangelische Kirchengemeinde nach mehrjähriger Pause eingeladen hatte.

Andreas Bücklein, der singende Theologe, gab ein Konzert zum Auftakt des Festwochenendes. | Bild: Jörg Büsche

Konzert mit Liedermacher und Theologe Andreas Bücklein

Zum Auftakt gab es am Samstagabend Musik. Nicht jene volltönenden Klänge, mit denen der Posaunenchor während des Festgottesdienstes die Gemeinde erfreute, sondern eher Leises, Nachdenkliches. Zu hören waren hintergründige Texte des singenden und Lieder schreibenden Theologen Andreas Bücklein aus Überlingen, begleitet von Stefan Nottbrock aus Rheinfelden.

Beide spielen Gitarre und singen, Bücklein öfter, eigentlich überwiegend. Seine Texte beleuchten den Alltag, tauchen diesen in empfindsames Licht, entdecken Schönheit, sogar spirituelle Inspiration am Wegesrand – etwa beim Weg zur Arbeit. Kritik klang auch an: am Konsumismus, am verbreiteten „Was kostet die Welt“-Gebaren. Dazu die feine Musik, die zu genauem Hinhören verlockt.

Einige der Konfirmanden formulierten, wofür es zu danken gilt. | Bild: Jörg Büsche

Predigttext aus dem Alten Testament

Hinhören, hinschauen war dann am Sonntagmorgen auch ein Thema. Der Predigttext, den Pfarrer Tibor Nagy vortrug, findet sich bei Jesaja. „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!“ heißt es im Alten Testament. Für den Propheten sei dies der erste Schritt hin zu einer gerechteren, friedlicheren, besseren Welt.

Die Partnerschaft mit Kamerun Zwischen dem Dekanat Überlingen-Stockach und dem Kirchenbezirk Bakossi in Kamerun besteht seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Im vergangenen Sommer wurde sie wieder intensiviert, nachdem die bürgerkriegsähnlichen Wirren in Kamerun die Begegnung erschwert hatten. Derzeit besuchen Reverend Joseph Eyakwe und Hans Ngole, ein Gemeindeältester, das Dekanat. Sie berichten über die desolate Situation in Bakossi. Gesundheits- und Bildungswesen liegen am Boden. Gleiches gilt für die Wirtschaft, die unter dem Konflikt zwischen der englischsprachigen Minderheit und der französischsprachigen Mehrheit leidet. Reverend Eyakwe wandte sich an seine Zuhörer im Gemeindehaus mit der Bitte, sie mögen auf ihre politischen Vertreter zugehen. Nur durch Druck aus Deutschland, aus Europa, insbesondere aus Frankreich könne die kamerunische Regierung zum Einlenken gebracht werden. Sie bevorzuge die französischsprachige Bevölkerung. Die Gewalt war in Kamerun eskaliert, nachdem englischsprachige Separatisten 2017 ihren eigenen Staat ausgerufen hatten. Bisher wurden rund 600 Todesopfer gezählt und 400 000 Flüchtlinge. Die Einnahmen aus dem Gemeindefest in Markdorf fließen nach Kamerun.

Reverend Joseph Eyakwe berichtet aus Kamerun

Wie zeitgemäß solches Unterfangen ist, das sollte am Mittag der Bericht von Reverend Joseph Eyakwe zeigen. Der Geistliche war gemeinsam mit Hans Ngole, einem Gemeindeältesten, aus der Partnergemeinde im kamerunischen Bakossi-Bezirk ins Dekanat Überlingen Stockach gekommen. Sein Heimatland wird derzeit durch den zum Teil gewaltsam ausgetragenen Konflikt zwischen der englischsprachigen Minderheit und der frankophonen Mehrheit erschüttert.

Hans Ngole und Reverend Joseph Eyakwe berichteten über die Verhältnisse in Kamerun. | Bild: Jörg Büsche

Bitte um Unterstützung für Schule und Krankenhaus

Reverend Eyakwe erbat sich Gebete sowie finanzielle und materielle Unterstützung für eine Schule und das Krankenhaus in seinem Distrikt, das durch die Wirren des Bürgerkriegs nicht immer einsatzfähig ist.

Linda und Vanessa verkauften Waffeln. | Bild: Jörg Büsche

Konfirmanden gestalten Gottesdienst mit

Von „offenen Händen“, aber auch von „dankbaren Herzen“ hatte Pfarrer Nagy zu Beginn des Erntedankgottesdienstes gesprochen. Die neuen Konfirmanden zählten im Altarbereich auf, wofür hierzulande Grund zur Dankbarkeit besteht. Sie erwähnten die hinreichende, ja überfließende Nahrung ebensowohl wie das saubere, allzeit aus dem Hahn fließende Wasser. Sie sprachen das funktionierende Gesundheitswesen an, das Bildungssystem und das sichernde Sozialsystem an. All dies sei Grund zu Danken.

Lean und Laurin ließen es sich nach dem Gottesdienst schmecken. | Bild: Jörg Büsche

Dank kam auch vom Besuch aus der katholischen Gemeinde. Helga Konzet-Horn erklärte, sie freue sich über das gute Miteinander von Protestanten und Katholiken in der Stadt.