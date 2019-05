Nur wenige Minuten hat der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung gebraucht, um den Bauantrag für die geplanten Sanierungen beziehungsweise Erweiterungen des Markdorfer Bildungszentrums an der Ensisheimer Straße zu beraten und einstimmig gutzuheißen.

In einem komplett neu zu errichtenden Anbau (Modell: Plösser Architekten) soll es eine Aula für Veranstaltungen, gemeinsame Projekte und die Ganztagesbetreuung geben. | Bild: Schwarz, Robert

Bauprojekt kostet 23 Millionen Euro

Zuletzt waren die Pläne im vergangenen November den Räten vorgestellt worden – das von Harald Betting, dem Leiter des Bau- und Liegenschaftsamts des Bodenseekreises. Kreis und Stadt werden 18 Millionen des auf 23 Millionen veranschlagten Bauprojekt übernehmen müssen. Auf die Stadt kommen dabei 5,3 , auf den Kreis etwa 11,7 Millionen zu – weitere 5,2 Millionen fließen aus Fördermitteln.

Zunächst gelte es den vorhandenen Öltank zu entfernen, erklärte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel. Anstelle des Heizöls sollen dort künftig Pellets lagern. Begonnen wird in den Sommerferien auch mit der Sanierung der Räumlichkeiten für den Naturwissenschaft- und Technikunterricht (NWT) auf der ersten Ebene des Schulgebäudes.

Schulteams rücken näher zusammen

„Das heißt, wir müssen phasenweise enger zusammenrücken und außerdem in Zukunft noch flexibler sein“, erklärt Veronika Elflein, Rektorin des Schulverbunds. Zumal der NWT-Unterricht ja nicht so lange ausfallen könne, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Die Schüler und Lehrer des Schulverbundes werden so lange die NWT-Räume des Gymnasiums mitbenutzen.

Die Schulleiter und stellvertretenden Schulleiter von Schulverbund und Gymnasium Veronika Elflein, Klaus Spatzier, Schülersprecher Leon Graf, Diana Amann und Roger Brand. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die Gymnasiasten kommen dann im nächsten Frühjahr in die dann fertigen NWT-Räume des Schulverbundes, während die des Gymnasiums saniert werden. Solches Rangieren sei mit einigem organisatorischen Zusatzaufwand verbunden, erklärte Schulleiterin Elflein. Mit etwas gutem Willen sei das Gemeinsam nutzen jedoch unproblematisch. Sofern reiner Theorieunterricht ja auch in normalen, Nicht-NWT-Unterrichtsräumen erfolgen könne.

Gegen den zu erwartenden Schmutz werden Trennwände aufgebaut. Gegen den mit den Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten verbundenen Lärm helfen die aber kaum. Gymnasialdirektorin Diana Amann schildert, wie deshalb in diesem Punkt verfahren wird.

Besonders laute Arbeiten werden in den Ferien ausgeführt – „und während der schriftlichen oder mündlichen Prüfungen bei uns oder im Schulverbund“, so Amann, „wird es überhaupt keine lauten Arbeiten geben“.

Herausforderungen für Schüler und Lehrer

Genügend Herausforderungen warten trotzdem auf Schüler und Lehrer. Baustellenzufahrten engen den Pausenbereich ein. Das Schulgebäude wird nur noch über Nebeneingänge zu betreten sein. Und für die völlig umzubauende und auch als Aula wiedererstehende Mensa ist noch nach einem vorübergehenden Ersatz zu suchen.

Baustelle ist das Bildungszentrum jetzt schon – ab Juli aber auch im Hauptgebäude. | Bild: Jörg Büsche

Um so mehr freuen sich beide Schulleiterinnen auf den Abschluss der Arbeiten im Herbst 2021. „Wenn wir mit der neuen Aula endlich eine eigene gute Stube, ein ganz eigenes Zuhause haben, ohne für unsere größeren Schulveranstaltungen in die Stadthalle ausweichen zu müssen“, erklärte Diana Amann.

Alle Veranstaltungen unter einem Dach

Abiturfeiern, Schülerverabschiedungen und musikalische Veranstaltungen finden dann unterm eigenen Dach statt. Amann und Elflein heben die große Unterstützung durch Landrat Lothar Wölfle, aber auch durch den Kreis hervor.

Hier soll die neue große Mensa entstehen, die gleichzeitig auch als Aula dienen wird. | Bild: Jörg Büsche

Besonders loben sie überdies, wie umfassend die Eltern durch das Bau- und Liegenschaftsamt einerseits informiert worden sind, andererseits eingeladen wurden, Wünsche und Anregungen zu äußern. Wünsche wie etwa die Spielestation im Eingangsbereich. Wesentliches Anliegen der Maßnahme sei es schließlich, den offenen Ganztagesbereich stark zu erweitern, so dass sich die Aufenthaltsqualität für die Schüler verbessert. Im Winter 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.