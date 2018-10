von SK

Markdorf (gup) "Ein netter Empfang", sagt Michael Lissner am Montagnachmittag in Georg Riedmanns Bürgermeisterbüro: "Ich bin gut aufgenommen worden heute Morgen, sogar ein paar Süßigkeiten waren hergerichtet." Der 44-Jährige hatte bis dahin die Hälfte seines ersten Arbeitstages am neuen Arbeitsplatz hinter sich. Lissner ist Markdorfs neuer Stadtkämmerer. Als Finanzchef der Verwaltung folgt er nun dem langjährigen Stadtkämmerer Bernd Habnitt nach, der 31 Jahre lang die städtische Haushaltsplanung verantwortet hatte.

Seit 14 Jahren Markdorfer

Freude auch auf der anderen Seite des Besprechungstisches: "Ich bin sehr glücklich, dass wir Michael Lissner gewonnen haben", sagt Riedmann, "er ist für uns eine erstklassige Wahl". Allzu viel Gelegenheit, sich in die neuen Aufgaben einzuarbeiten, hatte Lissner an seinem ersten Tag noch nicht. Um 10 Uhr bis kurz vor Mittag stand die montägliche Amtsleiterbesprechung an – eine gute Gelegenheit, die Kollegen kennenzulernen. Einige von ihnen kannte er bereits, schließlich ist der bisherige Salemer Kämmerer seit 14 Jahren schon Markdorfer. "Da ergeben sich immer wieder Anknüpfungspunkte, über die Familie oder den Sport", berichtet er.

"Bin glücklich, jetzt loslegen zu können"

Priorität in den kommenden Wochen werde definitiv die Haushaltsplanung 2019 haben, sagt Lissner. Dort gilt es sich nun für ihn einzuarbeiten, denn dabei geht es um die spezifischen Markdorfer Themen. "Einfach glücklich" sei er, dass er nun endlich loslegen könne, nach Wochen der Karenz: "Man sitzt da ja auch ein bisschen auf Kohlen", sagt Lissner: "Und ich hoffe, dass ich mir dann auch bald das Vertrauen im Haus und im Gemeinderat erarbeiten kann."

Habnitt morgens um Fünf immer wieder mal noch im Büro

Allzu große Baustellen wird Lissner in seinem Büro nicht vorfinden, denn das Feld ist von Habnitt gut bestellt. Das sagt auch Riedmann: Habnitt sei in den vergangenen Wochen immer wieder mal früh morgens "gegen fünf" an seinem alten Arbeitsplatz gewesen, um eine gut geordnete Übergabe vorzubereiten. "Insofern war der Führungswechsel in diesem Amt unproblematisch", sagt Riedmann. Zudem hätten die zwölf Mitarbeiter in der Kämmerei die Vakanz sehr gut überbrückt.

