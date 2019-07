„Keine Hausaufgaben, keine Arbeit. Nur Spiele!“ Das klingt nach Ferien, ist es aber nicht. Es ist der Weg, auf spielerische Weise Englisch zu lernen. Und sich ganz nebenbei im Internet auf die Teilnahme an einem Englisch-Wettbewerb für Schüler vorzubereiten. Der heißt „Big Challenge“, große Herausforderung.

Fragen zur Aussprache, zur Grammatik und zur Landeskunde

Der Wettbewerb wird alljährlich und europaweit ausgetragenen. Und nun, kurz vor den Sommerferien, bekamen die Schüler, die einige Wochen zuvor im Multiple-Choice-Verfahren Fragen zur englischen Sprache, zur Artikulation, zur Grammatik, aber auch zur britischen Landeskunde beantwortete haben, ihre Ergebnisse. Dies auch in Markdorf, wo 95 Schüler des Schulverbunds sowie 118 Schüler des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) bei „Big Challenge“ mitgemacht haben.

Für Christina nur mittlerer Schwierigkeitsgrad

„Ich glaube, bei mir ist es ganz gut gelaufen“, erklärt Christina, 14. Mit den Fragen zur Grammatik oder zum Textverständnis sei sie soweit klar gekommen. In der Regel habe sie eine Antwort anzukreuzen gewusst. Schien es ihr doch, als habe sich der gesamte Text auf mittlerem Schwierigkeitsgrad bewegt.

Georg Wetzel Fünftbester in Baden-Württemberg

Ihr positiver Eindruck sollte die Achtklässlerin nicht trügen. Als Englischlehrerin Stefanie Bauhofer später die Preise und Urkunden verteilt, stellt sie Christina Preti als diejenige heraus, die in der Klassenstufe 8 am besten abgeschnitten hat – neben David Litvinov (5. Klasse), Kadircan Basbaydar (6. Klasse), Carina Stefancie (7. Klasse) und Georg Wetzel (9. Klasse). Wobei Georg Wetzel das fünftbeste Ergebnis in ganz Baden-Württemberg erzielte. Deutschlandweit haben 2019 rund 150 000 Schüler mitgemacht, in Europa sogar 630 000.

Schüler messen sich gerne miteinander

Bei den Gymnasiasten waren es Giorgina Hagen, Sophia Balassi und Lucas Bakosch, die in Klassenstufe 6, 7, und 8 an die Spitze gelangten, sagte Katrin Dörman. Die Englischlehrerin beobachtet, dass die Schüler gerne an Wettbewerben teilnehmen. „Auch weil sie sich gerne miteinander messen“, betont Diana Amann, Gymnasialdirektorin. Und dann sei da noch der Spaß am spielerischen Charakter des Quiz-Wettbewerbs. Jene Leichtigkeit, die so sehr an Ferien erinnert.