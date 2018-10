von Angelina Sortino

Herr Schmidt, Sie haben eine Band gegründet und sind rasch mit ihr auf Tour gegangen. Wie kam es dazu?

Wer will denn nicht in einer Band spielen und mit ihr auf Tour gehen? Ich fand die Vorstellung auf jeden Fall sehr verlockend. Deshalb habe ich diese Idee mit einigen Freunden aus dem Studium umgesetzt. Wir haben uns eine Woche Zeit genommen, verschiedene Stücke geprobt und drei Auftritte in Leipziger Kneipen gespielt. Das hat erstaunlich gut funktioniert.

Ihre Band heißt "Pause", ein eher ungewöhnlicher Name. Wie ist er entstanden?

Er lässt sich einfach erklären. Wir haben in der Woche Pause von allem anderen gemacht, um Zeit für die Musik zu haben. Es gibt auch noch die "Kleine Pause", das sind ich und ein Freund an Saxophon und Gitarre mit Gesang. Die "Kleine Pause" nimmt im Dezember ein Album auf.

Mit "Pause" waren sie auf Europatour – hatten Sie schnell großen Erfolg?

Naja, mir ging es eigentlich um eine Idee. Um Ideen, vor allem neue, geht es mir eigentlich immer. Mich faszinieren gute Ideen. Normalerweise werden Bands erst erfolgreich und gehen dann groß auf Tour. Ich dachte mir, dass es sehr witzig wäre, das einfach einmal andersherum zu machen.

Sie haben vorgeschlagen sich in einem indischen Restaurant zu treffen. Warum wollten Sie sich gerade hier treffen?

Es passt gut zu mir. Während meines Studiums war ich ein halbes Jahr in Indien, um die dortigen Gestaltungsansätze zu studieren und habe aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen. Allem voran Inspiration und eine lockerere Lebenseinstellung. Ich habe aber auch gelernt, dass es viele Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann. Ich habe dort realisiert, dass ich doch viel mehr dem Klischee des typischen Deutschen entspreche, als ich gedacht hätte. Die Studenten haben aber alle sehr von den kulturellen Unterschieden profitiert. Jeder hat seine Energie in etwas anderes gesteckt. Dabei gibt es kein Richtig und Falsch.

Welche Projekte haben Sie während Ihres Studiums umgesetzt?

In Indien habe ich gemerkt, wie viel Leistung hier in Deutschland zählt. Gemeinsam mit einem Freund haben wir uns ein ganzes Semester lang von 9 Uhr bis 18 Uhr auf einem Stück Land an der Uni getroffen, um kein Ziel zu verfolgen. Anfangs haben wir uns sehr frei gefühlt. Später hat mir der Sinn gefehlt und ich fand das Ganze sehr demotivierend. Es war, als könne ich meine Qualitäten nirgends anwenden. Es stellten sich dann Fragen wie: Für was stehst du auf? Die Note, die wir für das Projekt erhalten haben, war am Ende gar nicht schlecht. Ich habe aus der Sache sehr viel gelernt und eine Menge Motivation mitgenommen.

Heute liegen Sie aber nicht mehr nur auf Wiesen?

Nein, ich arbeite in einem Atelier für ganzheitliche Konzepte. Das Team besteht aus Architekten, Innenarchitekten, Kommunikationsdesignern, Produktdesignern, Philosophen und Ökonomen. Unser Ziel ist es, eine Idee auf allen Gestaltungsebenen umzusetzen.

Da wären wir wieder bei der Idee. Sie erwähnten, dass es Ihnen bei allem vorrangig um die Idee geht. Können Sie das genauer erklären?

Mir geht es darum, Dinge neu zu denken und anders umzusetzen, damit sie besser sind als zuvor. Nehmen wir eine Küche als Beispiel. Warum sieht eine Küche immer gleich aus? Es geht darum, dass sich jemand der Küche zuwendet und die Dinge, die zum Standard geworden sind, hinterfragt. Das Küchenbeispiel lässt sich natürlich auf alles anwenden. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen Systeme hinterfragen und nach ihren Wünschen neu arrangieren.

Können Sie Ihre Hobbys und Ihre Arbeit noch voneinander trennen?

Ja, um 17.30 Uhr ist Feierabend. Kreativität ist harte Arbeit. Sie kommt einem nicht einfach so zugeflogen. Viele Menschen stellen sich vor, dass Kreative ihren Arbeitstag beginnen, sich hinsetzen und auf den Kuss der Muse warten. Dabei zählt oft jede Minute. Deshalb braucht man auch Ruhephasen. Meist kommen einem die guten Ideen in den Pausen. Hierzu gibt es etliche Erkenntnisse aus der Gehirnforschung.

Zur Person: Elias Schmidt, 30 Jahre, ist in Oberbayern geboren und nördlich von Augsburg aufgewachsen. Nachdem er die Fachoberschule für Gestaltung in Nürnberg abgeschlossen hatte, begann er ein Studium im Fach Produktdesign an der Universität Burg Giebichstein in Halle. Heute lebt er in Markdorf. In seiner Freizeit macht Elias Schmidt viel Musik und reist. Fotos von Elias Schmidts Reisen und der Band "Pause" findet man auf Instagram unter http://www.instagram.com/projektpause und http://www.instagram.com/eliaskilianschmidt/

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein