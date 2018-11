Die Verkehrssituation im Bereich der Baustelle an der Ensisheimer Straße soll noch im Dezember besser werden. Dort ist der Geh- und Radweg in Richtung Bildungszentrum noch auf einem Abschnitt gesperrt, weil nach Tiefbauarbeiten für einen Abwasserkanal ein privater Garten wieder hergerichtet werden muss.

Szene in der Ensisheimer Straße vor Unterrichtsbeginn. Wegen einer Baustelle müssen Radler vom gesperrten Geh- und Radweg auf die Fahrbahn wechseln. Die Baustelle soll voraussichtlch bis 7. Dezember beendet sein. | Bild: Toni Ganter

Sperrung wohl noch bis 7. Dezember

"Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Wiederherstellung des Privatgartens sowie der Asphaltflächen des Geh- und Radweges sollten bei guter, frostfreier und trockener Witterung Anfang Dezember fertiggestellt sein", gibt Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt Auskunft. Michael Müller von dem mit der Erschließung beauftragten Unternehmen RBS Wave präzisiert die Angaben. Die restlichen Bau- und Kanalarbeiten im Bereich der Engstelle sollen Ende Kalenderwoche 49 also voraussichtlich am 7. Dezember erledigt sein.

Markdorf Tunnelbaustelle an der Markdorfer Bahnlinie sorgt für mächtig Ärger Das könnte Sie auch interessieren

Rückstaus vor Unterrichtsbeginn

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Verkehrsteilnehmern im Bereich der genannten Engstelle in der Ensisheimer Straße bis zur Fertigstellung der dortigen Baustelle weiterhin erhöhte Vorsicht abverlangt wird. Besonders vor Unterrichtsbeginn im Morgengrauen erinnern die Szenarien an Großstadtverkehr. Weil der Geh- und Radweg gesperrt ist, werden Radfahrer in östliche Fahrtrichtung zum Bildungszentrum durch orangefarbene Markierstreifen auf die Ensisheimer Straße geleitet, mehrfach bilden sich bei Gegenverkehr Rückstaus der Fahrzeugkolonnen. Manchen Radfahrern erscheint dies wohl zu risikoreich, sie nutzen den Geh- und Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite entgegen der geltenden Fahrtrichtung.

Für Radler ist der Geh- und Radweg in Fahrtrichtung BZM wegen einer Baustellenabsperrung (Hintergrund) nicht nutzbar, sie müssen auf die Ensisheimer Straße wechseln. | Bild: Toni Ganter

Bei Polizei zwei Unfälle aktenkundig

Laut Auskunft aus dem Polizeipräsidium Konstanz sind im Bereich der genannten Engstelle "zwei Vorfälle" aktenkundig. "Am 30. September stürzte eine Radfahrerin vor der Baustelle, als sie aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Radfahrer aufgefahren ist, der abgebremst hatte. Im zweiten Fall streiften sich an der Engstelle zwei Fahrzeuge mit den Außenspiegeln, wobei jedoch kein Sachschaden entstand", berichtet Polizeisprecher Markus Sauter.

Nördliche Eisenbahnstraße beim Unternehmen Wälischmiller: Der Kanalabschnitt ist verlegt. In der Bildmitte ist der Schacht zu sehen. Die Baugrube wird mit Erdreich gefüllt. | Bild: Toni Ganter

Weitere Arbeiten für Abwasserkanal

Die Bauarbeiten an der Engstelle in der Ensisheimer Straße hängen mit den umfangreichen Kanalarbeiten zusammen, die derzeit an der Eisenbahnstraße östlich des Bahnhofsgebäudes erledigt werden. An drei Stellen wurden Baugruben ausgehoben sowie mit Stahlspundwänden und Stahlkonstruktionen verstärkt. Dort wurden und werden mittels einer Rohrvorschubmaschine Betonkanalrohre mit rund 1,20 Metern Durchmesser durchs Erdreich getrieben. Dies geschieht im Vorgriff auf ein geplantes Gewerbegebiet. Auch diese Arbeiten sollen nach Angaben von RBS Wave, ein Tochterunternehmen des Energieversorgers EnBW, bis Ende der ersten Dezemberwoche fertiggestellt sein. Laut Michael Müller hat es wegen geologischer Hindernisse Verzögerungen gegeben, sprich das Erdreich machte an einigen Stellen unvorhersehbare Probleme.

Mit einem Lastwagen wird Fuhre um Fuhre Erdreich angeliefert, um die Baugrube zu füllen. | Bild: Toni Ganter

Verhandlungen wegen Mehrkosten

Das Ende eines anderes Kapitels ist noch nicht absehbar, es geht um Mehrkosten: Für den Bereich beim Unternehmen Wälischmiller veranschlagt die mit den Rohrvortriebarbeiten beauftragte Firma Braumann Mehrkosten von 43 983 Euro. Die wurden vom Ingenieurbüro Schwörer (Altheim), das im Auftrag der Stadt arbeitet, geprüft und anerkannt.

Nördliche Eisenbahnstraße beim Unternehmen Wälischmiller: Der Kanalabschnitt ist verlegt. In der Bildmitte ist der Schacht zu sehen. Die Baugrube wird mit Erdreich gefüllt. | Bild: Toni Ganter

Für einen Baugruben-Stillstand sowie geologisch bedingte Hindernisse werden nachträglich 106 656 Euro gefordert, Schwörer hält 85 343 Euro für berechtigt. Für die Erweiterung der Baugruben und die Auflagen der Bahn werden zusätzliche 65 337 Euro verlangt, von denen das Ingenieurbüro 7937 Euro für anrechenbar befindet. Der durch die Bahn verursachte verspätete Rohrvortriebsbeginn und der dadurch entstandene Stillstand wird von der Baufirma mit Mehrkosten von 134 882 Euro beziffert. Diese Mehrkosten hält Schwörer für gerechtfertigt. Eine weitere Forderung von 11 119 Euro wird derzeit noch geprüft. In Summe verlangt die Firma Braumann einen Zuschlag von 361 978 Euro, das Ingenieurbüro hält 283 266 Euro für berechtigt. Die Forderungen sind laut RBS| Wave beim EnBW-Claimsmanagement also bei der Rechtsabteilung in Prüfung.

Blick auf die Rohvortriebmaschine mit ausgefahrenen Zylindern in der Baugrube östlich des P+R-Parkplatzes. | Bild: Toni Ganter

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein