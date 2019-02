In den Erzieher-Beruf als Seiteneinsteiger – geht das? Die Antwort lautet ja. Denn die Wege zum Beruf des Erziehers sind vielfältig. Und die übliche „praxisintegrierte Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher“ (PiA) oder schulische Ausbildung (FSP), die von Schülern der Justus-von-Liebig-Schule in Überlingen und Markdorf besonders oft gewählt wird, ist nur eine Möglichkeit.

Tanja Metzler (39), Kinderpflegerin aus Oberzell:"Kinderpflegerin bin ich schon. Und den Wunsch, auch Erzieherin zu werden, den hatte ich schon lange. Aber ich habe es irgendwie nicht recht eingesehen, die dafür notwendige dreijährige Ausbildung zu machen. Das schien mir zu lange. Die BFQ-E-Ausbildung in Abendkursen zu machen, ist deshalb für mich eine gute Alternative. Ich bin begeistert, wie viel Kreativität ich einbringen kann und wie vielseitig die Arbeit ist. Und das Wichtigste: Die Kinder geben einem so viel zurück. Es ist phantastisch, wie offen sie auf einen zukommen und erzählen. Soviel positives Feedback gibt es wohl in keinem anderen Beruf." | Bild: Jörg Büsche

Zusätzliches Angebot heißt abgekürzt "BFQ-E"

Daneben gibt es ein weiteres Angebot. Es nennt sich „Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen Erziehung“ – abgekürzt: „BFQ-E“. Das wendet sich vor allem an Menschen, die bereits pflegerisch oder sozialpädagogisch ausgebildet sind oder eine abgeschlossene Berufsausbildung haben.

Katharina Klein (34), Hauswirtschafterin aus Oberteuringen": Kinder sehe ich als meine Lebensaufgabe an. Selber haben wir zwei im Alter von zwölf und 14 Jahren. Ich habe mich auch immer schon sehr gerne um die Kinder in unserem Freundeskreis gekümmert. Das scheint zu meinem Naturell zu gehören. In meiner Freizeit habe ich mich in der Kindergruppe von unserer freiwilligen Feuerwehr eingebracht, weil mir das großen Spaß macht. Den Tipp mit der BFQ-E-Ausbildung hab' ich von meiner Mutter bekommen. Sie hat's in der Zeitung gelesen. Und sie meinte, das wäre doch was für mich. Inzwischen bin ich mir ganz sicher, dass es der richtige Weg für mich ist." | Bild: Jörg Büsche

Abschluss mit „Schulfremdenprüfung Erzieherin“

Gleichfalls angesprochen werden Menschen mit mittlerer Reife und Erfahrungen in einem Familienhaushalt mit Kindern. Innerhalb von zwei Jahren, in denen sie an zwei Abenden in der Woche die Markdorfer Dependance der Justus-von-Liebig-Schule besuchen, erwerben sie das nötige Wissen, um an der „Schulfremdenprüfung Erzieherin“ teilzunehmen.

Klaudia Knebel (53), Kinderpflegerin und Tagesmutter aus Weingarten: "Erzieherin war auch für mich der Traumberuf. Aber es ist anders gekommen. Ich habe eine Ausbildung als Köchin und Hauswirtschafterin gemacht, zwei eigene, inzwischen erwachsene, Kinder großgezogen. Ich war drei Jahre Tagesmutter daheim. Dann habe ich eine Tagespflege außer Haus angeboten, also einen eigenen Betrieb aufgebaut. Aufgrund der großen Nachfrage sind es inzwischen 24 Kinder, die von angestellten Erzieherinnen betreut werden. Nachdem ich eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht habe, will ich jetzt auch die als Erzieherin machen. Das gehört sich für die Chefin eines solchen Betriebs wie des meinigen. Und die beiden Nachmittage schaufele ich mir irgendwie frei." | Bild: Jörg Büsche

Kurse mit weiteren Lerninhalten zu füllen

Ohne zusätzliche eigene Anstrengungen gehe es aber nicht, erklärt Jörg Dieterich, Leiter der Markdorfer Dependance der Justus-von-Liebig-Schule. Immerhin sei die „BFQ-E“-Ausbildung ein Jahr kürzer als die dreijährige Regelausbildung PIA. Deshalb gilt es den bei den abendlich je vierstündigen Kurs-Sitzungen erworbenen Rahmen auf eigene Faust mit Lerninhalten zu füllen, die ein eigener Orientierungsplan vorgibt.

Melanie Roll (45), Arzthelferin aus Langenargen: "Erzieherin war schon mein Wunschberuf, seit ich 16 bin. Aber damals habe ich keinen Ausbildungsplatz finden können. Deshalb bin ich Arzthelferin geworden. Von Freunden habe ich dann erfahren, dass es diese Ausbildungsmöglichkeit in der Justus-von-Liebig-Schule gibt. Am Thema Kinder bin ich ganz dicht dran, weil ich selber zwei Kinder habe. Derzeit arbeite ich an zwei Vormittagen in der Woche in einem Kindergarten mit. Kinder habe ich aber auch schon davor betreut, auch mit Kindern, die eine Entwicklungsverzögerung haben. Erzieherin ist einfach das richtige für mich." | Bild: Jörg Büsche

BFQ-E-Schüler sind besonders motiviert

Abteilungsleiter Dieterich macht vor allem drei Gründe aus, warum seine BFQ-E-Schüler besonders motiviert sind. Allesamt aus dem Berufs-Alltag kommend, nehmen sie die abendliche Lernanstrengung keineswegs auf die leichte Schulter. Bei allen erkenne er den Wunsch, „etwas richtig Sinnvolles zu tun“, fasst der promovierte Pädagoge den Tenor seiner Bewerbungsgespräche.

Omar Obelkhir (49), Touristiker aus Überlingen: "Ich komme aus Marokko, bin Touristikfachmann, lebe aber seit 1992 in Deutschland. Meine Frau kommt von hier. Ich war als Übersetzer tätig. Überhaupt möchte ich gerne Brücken schlagen. So arbeite ich zum Beispiel in einer sozialpädagogischen Einrichtung in Überlingen mit Jugendlichen zusammen. Dort waren vor allem Jugendliche mit einem Migrationshintergrund. Bei einer Trainerausbildung für interkulturelle Kompetenz ist mir erst richtig bewusst geworden, wie wichtig Erziehung ist – auch für die Integration von jungen Menschen in die Gesellschaft. Ich denke, darauf kann man gar nicht früh genug hinarbeiten." | Bild: Jörg Büsche

Gute Einstellungsaussichten für Bewerber

Und zum Dritten spielten die derzeit guten Einstellungsaussichten für Erzieher eine Rolle. Wobei Dieterich hinzufügt, dass seine Gesprächspartner sich ihren Entschluss reiflich überlegt haben, dass er in der Regel das Ergebnis eines längeren Prozesses ist – oftmals entstanden aus der Berührung mit eigenen oder auch fremden Kindern. Und Dieterich vermutet, dass es insbesondere die hohe Motivation seiner BFQ-E-Schüler ist, die seine Kurs-Sitzungen durchaus „auf Hochschul-Niveau stattfinden“ lassen.

Peter Horn (53), Diplom-Betriebswirt, Internationales Marketing (BA) und Marketing-Fachmann aus Überlingen: "Ich habe mich seit 30 Jahren sehr intensiv mit Marketing befasst, insbesondere mit internationalem Marketing. Wichtige Aspekte waren für mich dabei immer die Werte und ein möglichst ganzheitlicher Werte-Ansatz – auch oder gerade im Hinblick auf die Personalentwicklung. Auf den Erzieherberuf hat mich der Wunsch gebracht, weiter zu denken. Ich möchte Kindern helfen, ihr Potenzial möglichst früh in die richtigen Bahnen zu lenken. Und ich möchte ihnen einen Weg zeigen, der nicht in die Ellenbogen-Gesellschaft führt." | Bild: Jörg Büsche