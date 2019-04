von Andreas Lang

Als Jens Neumann bei der Hauptversammlung der Markdorfer Stadtkapelle das Wort ergriff, lies er seine Zeit als stellvertretender Vorsitzender Revue passieren. Dabei zeigte er sich sehr erfreut darüber, dass es ihm gelungen sei, dass zu seinem Amtsantritt nicht all zu gute Verhältnis zur Historischen Narrenzunft wieder in ein freunschaftliches Miteinander zu verknüpfen, dass Public Viewing bei Fußballeuropa- und Weltmeisterschaften in der Stadthalle als weitere Einnahmequelle zu etalbieren und federführend die großen Open-Air Veranstaltung für das 150-jährige Jubiläum der Stadtkapelle im vergangenen Jahr initiiert und erfolgreich umgesetzt zu haben.

Tief bewegt, konnte Jens Neumann seine Tränen nicht mehr zurückhalten und es wurde sehr emotional. Auch bei der Vorsitzenden Birgitte Waldenmaier und einigen Musikkameraden flossen ein paar Tränchen. Am Ende erhoben sich alle von ihren Plätzen und dankten Jens Neumann mit einem langen Applaus für seine ausgezeichneten Arbeit.

Durch eine Satzungsänderung, die zuvor einstimmig von den Mitgliedern genehmigt wurden war, werden künftig zwei Vize-Vorsitzende in den Vorstand einziehen. Seinen jüngeren Nachfolgern Sandra Weißenrieder und Patrick Koch gab Jens Neumann mit auf dem Weg, mutig zu sein, um eigene Ideen einzubringen und diese auch umzusetzen.

Stadtkapelle blickt auf zwei intensive Jahre zurück

Neuwahlen, eine Satzungsänderung, die Jubiläumsveranstaltungen zum 150-jährigen Bestehens sowie die Verabschiedung von Jens Neumann, der sein Amt als stellvertretender Vorsitzender abgab, standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Zwei sehr intensive Jahre habe die Stadtkapelle hinter sich gebracht, brachte es Reiner Hobe in seinem Bericht auf den Punkt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Dirigent nicht an der Versammlung teilnehmen, daher las Brigitte Waldenmaier den Bericht vor.

Die 1200-Jahrfeier der Stadt Markdorf 2017 sowie die große 150-Jahr-Feiern der Stadtkapelle 2018 hatten außergewöhnliche musikalische Höhepunkte herausgebracht, die der Stadtkapelle sehr viel Kraft und Herausforderungen abverlangt hatten.

Man könne sehr stolz auf die Jubiläums-CD sowie die vergangenen zwei Jahre mit dieser gemeisterten Umsetzung sein, lobte der Dirigent. "Ich bin sowas von stolz auf euch, weil jeder wusste, dass sie und er wichtig ist. Wir haben alles in einer tollen Gemeinschaft hinbekommen", dankte Rainer Hobe in seinem Brief seinen Musikanten.

Die Markdorfer Stadtkapelle freut sich 2018 auf die Festival-Tage Ende Juli. Bild: Stadtkapelle | Bild: Nosswitz, Stefanie

"Ich bin beeindruckt von euren Leistungen", zollte Vorsitzende Brigitte Waldenmaier ihren Respekt. Neben den großen Veranstaltungen galt es auch das normale Vereinsleben am Laufen zu halten. So habe die Zusammenarbeit mit Grundschule und Musikschule erste Früchte getragen, da sich die gemeinsame Bläserklasse positiv entwickle. Eine Erfolgsgeschichte sei auch die Gemeinschaftsjugendkapelle. Unter der Leitung von Martin Schmid weisen 60 Nachwuchsmusikanten einen sehr guten Bildungsstand auf.

Ehrungen bei der Stadtkapelle

Ehrungen durch den Blasmusikverband Bodensee: Silberne Verbandsnadel für 20 Jahre Anette Luck, Christine Puschkarsks, Isabelle Hirtler, Patrick Koch und Claudius Schmid. Goldene Verbandsnadel für 30 Jahre Sonja Morosin, Melanie Gartmann und Martin Weiss. Verbandsnadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre Rosemarie Altstädter und Susanne Späth, Fördermedaille in Bronze für zehnjärige Vorstandschaft Martin Weiss und Fördermedaille in Silber für 15-jährige Vorstandschaft Jens Neumann.

Vizepräsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis Egbert Benz ehrte (von links): Melanie Gartmann, Isabelle Hirtler, Irmgard Fehrenbach, Martin Scherzinger, Rosemarie Altstädter, Jens Neumann, Patrick Koch, Susanne Späth, Claudius Schmid, Tobias Gürtler und Martin Weiss, Vorsitzende Brigitte Waldenmaier gratulierte. Bild: Andreas Lang | Bild: Lang, Andreas

Ehrungen durch die Stadtkapelle: Silberne Ehrennadel für 20 Jahre Tobias Gürtler und Annette Luck. Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Jens Neumann, Martin Scherzinger und Rosemarie Altstädter, 40 Jahre Irmgard Fehrenbach. Die Vereinsnadel für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft: Asisa Dilger, Valerie Engel, Thomas Fehrenbach, Christina Fiedler, Susanne Späth und Sandra Weißenrieder.

Bestandener D1 Lehrgang: Michael Bäumer, Viktoria Beck, Moritz Beder, Niklas Daerr, Linda Hutschneider, Katharina Mock und Marwin Wenk. (ala)