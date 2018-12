von SK

Eine Vorband wird noch bekannt gegeben. Status Quo wurde 1962 gegründet und zählt zu den erfolgreichsten und langlebigsten Rockgruppen. "Rockin All Over The World", "What Ever You Want" oder "In The Army Now" heißen die Hits der Rock'n'Roll-Urgesteine um den 69-jährigen Sänger Francis Rossi.

"Wir möchten damit die etwas älteren Fans der gepflegten Rockmusik ansprechen", sagt Jens Neumann, der mit Dieter Bös die Veranstaltung organisiert. Karten für das Konzert für unter 50 Euro soll es ab kommender Woche im Vorverkauf geben, unter anderem in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen und im Internet über ticket.suedkurier.de.