Der Fall der Familie Winter erschüttert. Im Februar 2019 verstarb Sohn Luis, Jahrgang 2003, an Krebs. In der Unteren Wangerhalde hat die Familie mit ausdrücklicher Duldung der Stadt Markdorf eine private Gedenkstätte gestaltet: Bild, Windlichter, Vase mit Blumen. Die Gedenkstätte ist mehrfach beschädigt und einmal komplett zerstört worden. Die Familie hat im November bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Luis Winter†. Das Motiv des Gedenkbildes – ein Selfie – entstand im Januar 2019 während seines letzten Urlaubs in Marokko. Luis Winter starb am 4. Februar 2019. | Bild: privat

Mutter Martina Winter ist im Dezember mit Tochter Lea zur Bürgersprechstunde zu Bürgermeister Georg Riedmann, um auf den Fall aufmerksam zu machen.

Riedmann vereinbarte mit Martina Winter einen Ortstermin, der am gestrigen Donnerstag stattfand. „Frau Winter berichtete mir damals von den Beschädigungen und Zerstörungen... Da bin ich sprachlos, da fehlen mir die Worte“, sagt Riedmann. Da die Gedenkstätte auf städtischem Grund ist, lässt die Stadtverwaltung laut Bürgermeister Riedmann einen Wach- und Sicherheitsdienst stichprobenweise kontrollieren.

Video: Ganter, Toni

Martina Winter wirkt gefasst, als sie erzählt: „Der Birnbaum mit Ruhebank war Luis‘ Lieblingsort. Beispielsweise haben wir eine Hängematte zum Schaukeln in die Äste des Baums gehängt und uns an den Kirschblüten in der Umgebung erfreut. Dort haben wir bis zuletzt viel Zeit verbracht. Und Kater Nero kam immer mit...“

Gedenkbild komplett mit Farbe überpinselt

Des Sommers 2019 wurden Vasen mehrfach umgekippt oder zertrümmert, die Blumen in der Umgebung verstreut. Die jüngere Schwester Lea hatte für Luis einen Gedenkstein gestaltet. Der war eines Tages weg, unauffindbar. Im Oktober wieder eine Beschädigung: das Gedenkbild komplett mit brauner Farbe überpinselt. Im November ein neues Bild, mit Drahtseilen und Schelle am Baum befestigt, entfernt, das Windlicht kaputtgemacht.

Neues Bild mit Stahlkette am Birnbaum befestigt

„Nun haben wir das Gedenkbild mit einer Stahlkette befestigt“, berichtet Martina Winter gestern. „Wir haben genug damit zu tragen, dass Luis gestorben ist. Es macht mich fassungslos, wie so mit einem solchen Ort umgegangen werden kann. Die Zerstörungen haben etwas Gezieltes, dafür braucht es Werkzeug, so etwas passiert nicht im Vorbeigehen... Das ist ja das Erschreckende, dass sich jemand so viel Mühe und Arbeit macht, um Schaden und Zerstörung anzurichten... Das Schlimmste ist, dass der eigentlich positiv besetzte Ort, Luis‘ Lieblingsort, durch solche Taten ins Negative gezogen wird. Inzwischen überwiegt die Angst, dass wieder etwas kaputtgemacht wird.“

Video: Ganter, Toni

Luis Winter, 2003 in Friedrichshafen geboren, wuchs in Markdorf auf. Er besuchte die Jakob-Grester-Schule. „Wir gingen gemeinsam zur Grundschule, ich war dort Lehrerin, Luis ist als Schüler hin. Und ein Jahr lang war ich mit Tochter Lea und Luis an der Jakob-Gretser-Schule, das war eine schöne Zeit“, erzählt Martina Winter.

Montag war Luis‘ Oma-und-Opa-Tag

Luis besuchte dann die Gemeinschaftsschule Salem. „Er war sehr gerne am Schlosssee“, sagt Martina Winter. „Wir pflegten innige Familienbeziehungen. Luis und Lea waren sehr eng. Montag war Luis‘ Oma-und-Opa-Tag, die Großeltern wohnen in Markdorf. Luis liebte das Skifahren und das Segeln mit dem Opa. Er war gerne im Freien, spielte mit Nachbarskindern auf den benachbarten Obstwiesen und ging gerne mit seinen Kumpels auf die Trendsportanlage beim Bildungszentrum.“