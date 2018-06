Markdorf – Ihr Schulfester haben gestern an der Jakob-Gretser-Grundschule Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam gefeiert. Passend zur Fußballweltmeisterschaft in Russland lautete das Motto des Nachmittags "Sport und Spiel". Spielerisches ging es unter anderem in der Sporthalle zu, wo ein Parcours zu waghalsigen, aber von Lehrkräften beaufsichtigten Kletterpartien und Sprüngen verlockte. Spiele gab es aber auch rund um das Schulgebäude auf dem gesamten Freigelände, wo Rollerbahnen, Balancierstrecken und Edelstein-Schürfstationen aufgebaut waren.

Auch die Jungs kämpfen im Finalspiel um den Schulsieg an der Jakob-Gretser-Grundschule. | Bild: Jörg Büsche

Zweifelsohne die lauteste Attraktion aber war das Fußball-Endspiel der Klassen 4d und 3b auf der Weiherwiese. Drei Wochen lang hatten sich die Klassen der Jakob-Gretser-Grundschule spannende Matches geliefert – jeweils in den großen Pausen. Das Finale zwischen der 3b und der 4d wurde eigens auf den Schulfesttermin gelegt, damit Eltern, Großeltern und Geschwister die Chance hatten, eine wirklich spannende Partie zu verfolgen. Und anders als die deutsche Nationalmannschaft konnten beide Teams überzeugen. Als klarer Sieger ging aber, lautstark bejubelt, nach dem Abpfiff die 4d vom Platz. Sie hatte die 3b mit 2:0 geschlagen.

Rektor Andreas Geiger dirigiert die mit Schülern aus dem Miniwind-Orchester der Musikschule verstärkte Bläserklasse der Jakob-Gretser-Schule. | Bild: Jörg Büsche

Ebenfalls vom "Spielfeld" geht auch Monika Schneider-Maier. Die beliebte Lehrerin war seit 32 Jahren an der Markdorfer Grundschule, seit 40 Jahren im Schuldienst. Schulleiter Andreas Geiger erklärte: "Sie hat unser musikalisches und vor allem unser sportliches Profil maßgeblich mitgeprägt." Konrektor Timo Metzger erklärte am Rande, dass sich Monika Schneider-Maier auf beispiellose, ansteckend kreative Weise im Kollegium eingebracht habe. Wie eng ihre Bindung zu ihren Schülern war, das zeigte der Abschied, den einige Sechstklässlerinnen vom Markdorfer Bildungszentrum gestern von ihrer ehemaligen Klassenlehrerin nahmen. Sie sei die sportlichste, sympathischste, abenteuerlustigste Lehrerin, die sich die Schüler nur wünschen können, schwelgten die Mädchen in Superlativen – bis Monika Schneider-Maier ganz sprachlos war vor lauter Rührung.

Schüler der Klassen 2a undr 2d singen ein Fußball-Lied für die vielen Gäste. | Bild: Jörg Büsche

"Den weiteren Weg der Schule werde ich sicherlich begleiten", sagte Monika Schneider-Maier, als sie sich wieder gefangen hatte. An den Zielen dieses Wegs arbeitet in diesen Tagen das Grundschulkollegium. Für das künftige Schulkonzept wird gemeinsam mit dem Architekten auch über ein neues Raumkonzept nachgedacht. Auch das Ganztagskonzept wird sich verändern. Ganztags- und Hortbetreuung sollen in Zukunft nicht mehr parallel verlaufen. Darüber stimmt am kommenden Dienstag der Gemeinderat ab.

