Folker Schehlmann ist glücklich. Der 76-jährige Rentner aus Hamburg, der seit 30 Jahren in Markdorf lebt, hat ein paar Tage mit seinem älteren Bruder Dieter verbracht, der mittlerweile wieder auf dem Rückflug in seine Wahlheimat Australien ist. Doch bis Folker Schehlmann seinen zwei Jahre älteren Bruder nun wieder in die Arme schließen konnte, hat es 52 Jahre gedauert.

Große Emotionen beim Wiedersehen: Folker (links) und Dieter Schehlmann. | Bild: Privat

„Mir geht es einfach richtig gut“, sagt Folker Schehlmann, als er sich mit dem SÜDKURIER auf einen Kaffee trifft, um seine ganz persönliche Familiengeschichte zu erzählen. Auch seine Frau Lotte ist dabei, die beobachtet hat, wie bei ihrem Mann eine Last abgefallen ist, die ihn seit dem Verschwinden seines Bruders begleitet hat. „Er und Dieter sind richtig aufgeblüht. Das war schön mitzuerleben“, erzählt die 68-Jährige.

Bruder verschwindet in Nacht- und Nebelaktion

Dieter Schehlmann verschwindet 1967 in Hamburg, wo die Familie aufgewachsen ist, in einer Nacht- und Nebelaktion, wie sich Folker Schehlmann erinnert. Er ist damals 24 Jahre alt und bei der Bundeswehr. „Ich hatte ein gutes Verhältnis zu Dieter. Ich war sein kleiner Bruder.“ Die Brüder sind zu dritt, es gibt noch Wolfgang, den Mittleren, der noch in Hamburg lebt.

Die Brüder Schehlmann im Jahre 1944: Dieter, Folker (vorne) und Wolfgang (rechts). Bild: Privat | Bild: Privat

Warum Dieter damals verschwindet, bleibt der Familie all die Jahre ein Rätsel. Erst beim Wiedersehen kommt ans Licht, dass Dieter in einen bösen Streit mit seiner damaligen Frau und deren Familie verwickelt war. „Er wollte daraufhin nie wieder etwas mit Deutschland zu tun haben und ist zunächst nach Kanada, später dann nach Australien ausgewandert“, berichtet der Markdorfer.

Jahrzehntelange Suche bleibt erfolglos

Für Folker und Wolfgang, die die Beweggründe nicht kannten, beginnt eine jahrelange Suche nach dem großen Bruder. Wolfgang arbeitet bei der Polizei und setzt alle möglichen Mittel in Bewegung – doch ohne Erfolg. „Er wollte einfach nicht gefunden werden“, berichtet Folker Schehlmann, der seinem Bruder dies aber in keinster Weise vorwirft. Sie versuchen es über das Rote Kreuz, verschiedene Suchdienste – später dann über entsprechende Sendungen im Fernsehen.

„Wir haben überall hingeschrieben, haben aber leider immer negative Rückmeldungen bekommen“, berichtet Lotte Schehlmann. „Wir hatten ja keinerlei Informationen, keine Adresse, nichts, nur den Namen“. Allerdings seien alle überzeugt gewesen, dass Dieter lebt, vorallem die Mutter, die 2012 verstorben ist. „Den Gedanken, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte, haben wir nie zugelassen“, sagt Folker Schehlmann.

1989 zieht er der Liebe wegen nach Markdorf, arbeitet dort bei der Firma Mayco. Die Suche nach dem verschollenen Bruder bestimmt über die Jahre mal mehr, mal weniger intensiv sein Leben. Der Gedanke an ihn ist aber immer präsent. „Man fragt sich, ob es ihm gut geht, wo er lebt, was er macht“, so Folker Schehlmann.“ An Dieters‘ Geburtstag, dem 6. Januar, wurde immer auf ihn angestoßen.

Dieter Schehlmann (links), der in Australien lebt, hat seinen Bruder Folker eine Woche in Markdorf besucht. | Bild: Privat

Glückstreffer im Internet

Dass es nun zu dem Wiedersehen kam, ist einem Glückstreffer im Internet zu verdanken. „Ich hab seinen Namen natürlich immer wieder gegoogelt“, sagt Lotte Schehlmann. Ebenfalls ohne Erfolg – bis sie im vergangenen Frühjahr plötzlich einen Treffer landet. Der Vorsitzende eines australischen Hundesportvereins heißt Dieter Schehlmann.

Doch als Bruder Wolfgang, der dann die Adresse und Telefonnummer herausfindet, direkt bei ihm anruft, reagiert dieser nicht so wie erhofft: „No contact“ (kein Kontakt) lautet die Antwort. „Er war einfach so überrascht und wusste nicht, wie er reagieren sollte“, erklärt Folker Schehlmann das Verhalten. Was nun? Der Bruder ist endlich gefunden, möchte aber keinen Kontakt.

Ein Brief ist die letzte Hoffnung

Folker Schehlmann entscheidet sich nach der ersten Enttäuschung für einen zweiten Versuch und schreibt einen Brief – allerdings nicht als Bruder, sondern als Freund. „Ich wusste ja nicht, in welchen familiären Verhältnissen er lebt“, so der 76-Jährige, der nicht für Unruhe sorgen möchte. Lang hat er überlegt, was er schreiben soll. „Schreib, was dir auf der Seele brennt“, empfiehlt ihm seine Frau. Dem Brief legt er ein Bild und seine Kontaktdaten bei. Mehr kann er in diesem Moment nicht tun, dann beginnt das Warten.

Zwei Wochen später klingelt bei Schehlmanns in Markdorf das Telefon. Dieter ist am Apparat. „Mir ist fast der Hörer aus der Hand gefallen“, erinnert sich Folker Schehlmann an den Moment vor einigen Monaten. Die beiden verstehen sich wieder auf Anhieb, es gibt viel zu erzählen. Seitdem telefonieren sie regelmäßig und ein Besuch wird vereinbart. Dieter Schehlmann kehrt nach all den Jahren nach Deutschland zurück, verbringt erst eine Woche in Hamburg bei Wolfgang, dann einige Tage in Markdorf. Man schwelgt in Erinnerungen und schafft neue.

Haben sich bei ihrem Treffen viel zu erzählen: Folker (links) und Dieter Schehlmann. | Bild: Privat

„Man fragt sich natürlich schon, was wir im Leben des anderen verpasst haben“, so Schehlmann. Seinem Bruder trägt er das Verschwinden nicht nach. Er ist einfach glücklich, ihn wiedergefunden zu haben. Nach 52 Jahren.