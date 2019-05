von SK

In der vergangenen Saison haben die beiden Flugschüler Gari Litzenburger und Maximilian Looser mit gerade mal 15 Jahren die Schulung zum Segelflugpiloten angefangen. Bei fast jedem Wetter, ob fliegbar oder auch nicht, waren sie an der Segelfliegerhalle und wünschten von den Fluglehrern, dass sie ihnen das Fliegen beibringen. Jeden Lernschritt nach vorne haben sie nach Mitteilung der Markdorfer Segelflieger mit Begeisterung registriert und jeden gemachten Fehler hinterfragt, damit dieser nicht wiederholt wird.

Auf diese Weise hat jeder bis jetzt fast 100 Schulungsflüge mit den Fluglehrern durchgeführt. Sie haben alle Situationen einer Segelflugplatzrunde vom Start bis zur sicheren Landung zig dutzendmal mit dem Fluglehrer geübt, Seilrißübungen beim Windenstart gemacht und unter Aufsicht des Fluglehrers selbst gemeistert. Nach so vielen Starts mussten die Fluglehrer vor dem Start nur noch sagen, was während der Platzrunde zu tun ist, und so wurden die Flüge ohne Eingreifen des Fluglehrers konzentriert und sicher ausgeführt. Nun war der Zeitpunkt also gekommen, dass die Flüge auch wirklich alleine, ohne den Fluglehrer, ausführt werden sollten.

Diese Situation ist dann für beide, Flugschüler und Fluglehrer, wirklich spannend. Ein letzter Überprüfungsflug mit einem anderen Fluglehrer, der die Bestätigung der Alleinflugreife geben soll, und es ist soweit. Der Alleinflieger schnallt sich auf dem vorderen Pilotensitz des Schulflugzeugs ASK 21 an und der Fluglehrer gibt nochmals genaue Anweisungen, wie die Platzrunde ausgeführt werden soll. Dann geht es los. Nur über das Funkgerät hätte der Fluglehrer noch die Möglichkeit Anweisungen zu geben, aber sowohl Gari als auch Maximilian können das Gelernte perfekt abrufen und nach ein paar Minuten sind sie, mit wahrscheinlich leicht erhöhter Pulsfrequenz, wieder sicher gelandet.

Noch zweimal wiederholt jeder die Platzrunde bis ihnen alle Anwesenden zur bestandenen Alleinflugprüfung gratulieren. Diese Gratulation hat auch noch einen traditionsreichen Nachgang. Damit der Pilot, das für das Segelfliegen wichtige und notwendige Thermikgefühl hat, wird ihm abends von den Kameraden der Hosenboden „versohlt“. Auch diese Prozedur haben beide Nachwuchspiloten, gut überstanden. Die Markdorfer Segelflieger freuen sich, Gari und Maximilian bei ihrem weiteren Weg zum begeisterten Segelflieger begleiten zu dürfen.

Nähere Informationen zum Verein:

http://www.SFG-Markdorf.de