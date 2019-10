von Andreas Lang

„Ich habe eigentlich nur einen Apfel gestohlen und wurde dafür ein Leben lang verhaftet“, scherzt Erich Schneider. Der Humor begleitet das Ehepaar Erich und Emmy Schneider durch ihre Ehe, die seit 60 Jahre andauert. Die diamantene Hochzeit wurde im engsten Familienkreis gefeiert und dort kamen viele heitere Erinnerungen und Anekdoten ans Tageslicht.

Schwere Arbeit und ein Schicksalschlag

Zu den Gratulanten gehörte neben der Familie, Nachbarn und Bekannten auch Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller und Pfarrer Ulrich Hund. Geheiratet hat das Paar am 22. Oktober 1959 in der Ittendorfer St.-Martin-Kirche. Das Leben der Eheleute war geprägt von schwerer Arbeit und Schicksalschläge. So verlor Emmy Schneider im Alter von 14 Jahren ihren Vater und musste den landwirtschaftlichen Hof alleine mit ihrer Mutter führen. Erich Schneider hat ein eigenes Fuhrunternehmen und saß bis zu seinem 75. Lebensjahr als Kraftfahrer am Steuer. Als in den 50er-Jahren die Meersburger Straße als Bundesstraße 33 in Ittendorf gebaut wurde, gehörte Erich Schneider mit seinem Fuhrunternehmen zum Bau-Team.

„Du bist ein Apfeldieb“

Erich Schneider wurde in Wangen geboren und wuchs in Friedrichshafen auf. Dort war auch der Firmensitz. Bei seinem Baustelleneinsatz in Ittendorf trieb ihn der Hunger in die Apfelobst-Anlage seiner Emmy und er pflückte dort einen Apfel. Dies wurde vom Nachbarnjunge Heinrich Wegis beobachtet, der dies Emmy und deren Mutter petzte. Da sich Erich bewusst war, dass sein Diebstahl entdeckt wurde, klingelte er an der Haustür und fragte mit schlechtem Gewissen, ob man den Apfel kaufen könne. „Du bist ein Apfeldieb“, schimpfte Emmy. Aber lange böse sein konnte sie ihm anscheinend nicht und aus dem Diebstahl wuchs die Liebe.

Sie sang im Kirchenchor, er im Männerchor

Fünf Töchter gingen aus der Ehe hervor. Es war ein großer Schicksalschlag für die Familie, als eine der Töchter verstarb. Musik spielte bei Schneiders eine große Rolle, so sang die 82-Jährige lang im Ittendorfer Kirchenchor Ittendorf und ihr Mann Erich im damaligen Männerchor Ittendorf. Als Instrumente spielte Emmy Schneider gerne das Klavier und die Orgel.

Wiedersehen mit einem Trauzeugen nach 35 Jahren

Ein Hobby des 91-Jährigen war das Kegeln mit seinen Ittendorfer Kegelbrüder. Eine ganz große Leidenschaft des Jubilars was das Skifahren, so gehörte er zu den Gründungsmitglieder des Friedrichshafener Ski Klubs Buchhorn.

Groß war die Freude bei der Feier über Trauzeuge Erhard Adomeit, diesen hatte das Jubelpaar das letzte mal vor 35 Jahren gesehen. Er war als Überraschungsgast gekommen und wurde von einer der Töchter des Ehepaars ausfindig gemacht. Auch der zweite Trauzeuge, Paul Mantz, ließ es sich nicht nehmen an dem Fest teilzunehmen.