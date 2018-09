86 Kinder aus Markdorf sind am gestrigen Donnerstag zum ersten Mal in die Schule gegangen – in die Jakob-Gretser-Grundschule an der Pestalozzistraße. Ihr Schulstart begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche, bevor er anschließend mit einer Feier in der Turnhalle der Grundschule fortgesetzt wurde. Eltern und Verwandte waren eingeladen, die Schüler der zweiten Klassen führten ein Theaterstück auf.

Schultüten haltende Eltern in der Turnhalle, eine bunt geschmückte Bühne und dazwischen, auf den blauen Turnmatten sitzend, die Hauptpersonen des Tages: die Kinder, die die nächsten vier Jahre die Grundschule in der Pestalozzi-Straße besuchen werden. "Etwas weniger als im letzten Herbst", erklärte Schulleiter Andreas Geiger am Rande der Einschulungsfeier. Ganz neu sein wird für diese vier Klassen, dass sie keinen Englischunterricht mehr bekommen. Der werde auf später verschoben. Ebenfalls neu sei ein Förderprogramm in den Fächern Deutsch und Mathematik. Hinzu komme, dass das von Kultusministerin Susanne Eisenmann auf den Weg gebrachte Rechtschreib-Curriculum für die Klassenstufen 1 bis 10 nun greift. Aus Geigers Sicht eine überaus sinnvolle Entscheidung. "Sagt man den Kindern vorm Aufsatz, die Rechtschreibung sei nicht so wichtig, gibt es 25 bis 30 Prozent mehr Fehler", so die Erfahrung des Grundschulrektors. Finde die Orthografie jedoch größere Beachtung, senke das die Fehlerquote.

Grundschulrektor Andreas Geiger verspricht, dass die Erstklässler außer Deutsch und Mathe noch viele weitere Dinge lernen werden. | Bild: Jörg Büsche

Größere Veränderungen ganz anderer Art könnten im begonnenen Schuljahr auch dann anstehen, wenn der Gemeinderat der geplanten Interimslösung für den Umbau des Schulgebäudes zustimmt. Rektor Geiger erklärte: "Dann ziehen wir alle geschlossen um" – in Container die vermutlich an der Hecke zur Pestalozzistraße aufgestapelt werden. Derzeit hat die Jakob-Gretser-Grundschule rund 400 Schüler. Und den Umzug von 18 Klassenzimmern vorzubereiten, bedürfe – wie überhaupt das geplante Umbauprojekt – bereits jetzt sehr viel Vorarbeit seitens des Kollegiums.

Guter erster Eindruck

Von all dem wussten die Kinder in der Turnhalle gestern wohl noch nichts. Auch ihre Eltern hatten überwiegend "nur" den ersten Schultag im Auge. Wie zum Beispiel Christian Briemle, 40, der sich von der Aufgeregtheit seiner Tochter anstecken ließ, wie er gesteht. "Gut begleitet durch die Schule" fühlt er sich trotzdem. Umso zuversichtlicher ist er für seine Tochter, da sie einige Kinder aus ihrer Klasse schon aus dem Kindergarten kennt. Carolina Renner, 43, freute sich über die gelungene Einschulungsfeier. Dass die folgenden Jahre ebenso erfreulich verlaufen, davon geht sie aus. Nach dem ersten Elternabend ist ihr Eindruck von der Jakob-Gretser-Schule "schon sehr gut", sagt Andreas Renner.

Nach der Einschulungsfeier in der Turnhalle gibt es für die Eltern und Verwandten der Erstklässler Kaffee, Brezel und Kuchen vor der Mensa. | Bild: Jörg Büsche

