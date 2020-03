Vor rund einem Monat hat die Markdorfer Mutter Martina Winter öffentlich beklagt, dass die private Gedenkstätte für ihren an Krebs verstorbenen Sohn Luis mehrfach mutwillig zerstört wurde. Nun prangte ein Hakenkreuz an Luis‘ Lieblingsort...

Die Markdorfer Familie Winter ist tief betroffen. Die private Gedenkstätte für den an Krebs verstorbenen Sohn und Enkel Luis, an der Unteren Wangerhalde gelegen, ist erneut von Unbekannten verunstaltet worden.Mutter Martina Winter hat den Frevel am