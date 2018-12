Kein Kitsch, dafür viel Humor – und ein rülpsender Elch. Das Kinder-Weihnachtsstück der Theatergruppe "kreuz & quer" – diesmal "Es ist ein Elch entsprungen" von Andreas Steinhöfel brachte lautes Lachen in die frisch renovierte Mittlere Kaplanei.

Bruchlandung in der Küche der Wagners: Advents-Elch (Ulrich Völpel) ist vom Himmel gefallen, Kiki (Aylin), Bertil (Zeno) und Frau Wagner (Petra Witt) bestaunen die Bescherung. | Bild: Jörg Büsche

Weihnachtsmann ist reichlich beschwipst

Regisseurin Marianne Walter räumte auch ein, dass sie für Kitsch nicht zu kriegen sei. "Auch in der Vorweihnachtszeit darf man den Humor nicht verlieren", sagte sie augenzwinkernd. Im Gemeindehaus der Markdorfer St.-Nikolaus-Pfarrei hatten sich auch etliche erwachsene Zuschauer eingefunden. Den Kindern im Saal musste die Regisseurin nicht sagen, dass Lachen erlaubt ist, auch wenn Adventskerzen brennen. Denn die Jugend hatte nicht nur geschmunzelt, wenn der Elch namens Mister Moose, die Hauptfigur im Stück, lauthals rülpste, wenn Omas Kekse an die Enten im Stadtpark verfüttert werden, weil sie sich – hart wie sie sind – sonst allenfalls noch als Eishockey-Pucks eignen. Oder wenn der reichlich beschwipste Weihnachtsmann fröhlich nach Hause wankt.

Gebannte Zuschauer im Weihnachtsstück unterm Dach der Mittleren Kaplanei. | Bild: Jörg Büsche

Trennung der Eltern

Bei aller Situationskomik aber hat Steinhöfels Stück durchaus noch eine andere, weit weniger heitere Seite und ist gut geeignet, aus dem Kinderstück eine Gefühlsfalle für Erwachsene zu machen. Zumal das Ehepaar Wagner, so heißen die Eltern des jungen Helden in "Ein Elch ist entsprungen", sich getrennt hat. Bertil und Kiki, ihr Sohn, ihre Tochter, wünschen sich natürlich sehnlichst, dass zwischen Mama und Papa wieder alles gut sein wird – spätestens an Weihnachten. Eine Hoffnung, die nur zum Teil erfüllt wird. Der Vater schaut vorbei. Die eheliche Kluft aber – so viel wird angedeutet – scheint nicht mehr überbrückbar.

Markdorf Weihnachtstheater „Es ist ein Elch entsprungen“ überzeugt auf ganzer Linie Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtsmann muss in die Nervenheilanstalt

Eher können Elche fliegen, was sie im Stück auch tatsächlich können, wie Mister Moose des Öfteren vorführt. Hier nun das Lob auf die Bühnentechnik: Wenn der Elch den kleinen Bertil auf den Rücken nimmt, um den Ritt durch die Wolken zu mimen, dann liegt das nah. Den Elch aber dann auf der Leinwand zu zeigen, wie er über Baumwipfel rauscht, das erzeugt "echte" Illusionen. So entsteht Zauber. So werden die jungen und die älteren Zuschauer quasi direkt hinter den Elch-Schaufeln in eine Märchenwelt mit eigenen Gesetzen entführt. Dort wird der Weihnachtsmann als mächtig angeheiterter und in die Oma verliebter Sonderling in der "Städtischen Nervenheilanstalt" untergebracht. Ihm gelingt, rauchfang-kletter-erfahren wie er ist, bald die Flucht. Auf dem Dach holen ihn Mister Moose und Bertil ab.

Thomas Deusch als Herr Wagner im Weihnachtsmann-Gewand. | Bild: Jörg Büsche

Die Schauspieler meistern ihre Aufgabe hervorragend. Ob das die überaus textsicheren Kinder sind, die zudem gänzlich ungestelzt und natürlich agieren – oder die Erwachsenen, die gleichfalls kein bisschen ins laiendarstellerhaft Deklamierende verfallen. Das ist wohl auch Marianne Walters straffer Regie zu verdanken.

Weihnachten ist also gerettet. Der himmlischen Schlittenpartie steht nichts mehr im Weg. Und – auch große Wünsche erfüllen sich mitunter – Elch Mister Moose darf das Weihnachtsmanngefährt mitziehen. Ein Privileg, das sonst den Rentieren vorbehalten ist, während die Elch-Crew nur die Proberunden drehen darf.

Ja, es ist eine ganz eigene Welt, die Steinhöfel in seinem Stück beschreibt. Die "kreuz & quer"-Truppe bringt sie dicht und überzeugend auf die Bühne.

Der Weihnachtsmann im Freizeit-Look (Winfried Böhm mit Zeno und Aylin). | Bild: Jörg Büsche