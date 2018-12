von Jan Manuel Hess

Der Markdorfer Einzelhandel ist weiterhin in Bewegung. Nach einer kurzen Renovierungspause hat das "Wir – M3 und Café" (Hauptstraße) wieder geöffnet. Nachdem sich Café-Betreiberin Susanne Kurz zurückgezogen hatte, entschloss sich Monica Mayer, neben dem Modegeschäft auch das Café weiterzuführen. "Unser 'Wir' hat sich so toll in Markdorf entwickelt, da war es keine Frage, ob ich auch schließe", sagt Mayer. Für sie sei Markdorf ein starker Standort, der noch viel Luft nach oben habe.

Kauderer schließt zwei von vier Läden

Eine mutige Entscheidung hat Unternehmer Alexander Kauderer getroffen. Er hat sich dazu entschlossen, zwei seiner vier Läden im Proma Ende Januar 2019 zu schließen. "Ich werde die Stylebox und Sport 2000 aufgeben und mich voll und ganz auf den Vaude-Store und das "Ludwig" konzentrieren", sagt Kauderer.

In den vergangenen Jahren habe sich die Welt des Handels dramatisch verändert, in den Bereichen Mode und Sport grabe vor allem der Online-Handel dem klassischen Einzelhandel das Wasser ab.

Neben wirtschaftlichen Gründen ist es für Kauderer vor allem eine familiäre Entscheidung: "Vier Geschäfte sind einfach zu viel, ich will wieder Luft zum Atmen haben und meine Kinder aufwachsen sehen."

Über elf Jahre hinweg steckten Kauderer und sein Team viel Herzblut, Engagement und Kreativität in die Läden. "Ich habe ein voll motiviertes Team, das mich bis zum Schluss begleiten wird", sagt Kauderer. Es ist kein kompletter Abschied von Kauderer, er wird im Proma weiterhin mit dem "Ludwig" präsent sein.