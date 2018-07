So langsam steigt die Aufregung. Zumindest bei Brigitte Waldenmaier, Vorsitzende der Markdorfer Stadtkapelle. Kommende Woche findet das mehrtägige Open-Air-Festival zum 150-jährigen Vereinsjubiläum auf dem Markdorfer Marktplatz statt. Normalerweise werden solche Veranstaltungen von Konzertagenturen veranstaltet, dass ein Verein die Organisation und Verantwortung übernimmt, ist eher selten. Das funktioniert auch nur in Zusammenarbeit – innerhalb der Stadtkapelle, gemeinsam mit der Stadt, mit Sponsoren und mit ehrenamtlichen Helfern. "Wir bekommen die Unterstützung, aber der Aufwand ist immens", sagt Jens Neumann, stellvertretender Vorsitzender. Die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, jetzt geht es in die konkrete Umsetzung, wenn ab Montag kommender Woche der Aufbau beginnt und anschließend jeden Tag Konzerte stattfinden.

Die beiden Vorsitzenden werden derzeit auch öfters gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, so ein Festival in Markdorf zu etablieren. Generell ja, aber nicht mit der Stadtkapelle als Veranstalter.

Er koordiniert die Arbeitseinsätze

Patrick Koch koordiniert die Arbeitseinsätze der freiwilligen Helfer an den Festival-Tagen. Zu seinem Team gehören Melanie Koch, Cathrin Schoch, Thomas Benz und Yvonne Rist. In vielen Excel-Tabellen haben sie festgelegt, wer wann an welcher Theke, an welchem Abend, zur welcher Uhrzeit im Einsatz ist. „Da kommen rund 370 Arbeitsstunden zusammen“, sagt der 30-jährige Koch. Ein Thekenteam besteht aus vier Leuten, es gibt insgesamt acht Theken sowie eine Bar, an der acht Leute arbeiten werden. „Wir kommen auf rund 80 freiwillige Helfer pro Abend“, sagt Koch, den es besonders freut, dass es sogar eine Warteliste gibt. Die Nachfrage sei groß gewesen. Neben den Mitgliedern der Stadtkapelle sind vor allem die Mitglieder der Historischen Narrenzunft aktiv. Seit rund drei Monaten nimmt die Planung immer mehr Gestalt an. „Das hat sich mit der Zeit entwickelt und nun steht hoffentlich alles.“ Patrick Koch wird an den Abenden als „Springer“ im Einsatz sein. Er freut sich von der Musikrichtung vor allem auf die Aufritte von Max Mutzke am Mittwoch und LaBrassBanda am Samstag.

Patrick Koch | Bild: Nosswitz, Stefanie

Er hat die Sicherheit fest im Blick

Pirmin Dilger arbeitet bei der Stadt Friedrichshafen im Liegenschaftsamt und hat sich bei der Planung vorwiegend um das Sicherheitskonzept gekümmert. Ihm zur Seite standen Jens Neumann und Egbert Benz, erstellt wurde das 60-seitige Konzept von Sven Volk, Sicherheitsingenieur aus Immenstaad. Es umfasst unter anderem Fluchtwege, WCs, Zugänge, Bühne und viele weitere Bereiche. Institutionen wie das Baurechtsamt, das Stadtbauamt, Polizei, Feuerwehr, DRK und Landratsamt waren miteinbezogen. „Wir haben uns am Sicherheitskonzept vom Stadtfest orientiert“, sagt Dilger, der erstaunt war, wie viele Sachen beachtet werden müssen. Das Spektrum reicht vom betrunkenen Jugendlichen bis zur Evakuierung des Geländes. Auch das Wetter spielt bei einer Open-Air-Veranstaltung eine wichtige Rolle und birgt Risiken. So müssen Warnungen wecken Gewitter oder Unwetter stets im Auge behalten und entsprechend gehandelt werden. Dilger freut sich auf den Sonntag, den Tag der Blasmusik. Und empfiehlt LaBrassBanda, die habe er breits live bei einem Konzert erleben dürfen.

Pirmin Dilger | Bild: Nosswitz, Stefanie

Bei ihm laufen alle Fäden zusammen

Jens Neumann ist der Hauptverantwortliche für die Festival-Tage. Bei ihm laufen die Fäden der Gesamtorganisation zusammen. Wie viele E-Mails und Telefonate er in den vergangenen Monaten geschrieben und geführt hat, lässt sich nicht beziffern. „Sehr viele“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Besonders das Sponsoring habe viel Zeit beansprucht. Er freut sich nun, wenn die so lange und gründlich geplante Veranstaltung gelungen über die Bühne geht und lobt vor allem das Stadtkapellen-Team, das ihn bei allem unterstützt hat. Beispielsweise Andrea Späth, die Banner und Flyer produziert sowie T-Shirts entworfen hat, die die Helfer tragen werden. Oder Marius Beck und Martin Scherzinger, die für die Infrastruktur zuständig sind und ab Montag, 23. Juli, Schilder montieren werden. Auch Claudius Schmid sei erwähnt, der sich um die Kasse kümmert. „Es war schon ein immenser Aufwand“, so Neumann. Das Line-up wurde mit Konzertveranstalter Dieter Bös entwickelt, die technische Leitung liegt bei einer Ulmer Firma. Im Endspurt kümmert sich Neumann nun um die Betreuung der Künstler.

Jens Neumann | Bild: Nosswitz, Stefanie

Sie freut sich über den Zusammenhalt

Brigitte Waldenmaier hat sich um die Planung der Tage gekümmert, an denen keine überregional bekannten Künstler am Abend auf der Bühne stehen. So hat sie gemeinsam mit Gerhard Eberl von der Musikschule die Klezmerparty "Tschiribim" für die Grundschulen im Verwaltungsverband am Dienstagnachmittag organisiert. Von den Rückmeldungen ist sie enttäuscht. Lediglich die Markdorfer Grundschule hat mit ihren Klassen zugesagt, von der Grundschule Leimbach wird eine Klasse erwartet. "Dass die Resonanz so zaghaft war, fand ich sehr schade", so Waldenmaier. Beim Tag der Blasmusik wird mit einem Sternenmarsch ein Bezirksfest gefeiert, die Musikvereine Ittendorf und Schnetzenhausen spielen. "Ich bin schon etwas aufgeregt", sagt Waldenmaier mit Blick auf die kommende Woche. Manchmal kann sie selbt nicht so ganz glauben, was "ihre" Stadtkapelle da auf die Beine gestellt hat. "Es ist schon cool, was aus einer Schnapsidee geworden ist", so die Vorsitzende, die besonders den Zusammenhalt hervorhebt. "Der ganz normale Vereinsalltag geht ja nebenher weiter."

Brigitte Waldenmaier | Bild: Nosswitz, Stefanie

Karten für die Veranstaltungen vom 25. bis 28. Juli gibt es in der Markdorfer SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Hauptstraße 4, sowie in der Tourist-Information, Marktstraße 1. Die Tickets können im Internet unter www.stadtkapelle-markdorf.reservix.de bestellt werden. Es gibt auch einen Festivalpass für alle vier Konzerte.

