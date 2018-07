von Eduard Weilbacher

„Wir gratulieren Emil Hermle zum 1. Platz auf Länderebene für die Klasse 8 der Kategorie Sprinter. Der Preis beinhaltet einen Bluetooth-Kopfhörer, das Abitur-Wörterbuch von Langenscheidt, Eintrittskarten für den Movie Park Germany, einen Bildband über Kalifornien, ein T-Shirt 2018, ein First Class National Honours Diplom und einen Länderpokal.“ Diese Nachricht erhielt BZM-Englischlehrer Günther Nitsche als Koordinator an der Realschule des Englischwettbewerbs „Big Challenge“.

Mehr als 50 Fragen in 45 Minuten zu beantworten

Die Auszeichnung hat sich Emil Hermle schon im Mai verdient, als er sich mit 94 weiteren Schülern der Klassenstufen 5 bis 9 der Herausforderung stellte, 54 Fragen in 45 Minuten ohne Hilfsmittel zu beantworten. Es galt, Fragen aus den Themenbereichen Vokabeln, Grammatik, Phonetik und Landeskunde im Multiple-Choice-Verfahren zu lösen.

Auch Fragen zu Länderkunde zu beantworten

So wurde zum Beispiel in Level 4 F nach einem englischen Politiker gefragt. War es Winston Churchill, Agatha Christie, Franklin D. Roosevelt oder George Washington? Länderkunde war angesagt bei Frage 25: Complete the list: Miami/Florida, Dallas/Texas, Las Vegas... Lösungsangebote: A. Nevada, B. Colorado, C. Oklahoma oder D. Arizona. Für den Test konnten die Schüler auch im Internet üben, sodass der Wettbewerb den Unterricht nicht belastete und als Nebeneffekt die Englischkenntnisse der Teilnehmer verbesserte.

Mehr als 4600 Teilnehmer aus dem Musterländle

Bei der BZM-Bibliothek fand die Preisverleihung statt. Vor einem Transparent „We love English“ drängten sich die Schüler und warteten gespannt, wie sie abgeschnitten hatten. Günther Nitsche gab die Ergebnisse bekannt: Europaweit hatten 642 864 Schüler an Big Challenge teilgenommen, 4631 in Baden-Württemberg, 95 von der eigenen Schule.

Unter dem Applaus der Klassen wurden jeweils vier Preisträger einer Klassenstufe ausgezeichnet und mit Preisen bedacht, alle übrigen Teilnehmer erhielten je eine Urkunde und kleinere Preise, die später von den Englischlehrern in den Klassen ausgegeben wurden. Nach dem Motto „das Beste kommt zuletzt“, verlas Nitsche die Nachricht von Big Challenge aus Frankfurt und übergab dem strahlenden Emil Hermle die Urkunde und die wertvollen Preise zum 1. Platz in Baden-Württemberg für die 8. Klassen. Nitsche lobte die Englischkollegen für deren Mitarbeit und freute sich mit Schulleiterin Veronika Elflein über den großen Erfolg.

Die Preisträger Hauptpreis für Emil Hermle (8a); 1. Necula Alexandru (8a), 2. Georg Wetzel (8c), 3. Hendrik Polozcek (5d), 4. Lea Brombacher (7c), 5. Eric Simmoleit (8a), 6. Angela Verzino (8a), 7. Cadircan Basbaydar (5d), 8. Christina Preti (7a), 9. Aliya Gennat (6a), 10. Leo Barisch (9c), 11. Max Beckert (6d), 12. Sina Ganz (6a), 13. Oliver Kramer (6d), 14. Alina Berger (7b), 15. Jan Hainmüller (7a), 16. Benjamin Dilger (5d), 17. Marc Langen (5d). (maw)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein