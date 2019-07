Betreuen am Donnerstagabend beim Rathaus die Kasse und das Gewinnspiel Stadtradeln (von links): Clarissa Hirtler, Stephanie Jung und Sandra Hepp.

18 Uhr: Locker schon zwei Stunden vor Konzertbeginn warten die ersten Fans darauf, von den Sicherheitskräften auf das Konzertareal gelassen zu werden.

18.16 Uhr und es gibt noch Details abzusprechen (von links): Jens Neumann vom „Kultur Team Markdorf UG“, Technischer Leiter Florian Hank und Konzertveranstalter Dieter Bös.

18.17 Uhr in der Marktstraße: Die Namika-Fans müssen sich noch 13 Minuten gedulden, ehe sie auf das Konzertgelände gelassen werden. Das kann gefühlte Ewigkeiten dauern...

18.19 Uhr: Anne Kühls, Max Bischofberger und Micha Stenmans – drei von vielen Helfern rund um den Marktplatz – sind für den Getränkeausschank gewappnet. Noch 11 Minuten, bis die Konzertbesucher aufs Open-Air-Gelände dürfen.

19.20 Uhr: Die Warteschlange bis in die Marktstraße hinein reißt nicht ab.

19.30 Uhr, immer mehr Konzertbesucher strömen auf das Open-Air-Areal.

Video: Ganter, Toni

Schlag 20 Uhr beginnt der Auftritt von Namika. In die ersten Takte der Musik mischte sich noch der Acht-Uhr-Glocken-Schlag der Pfarrkirche St. Nikolaus.

Video: Toni Ganter

Noch drei Tage Programm

Das Open Air dauert bis einschließlich Sonntag. Howard Carpendale und Band gastieren am Freitag um 20 Uhr. Seven tritt am Samstag um 19 Uhr auf. Zum Schluss spielt die Band Status Quo am Sonntag, 7. Juli, ab 19 Uhr. Karten gibt es am Freitag in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle (Hauptstraße 4 ) von 9 bis 13 Uhr sowie jeweils an der Abendkasse.