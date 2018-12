Mit dem Markdorfer Dauerärgernis Bahnübergang Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße haben sich der Elternbeirat des BZM-Schulverbundes sowie der Gesamtelternbeirat in jüngsten Sitzungen beschäftigt. Nach Auskunft von Ralph Spieth, Vorstandsmitglied im Elternbeirat des Schulverbunds, ist "die Situation ist sowohl für die Schulleitungen, aber auch für die Eltern so nicht länger hinnehmbar".

Markdorf Dauerärgernis Bahnkreuzung an der Gutenbergstraße: Bei Rot gibt es keine Ausnahme Das könnte Sie auch interessieren

Radlerin bei Unfall leicht verletzt

Nachdem es im September einen Unfall zwischen einem Kind und Autofahrer gegeben habe, berichtet Spieth, "müsste jedem klar sein, dass es aufgrund der Komplexität der Kreuzung, die wenn man den Verkehr vor Ort betrachtet, schon manchen Autofahrer überfordert, dies erst recht für Radfahrer gilt". Laut Auskunft aus dem Polizeipräsidium Konstanz bog eine 14-jährige Radfahrerin von der Gutenbergstraße nach links in die Ensisheimer Straße ab und habe hierbei die Vorfahrt eines Sprinters nicht beachtet.

Der Sprinterfahrer habe sich gleichsam in die Kreuzung hineingetastet und wollte von der Heggelinstraße nach rechts in die Ensisheimer Straße abbiegen. Hierbei habe der Sprinterfahrer die 14-jährige Radlerin touchiert, die stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Jugendliche wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Markdorf Lösung für Bahnübergang steht gleichsam auf Abstellgleis Das könnte Sie auch interessieren

Stadtverwaltung gefordert

Laut Spieth ist nach Auffassung der Eltern und Elternbeiräte "definitiv die Stadt Markdorf gefordert, für einen sicheren Schulweg zu sorgen". Die aktuelle Zwischenlösung, bei der die Schüler ihre Fahrräder auf dem Gehweg bis zur nächsten Fußgängerampel/Notampel schieben sollen, sei nicht praktikabel und werde auch häufig so von diesen nicht akzeptiert.

Die noch immer herrschende Verkehrssituation beim Markdorfer Bahnübergang Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße/Bernhardstraße/Heggelinstraße. | Bild: Grafik: Stefanie Kerstan

Kritik an der Deutschen Bahn

Für Eltern und Elternbeiräte ist kaum mehr nachvollziehbar, warum die Angelegenheit schon so lange dauert: "Seit über zwei Jahren zieht sich das Ganze schon hin. Im März hatte man Hoffnung, nachdem damals in einem Gemeinderatsbeschluss signalisiert wurde, dass bis zum September Ergebnisse vorliegen könnten", sagt Spieth.

Kritik geht an die Adresse der Deutschen Bahn. "Den Eltern stößt insbesondere das Verhalten der Bahn auf. Diese sieht sehr einseitig nur den Bereich des Gleiskörpers und die Ampelanlage. Man weiß von vielen Bahnübergängen, die überaltert waren und bei denen eine Neuinstallation der Lichtzeichenanlage notwendig war, wie die Abläufe und vor allem die Kosten sind. Beispielhaft sei hier Dettingen im Landkreis Esslingen genannt. Der Austausch der dortigen Ampelanlage hat laut Bericht der Stuttgarter Zeitung 55 000 Euro gekostet. Ein überschaubarer Kostenfaktor."

Auf der Ensisheimer Straße steht für Fußgänger bis auf Weiteres eine provisorische Ampelanlage. Auf diesem Straßenabschnitt gilt Tempo 30. Gleiches gilt in Nähe zum Bahnbübergang auch in der gegenüberliegenden Bernhardstraße. | Bild: Toni Ganter

Zusätze zu Gutachten verlangt

Zu den von der Bahn nachgeforderten Ergänzungen zu Gutachten, beispielsweise sogenannte Schleppkurvenberechnungen für Lastwagen/Sattelzüge, sagt Spieth: "Die Bahn hat zuletzt nach unserem Kenntnisstand ein Gutachten eingefordert, das die Berechnung der Schleppkurve einfordert. Bereits aus dem Jahr 2014 gibt es ein Gutachten der TU Dresden im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, in dem die verschiedenen Szenarien und Schleppkurven bei Kreuzungsbereichen untersucht wurden. An dieses hätte man sich anlehnen können."

Und weiter: "Bei einer Entfernung von circa 18 Metern vom Gleiskörper zum Einmündungsbereich und einer Kreuzungsbreite von circa 12 Metern erscheint es derzeit nicht nachvollziehbar, wozu es hier noch eines separaten Gutachtens bedarf." Spieths Argument: Ein Lastwagen, der in der Folge in Richtung Ensisheimer Straße weiterfahre, stoße spätestens an der Bahnunterführung bei der Bibliothek des Bildungszentrums "auf erhebliche Probleme, da dort eine s-förmige Kurve folgt und die verkehrlichen Gegebenheiten ungleich widriger sind, als im Kreuzungsbereich".

Markdorf Dauerärgernis Bahnkreuzung: Alle Ampeln schalten auf Rot oder Aus Das könnte Sie auch interessieren

Vorschläge der Eltern Nach dem Dafürhalten der Eltern und Elternbeiräte sind folgende Lösungen schnell umsetzbar: Beschränkung der betroffenen Straßen auf 7,5 Tonnen, dann wäre der Schwerlastverkehr hier gebannt.

Weitere Möglichkeiten wäre eine Beschränkgung auf Anlieger, zeitlich begrenzt bis zum Abschluss der Umbaumaßnahmen.

Einrichtung einer abknickenden Vorfahrt von der Gutenbergstraße in Richtung Ensisheimerstraße mit parallel verlaufender separater Fahrradspur

Einrichtung eines Kreisverkehrs, aufgezeichnet auf dem Straßenkörper

Längerfristig wäre eine Radfahrer-/Fußgängerunterführung sicherlich wünschenswert